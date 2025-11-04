Cel mai sexy bărbat din lume are iubit. Cine este partenerul actorului Jonathan Bailey

Jonathan Bailey, desemnat „Cel mai sexy bărbat din lume” de revista People în 2025, are o relație cu un „bărbat minunat”, însă preferă să-și păstreze viața personală privată. Iată ce detalii a oferit actorul despre relația lui.

Cel mai sexy bărbat din lume, despre iubitul lui

Jonathan Bailey este primul actor gay desemnat Cel mai sexy bărbat în viață de către revista People în 2025. Actorul englez în vârstă de 37 de ani a devenit irezistibil pentru fanii din întreaga lume. Cu toate acestea, încă se adaptează la faimă. El a avut o ascensiune fabuloasă după succesul producției Netflix Bridgerton.

Bailey a confirmat în decembrie 2023 că are o relație cu un „bărbat minunat”, deși păstrează identitatea partenerului secret.

În viața reală, Jonathan Bailey apreciază discreția. În decembrie 2023, el a declarat că se întâlnește cu un „bărbat minunat”, fără a-i dezvălui numele.

„A avea o viață privată este, pentru mine, absolut esențial. Nu știu dacă aș avea curajul să vorbesc deschis despre alte lucruri dacă aș simți că toată viața mea e expusă.”

Anterior, Bailey a fost asociat cu James Ellis, după ce cei doi au fost surprinși sărutându-se la Premiile Olivier din 2019. Atunci, Bailey a câștigat trofeul pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un musical pentru Company și a celebrat vizibilitatea LGBTQ+ în discursul său (prin YouTube):

„Știți, într-o perioadă în care însăși existența persoanelor LGBTQ în școli este pusă sub semnul întrebării, noi am reușit, ca trupă, să arătăm o imagine frumoasă și plină de bucurie a iubirii gay. Persoanele LGBTQ nu sunt chiar atât de diferite… suntem la fel de imperfecți și dornici să ne îndrăgostim ca oricine altcineva.”

Bailey și-a transpus experiențele personale în multe roluri. De la Lord Anthony din Bridgerton până la Fellow Travelers, alături de Matt Bomer, actorul se bucură de călătoria ca bărbat gay în arta sa.

„Am căutat aceste povești gay, o poveste de dragoste amplă între bărbați, și nu le-am găsit prea des. Asta a bifat toate dorințele mele, și știu că voi fi mândru de ea tot restul carierei mele,” a spus el pentru People.

Prin ce a trecut din cauza orientării sale sexuale

Bailey a trecut prin momente reale de pericol din cauza identității sale. După ce a participat la un eveniment LGBTQ+.

„Mi-a luat șapca, mi-a smuls-o de pe cap și a aruncat-o prin cameră, spunând: ‘Ieși din cafeneaua asta, nenorocitule de gay. Dacă nu-ți scoți șapca, te împușc.’”

Incidentul a fost aplanat când o femeie pe nume Angela a filmat scena.

„Viața mea a fost amenințată. Corpul meu a simțit asta; mintea nu, și mi-a luat ceva timp să realizez ce s-a întâmplat. Dar am prieteni și securitate. Mulți alții nu au. Sunt oameni care trăiesc cu asta zilnic, cu teroarea pe care o provoacă frica… E ceva global. Viețile oamenilor chiar sunt în pericol”, a spus el.

În afara Bridgerton și Fellow Travelers, Bailey a apărut în sezonul trei din Heartstopper. El revine ca Fiyero în Wicked: For Good, ce va fi lansat pe 21 noiembrie 2025, și va juca rolul principal în Richard III pe scena londoneză între 10 februarie și 10 mai 2025.

