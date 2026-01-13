Bianca Alexandra, fostă concurentă de la „Bravo, ai stil!”, bătută cu bestialitate de iubit: „Autoritățile din România nu au luat niciun fel de măsură”

Bianca Alexandra, fostă concurentă la „Bravo, ai stil!”, a dezvăluit că a fost abuzată fizic timp de patru ani într-o relație și spune că autoritățile din România au ignorat-o când a cerut ajutor.

Bianca Alexandra, fostă concurentă de la „Bravo, ai stil!”, bătută cu bestialitate de iubit

Bianca Alexandra, fostă concurentă la „Bravo, ai stil!”, și-a deschis sufletul în mediul online, făcând public un episod traumatizant din viața ei, care s-a întins pe o perioadă de patru ani. Bianca a publicat imagini șocante cu ea cu fața plină de sânge, însoțite de un mesaj puternic de susținere pentru femeile care trec prin situații similare. Tânăra s-a logodit în 2022 cu bărbatul care ulterior avea să devină sursa unui calvar de patru ani, marcat de violențe și manipulare.

„Am fost abuzată aproape 4 ani. Din păcate, persoanele care sunt abuzate nu văd chestia asta. Persoanele care sunt abuzate sunt, cumva, spălate pe creier și spun din propria mea experiență că eu credeam că e ceva normal. Și vedeam totul ca și cum ar fi ceva nu atât de important. Adică nu vedeam gravitatea situației, pentru că eram, pur și simplu, spălată pe creier”, a mărturisit Bianca Alexandra prin videocall, la știrile Antena Stars, citate de VIVA!.

„Sunt dovada vie că este posibil să pleci. Există viață după abuz. Există vindecare”

Bianca Alexandra a decis să rupă tăcerea nu pentru a stârni compasiune, ci pentru a inspira și a încuraja alte femei să iasă din relații toxice, indiferent de cât de dificil pare. În mesajul său emoționant, ea a subliniat importanța siguranței, afirmând că iubirea nu ar trebui să rănească niciodată.

„Fiecărei femei care suferă în tăcere, nu sunteți slabe și nu sunteți singure. Dacă sunteți abuzate – fizic, emoțional, verbal sau psihologic – vă rog să știți asta: iubirea nu ar trebui să rănească niciodată. A pleca nu este ușor. Frica, speranța, rușinea și manipularea te pot ține prinsă. Dar viața ta, siguranța ta și pacea ta valorează mai mult decât orice relație care te distruge. Sunt dovada vie că este posibil să pleci. Există viață după abuz. Există vindecare. Există putere pe care nici măcar nu știi că o ai încă”, a scris Bianca pe rețelele de socializare.

„Autoritățile din România nu au luat niciun fel de măsură”

Ani de zile, Bianca Alexandra a fost captivă într-o relație toxică, unde manipularea și abuzurile fizice, verbale și emoționale au fost constante. Fosta concurentă a povestit cum, zi de zi, fostul partener o convingea că ea era problema, o tactică folosită pentru a o controla: „Spunea că e vina mea, că e din cauza mea, că eu sunt nebună. Când cineva îți spune în fiecare zi că nu ești bun, că nu faci nimic, asta e o manipulare”.

Deși a cerut ajutorul autorităților din România, Bianca susține că demersurile sale nu au avut niciun rezultat concret. Lipsa de reacție din partea instituțiilor responsabile a lăsat-o să se confrunte singură cu coșmarul prelungit al abuzului. „Am fost și în România, am apelat la autoritățile din România, când am fost în România. Autoritățile din România nu au luat niciun fel de măsură”, a explicat.

Linie telefonică gratuită pentru victimele violenței domestice

Dacă te afli într-o relație abuzivă, nu ești singură! Apelează 0800.500.333 gratuit și la orice oră, pentru a primi sprijin. În caz de urgență, sună la 112 pentru sprijin imediat.

