Gașca Zurli este în doliu. Mirela Retegan a anunțat decesul unui membru important al echipei

Gașca Zurli este în doliu, după ce un membru important al echipei s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Mirela Retegan, care a transmis un mesaj emoționant după ce domnul Bartha a trecut în neființă.

Gașca Zurli a pierdut un membru al echipei

Domnul Bartha, considerat bunicul tuturor copiilor, s-a stins din viață, lăsând în urmă un gol uriaș în Gașca Zurli. În ultimii 10 ani, cel declarat „Bunicul Zurli”, și ocrotitorul echipei Zurli, a fost mereu alături de membrii echipei.

Mirela Retegan a dezvăluit că domnul Bartha i-a spus, în urmă cu mai mult timp, că el va părăsi Gașca Zurli doar în clipa în care va muri.

„În fiecare oraș, ajungea primul și pleca ultimul. Iar în timpul spectacolelor, era ca un vultur care se învârtea deasupra spațiului în care ne desfășuram. Pentru el, Zurli a fost viața lui din ultimii 10 ani. Cu bune și cu rele, cu bucurii și provocări. S-ar bătut cu oricine pentru noi, „copiii lui”, dar mai ales pentru locul care i-a fost acasă”, a afirmat fondatoarea Găștii Zurli pe Instagram.

Potrivit Mirelei Retegan, domnul Bartha a fost bunicul tuturor copiilor care l-au întâlnit la evenimentele Zurli.

„Copiii îi spuneau bunicul Zurli. Și chiar dacă n-a apucat să fie bunicul propriilor lui nepoți, a fost bunicul miilor de copii care l-au întâlnit și l-au iubit. Astăzi, el pleacă primul din echipa noastră și știm că astăzi e ultimul nostru eveniment împreună. M-a avertizat în mai multe rânduri: „Doamna Mirela, eu o să plec de la Zurli când o să mor. Și după ce mă pensionez, eu o să mai vin cu voi, pentru că asta e viața mea. Și s-a ținut de promisiune. A rămas la Zurli până în ultima clipă. A venit la ultima noastră aniversare și ne-a arătat cum se iese de pe scena vieții. Ne-a luat în brațe pe fiecare, ca și când și-ar luat rămas bun”, a mai spus Mirela Retegan.

Echipa merge la Târgu Mureș pentru a-și lua „la revedere”

Mirela Retegan a anunțat că va călători împreună cu majoritatea membrilor echipei pentru a-l conduce pe ultimul drum pe domnul Bartha. De asemenea, aceasta spune că Gașca Zurli va simți lipsa celui care le ridica tuturor moralul, dar și care era întotdeauna acolo pentru a rezolva orice problemă.

„Astăzi, mergem noi la Târgu Mureș să-i amintim cât de iubit a fost. Astăzi, Zurli e în doliu, pentru că ne despărțim de unul dintre cei mai iubiți oameni din echipa Zurli. O să ne lipsească mult glumele lui și disponibilitatea cu care întâmpina orice situație. Dar știm că, de astăzi, Zurli mai are o obligație: să trăiască și pentru bucățica pe care domnul Bartha nu a mai apucat-o. Pentru că, de astăzi, Zurli are un înger care o să-i poarte și mai multă grijă”, a continuat Mirela Retegan.

În final, fondatoarea proiectului Gașca Zurli i-a transmis un ultim mesaj „bunicului Zurli”: „La revedere, domnule Bartha. Noi suntem cu un om în minus, cerul e cu un înger în plus.”

