Bloc de 11 etaje, ridicat în cimitirul Bellu: „Apartamente cu vedere la viața de apoi”

O situație controversată a stârnit reacții puternice în rândul bucureștenilor. Un bloc de 11 etaje este în construcție lângă Cimitirul Bellu, unul dintre cele mai importante cimitire din București. Clădirea a fost autorizată de Primăria Sectorului 4 și se află parțial deasupra terenului cimitirului.
Imaginile cu șantierul au devenit virale pe rețelele sociale, generând critici și ironii. Mulți se întreabă cum a fost posibilă o astfel de construcție într-o zonă atât de sensibilă. Primăria Sectorului 4 susține că totul este legal.
Conform Libertatea, terenul a aparținut inițial Ministerului Agriculturii și a fost intabulat de o societate comercială în 2006. Construcția se realizează în baza unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat de Consiliul General al Municipiului București în 2009.
Cu toate acestea, criticile nu au întârziat să apară. Iliescu Cătălin Lucian, președintele Comisiei de Cultură și Culte a CGMB, consideră decizia „discutabilă legal, încălcând orice moralitate creștină”. El subliniază că terenul se află în zona de protecție a unui monument istoric, ceea ce ar fi impus avize suplimentare.
„Cum își plâng oamenii morții la umbra unui bloc de 11 etaje ieșit în consolă peste mormintele lor?”, se întreabă Iliescu în mediul online.
Internauții au reacționat cu umor și ironie la această situație neobișnuită. Au apărut rapid sugestii de nume pentru bloc, precum „AfterLife Residence” sau „Eternity Residence”. Sloganurile inventate au devenit virale.
„Apartamente cu vedere la viața de apoi”, „Apartamente de vânzare: loc de parcare + loc de veci incluse în preț”, „Locație centrală, vecini liniștiți, vedere panoramică”, au comentat internauții.
Comentariile amuzante nu s-au oprit aici: „Vă dați seama cât vor costa apartamentele acolo? zona… liniștită”, „Sunt curioasă cine va cumpăra, cu așa vedere…” „Cartier și vecini liniștiți”.
Construcția acestui bloc ridică întrebări importante despre modul în care sunt luate deciziile urbanistice în București. Mulți se tem că acest precedent ar putea deschide calea pentru alte proiecte controversate în zone sensibile ale orașului.