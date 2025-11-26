Ce relație au Damian Drăghici și mama lui în prezent. S-au cunoscut cu adevărat când artistul avea 49 de ani: „Știam cine este, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”

Damian Drăghici a vorbit, într-un interviu pentru VIVA!, despre relația pe care o are în prezent cu mama lui, pe care a cunoscut-o cu adevărat abia la vârsta de 49 de ani.

Ce relație au Damian Drăghici și mama lui în prezent

Damian Drăghici și mama lui s-au cunoscut cu adevărat abia în 2019, când el avea 49 de ani. Artistul a fost părăsit de cea care i-a dat viață la o vârstă foarte fragedă, fiind crescut de bunicii din partea tatălui.

„Părinții mei biologici s-au despărțit când eram foarte mic. Am fost crescut, iubit și adorat de bunicii mei, mama Nina și tata Sandu, părinții tatălui meu. N-am simțit nicio lipsă, pentru că am avut parte de multă iubire, atenție și grijă. M-au crescut împreună cu mătușa mea Daniela (Lălica), unchiul ei Lulu, unchiul Ionel și soția lui, Leana. Am avut, practic, trei-patru perechi de părinți. Le sunt profund recunoscător tuturor, au fost îngerii mei”, a povestit Damian pentru VIVA!.

Artistul a simțit nevoia să reia legătura cu cea care i-a dat viață după ce a devenit tată pentru a doua oară, în 2019. În același an, Damian și-a contactat mama, cu care are o relație „frumoasă și apropiată” în prezent.

„Știam cine este mama mea, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult. După nașterea lui Andrei, în 2019, ne-am apropiat și acum avem o relație frumoasă și apropiată. Bineînțeles că i-a cunoscut pe amândoi copiii – pe Niculina și pe Andrei. Este o bunică fericită”, a mai spus Damian Drăghici, pentru sursa citată.

Ce fel de tată este Damian Drăghici

Artistul este tatăl a doi copii, o fiică, Nikolina, din prima căsnicie cu o grecoaică, și un fiu, Andrei, din actualul mariaj cu Cristina Stroe. Între primul și actualul mariaj, Damian a mai fost căsătorit o dată, cu Paula Rosenberg, de profesie notar. Nu au avut copii împreună și au divorțat în 2018.

Nu doar relația dintre Damian și mama lui s-a îmbunătățit în ultimii ani, ci și relația artistului cu fiica lui, Nikolina, care a crescut departe de el.

„Mergeam în vacanțe, îi dădeam tot felul de prostii materiale. Am trimis-o la studii în Grecia, dar aveam o relație în care mai mult o finanțăm, o susțineam financiar. Abia după ce am cunoscut-o pe Cristina și a rămas însărcinată, eu și fiica mea am început să fim apropiați. Mi-a mulțumit că am trimis-o la studii în străinătate. De trei ani am o relație foarte apropiată cu Nikolina. M-am simțit foarte vinovat”, mărturisea artistul în 2021, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Anul trecut, soția lui Damian a spus cât de implicat este artistul în viața fiului lor. „Damian este un tată implicat în viața lui Andrei. În rest, ajutorul meu de bază este mama mea, fără de care nu aș fi reușit să fac atâtea lucruri. Îi sunt foarte recunoscătoare și plec de acasă foarte liniștită sufletește știind că Andrei este pe cele mai bune mâini și că se bucură de iubirea nemărginită a bunicii”, a dezvăluit Cristina Stroe pentru Ciao.ro.

