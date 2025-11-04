Motivul pentru care Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor, Eva Maria, în Italia

S-a aflat motivul pentru care Adrian Alexandrov nu a mers cu Elena Udrea și cu fiica lor, Eva Maria, în vacanță în Italia.

De ce nu a mers Adrian Alexandrov în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor

Elena Udrea și fiica ei, Eva Maria, au plecat singure în vacanță în Italia. Acesta a fost primul concediu peste hotare în care fosta ministră a Turismului și fiica ei au plecat după eliberarea ei din închisoare.

Potrivit Spynews.ro, Adrian Alexandrov ar fi trebuit să le însoțească în concediu. Surse apropiate familiei au explicat pentru publicație că logodnicul Elenei Udrea s-a confruntat cu o problemă de sănătate care nu i-a permis să călătorească.

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare pe 17 iulie 2025, după ce a servit trei ani și zece luni din sentința de șase ani de închisoare pe care a primit-o în dosarul Gala Bute. După ce a fost eliberată, fosta ministră a Turismului a spus cu ce se va ocupa de acum încolo.

„Îmi voi continua activitatea în mediul privat, în afacerile familiei. Și o să mă implic foarte mult într-o asociație non-guvernamentală pentru sprijinirea persoanelor care au trecut prin detenție”, a spus Elena Udrea, imediat după eliberare.

Elena Udrea, vizitată de fiică în închisoare de 150 de ori în trei ani

Avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a făcut public faptul că, de-a lungul detenției mamei sale, Eva Maria Alexandrov a efectuat 150 de vizite la penitenciar.

„Nu a primit nicio permisie în toată această perioadă. În schimb, fata a vizitat-o la închisoare de 150 de ori. În toată perioada de arest a avut 150 de vizite. Deci, practic, fetița asta și-a petrecut copilăria alături de mama ei. A fost pedepsită alături de mama ei”, a spus avocatul Elenei Udrea, pentru Fanatik.ro.

