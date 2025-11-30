Cine este Sora Eva, o fostă miss și model care a ales calea călugăriei. A devenit virală în mediul online

O fostă miss și fotomodel în vârstă de 21 de ani a renunțat la cariera sa promițătoare pentru a deveni călugăriță. Sora Eva, pe numele ei Kamila Rodrigues Cardoso, a ales viața spirituală la 18 ani și a devenit virală pe rețelele sociale.

Sora Eva, fostul model care s-a dedicat călugăriei

O tânără de 21 de ani a renunțat la cariera de model pentru a deveni călugăriță. Kamila Rodrigues Cardoso, cunoscută acum ca Sora Eva, a luat această decizie la vârsta de 18 ani, abandonând o carieră promițătoare în lumea modei. Aceasta face parte din congregația Sancta Dei Genitrix și a devenit virală pe rețelele sociale.

Înainte de a deveni călugăriță, Kamila a participat la concursuri de frumusețe și a lucrat ca fotomodel. Cu toate acestea, anxietatea și depresia, accentuate de pierderea tatălui la vârsta de 9 ani, au îndreptat-o treptat spre credință.

Deși a renunțat la viața laică, Sora Eva nu a abandonat complet obiceiurile sale anterioare. Ea continuă să se machieze și să aibă grijă de aspectul său, spunând: „Vreau să-i ofer lui Iisus cea mai bună versiune a mea”.

În ciuda numeroaselor complimente și propuneri romantice primite online, ea rămâne fermă în devotamentul său spiritual, afirmând: „Rămân fidelă soțului meu, Iisus”.

Impactul pe rețelele sociale

Sancta Dei Genitrix, congregația din care face parte Sora Eva, este un grup independent fondat în 1939. Deși are legături cu Biserica Catolică Siro-Caldeeană, își menține propria autonomie liturgică. Această comunitate face parte din categoria „comunităților independente” răspândite în Brazilia, care au o abordare mai modernă și mai liberă a spiritualității.

Călugărițele din această congregație duc o viață simplă și autosuficientă. Ele locuiesc într-o fermă unde produc alimente, vând articole religioase și se bazează pe donații pentru a supraviețui. În ciuda prezenței lor active pe rețelele sociale, stilul lor de viață rămâne unul de bază, aproape monahal.

Sora Eva folosește platformele sociale pentru a răspândi mesaje spirituale și a promova inițiative sociale. Prezența ei online a atras zeci de mii de urmăritori, devenind un fenomen viral. Prin intermediul postărilor sale, ea reușește să aducă o perspectivă modernă asupra vieții religioase, atrăgând atenția unui public divers.

