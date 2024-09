Ce relație are Mirela Retegan cu tatăl fiicei sale, Cornel Sorian ex-Stigma, la aproape 20 de ani de la despărțire: „Am trecut prin Iad”

Mirela Retegan este mama unei fiice, Maya Sorian, din fosta relație cu Cornel Sorian, fostul solist al trupei Stigma. În mediul online, fondatoarea trupei „Gașca Zurli” a vorbit despre suișurile și coborâșurile din relația cu tatăl singurului ei copil.

Ce relație are Mirela Retegan cu tatăl fiicei sale, Cornel Sorian ex-Stigma

Înainte de a deveni cunoscută drept fondatoarea trupei Zurli, Mirela Retegan a fost corespondent Pro TV și om de radio, dar și impresarul trupei Stigma. Așa l-a cunoscut pe Cornel Sorian, care i-a fost și iubit. Din relația lor a rezultat o fiică, Maya Sorian, acum în vârstă de 22 de ani. Recent, în mediul online, Mirela a vorbit despre relația dintre ea și Cornel, la aproape două decenii de la despărțire.

„Când el cânta, acum 25 de ani, «Jumătate tu, jumătate eu», credeam că este doar despre noi doi. Apoi s-a născut Maya și el a cântat: «Ea are ochii mei și buzele tale / Și oricât am vrea să ne urâm, / O privim și ne amintim / Că noi ne iubim». Apoi el a plecat și ei i-a fost dor de el în fiecare zi.

După ani în care am trecut prin toate stările, am scris împreună (eu versurile, el melodia) «Cântec pentru Maya»: «Nu vreau soare, nu vreau lună, / Vreau pupic de noapte bună», și am știut că era despre noi doi, pentru ea.

A fost foarte greu să rămânem «împreună» după ce ne-am despărțit. Am trecut prin Iad mulți ani, ca să ajungem astăzi în Rai. Dar am reușit. Și fericirea din ochii ei a meritat tot efortul din mințile noastre. Suntem jumătate mama și jumătate tata. Ea este «jumătate tu, jumătate eu». Are ochii lui și buzele mele și, când o privim, ne amintim de cea mai frumoasă poveste-destin”, a scris Mirela Retegan pe Instagram.

„E nevoie de multă putere să pui fericirea copilului tău înaintea nefericirii tale.”

Deși sunt depărțiți de aproape 20 de ani, Mirela Retegan și Cornel Sorian fac echipă atât în creșterea fiicei lor, cât și în Gașca Zurli, pentru care Cornel a compus toată muzica.

„Această postare nu e ca să vedeți cât de grozavi suntem. Este doar pentru a da speranță și putere celor care astăzi trec prin «Iad». E nevoie de multă putere să pui fericirea copilului tău înaintea nefericirii tale. Dacă într-o zi realizezi că un părinte poate să fie cu adevărat fericit doar dacă are copiii fericiți, găsești resurse să lupți și să ajungi acolo”, a încheiat Mirela Retegan.

Ultimul an a fost unul dificil pentru fosta jurnalistă. După ce a părăsit „Gașca Zurli”, Ionuț Varodi, alias „Bucătărașul Lulu”, a acuzat-o pe Mirela de „lipsă de respect, recunoștință și apreciere”. Faptul că avea două joburi (actor și social media manager) și „0 timp liber”, pentru care nu are era răsplătit corespunzător, Ionuț a decis să părăsească trupa. În aceeași perioadă au părăsit trupa și Vero Căliman alias „Fetița Zurli” și Răzvan Marina alias „Truli”.

