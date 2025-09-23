Care este numele real al lui Toto Dumitrescu. Cum apare în buletin fiul lui Ilie Dumitrescu

Numele lui Toto Dumitrescu s-a aflat, în ultimele săptămâni, des pomenit în spațiul public, după ce a fugit de la locul unui accident rutier în care a fost implicat. Deși nu era vinovat, fiul lui Ilie Dumitrescu și-a abandonat mașina și a preferat să dispară timp de două zile.

Care este numele real al lui Toto Dumitrescu

După 48 de ore de la producerea accidentului în care a fost implicat Toto Dumitrescu, acesta a fost găsit de autorități, iar acum se află în arest preventiv pentru 30 de zile. Și asta pentru că, în urma analizelor realizate la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML), s-a aflat că acesta a consumat cocaină.

Deși întreaga țară cunoaște cazul fiului lui Ilie Dumitrescu, puțini sunt cei care știu care este numele adevărat al actorului.

Ei bine, în buletin Toto Dumitrescu apare ca Dumitrescu-Badea Ilie. Acesta a început să fie strigat Toto în copilărie pentru a nu fi confundat cu celebrul său tată, Ilie Dumitrescu, potrivit Libertatea. De asemenea, el poartă atât numele de familie al tatălui său, Dumitrescu, cât și pe cel al mamei sale, Badea.

Fiul lui Ilie Dumitrescu, pasionat de mic de actorie

Toto Dumitrescu, care în luna decembrie va împlini 28 de ani, și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din copilărie. Acesta a studiat teatrul la Goldsmiths, Universitatea din Londra, iar în anul 2014 și-a făcut debutul în coproducția româno-americană „Love by Design”.

Tânărul a mai avut roluri în „Un pas în urma serafimilor” și „Hackerville”, dar și în serialul „Adela”.

Fiul lui Ilie Dumitrescu le-a spus anchetatorilor că a consumat substanțele interzise după ce a fugit de la locul accidentului, însă nu a urcat drogat la volan.

„Ancheta în plină desfășurare privitoare la accidentul grav al cărui protagonist este Toto Dumitrescu se află în etapa în care procurorii trebuie să demonstreze dacă el consumase cocaină în momentul în care conducea mașina. Toto a declarat în fața judecătorului că el a consumat droguri după ce a făcut accidentul. Avocații au făcut contestație împotriva măsurii arestului preventiv încă din timpul judecării acestei măsuri. Dacă se va dovedi că Toto Dumitrescu se afla sub influența drogurilor când a săvârșit accidentul, acuzația va fi una mult mai gravă, iar pedeapsa mult mai mare”, au precizat pentru Gândul unele surse judiciare.

Sursă foto: Instagram

