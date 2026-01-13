Cine este Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026. A absolvit Medicina și vrea să câștige competiția. „Provocarea care îmi poate schimba viața!”

Cine este Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026. Survivor România aduce în fața telespectatorilor o serie de concurenți puternici, determinați și pregătiți să facă față celor mai dure provocări. Printre ei se află și Patrice Cărăușan, una dintre cele mai interesante prezențe din echipa Războinicilor.

Cu o pregătire solidă și o ambiție pe măsură, Patrice intră în competiție hotărâtă să demonstreze că poate rezista în condiții extreme și că are resursele necesare pentru a merge cât mai departe.

Cine este Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026

Patrice Cărăușan are 27 de ani și face parte din echipa Războinicilor în sezonul 2026 al emisiunii Survivor România. Este o concurentă care iese în evidență prin seriozitate, determinare și dorința de a se autodepăși. Deși nu provine din lumea sportului sau a showbizului, Patrice compensează prin disciplină, echilibru și o motivație puternică de a-și testa limitele.

Tânăra a intrat în competiție cu gândul clar de a rezista cât mai mult și de a demonstra că poate face față junglei, foamei, presiunii psihice și probelor solicitante.

Cu ce se ocupă Patrice Cărăușan de la Survivor

În viața de zi cu zi, Patrice Cărăușan este licențiată în medicină, o profesie pe care o consideră o misiune personală. Pregătirea ei academică și dorința de a ajuta oamenii au format-o ca persoană, iar aceste calități o însoțesc și în competiție. Ea a declarat că poate oferi primul ajutor colegilor de echipă și că își asumă acest rol cu responsabilitate.

Citeşte şi: Cine este Alberto Hangan de la Survivor România 2026. A fost model și este pasionat de sport. „Nu mă sperie nimic!”

Citeşte şi: Cine este Ramona Micu de la Survivor România 2026. Tânăra e gata să-și depășească limitele. „Urmează foame și noroi în pași de salsa!”

Citeşte şi: Cine este Bianca Stoica de la Survivor România 2026. Vine în junglă cu o pregătire fizică solidă și este mezina sezonului

Citeşte şi: Cine este Călin Donca de la Survivor România 2026. Afaceristul are cinci copii și a ajuns după gratii pentru evaziune fiscală

Experiența acumulată în domeniul medical îi oferă un avantaj important în junglă: capacitatea de a rămâne calmă, de a analiza situațiile și de a acționa eficient chiar și în condiții de stres.

“Port medicina în suflet cu drag, dar am simțit că locul meu este și aici. Dincolo de aparențe, cred cu tărie că fiecare femeie are o forță imensă, imposibil de neglijat. Multe dintre obiectivele mele le-am atins prin transformări interioare și exterioare, iar Survivor îl văd ca pe provocarea care îmi poate schimba viața. Dacă aveți impresia că m-ați înțeles deja, jocul abia începe. Vă pup și vă cuprind”, a transmis Patrice pe pagina sa de Facebook.

De ce a acceptat provocarea Survivor

Patrice a intrat în competiție cu un obiectiv clar: să devină cea mai bună versiune a sa. Pentru ea, Survivor nu este doar o competiție fizică, ci și una mentală, în care echilibrul psihic este la fel de important ca forța.

Concurenta a explicat foarte clar motivația ei, într-o declarație sinceră și plină de entuziasm:

„Primul ajutor – toți pot să se bazeze pe mine. Nu cred că Survivor este doar despre fizic, cred că este și despre mental, psihic. Mă simt foarte pregătită. Vreau să devin cea mai bună versiune a mea. Sunt curioasă cum voi fi și dacă reușește să-mi scoată zâmbetul pe buze.”

Pentru Patrice, Survivor este o provocare totală, o experiență care o scoate complet din zona de confort și o obligă să își descopere limitele reale. Determinarea ei, combinată cu pregătirea profesională și dorința de autodepășire, o transformă într-una dintre concurentele de urmărit în acest sezon.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News