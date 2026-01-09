Jim McBride, compozitor legendar al muzicii country, a murit la 78 de ani

Jim McBride, unul dintre cei mai respectați compozitori de muzică country și autorul celebrului „Chattahoochee”, interpretat de Alan Jackson, a încetat din viață.

O pierdere uriașă pentru muzica country

Artistul s-a stins marți, 6 ianuarie, la vârsta de 78 de ani, potrivit postului WAFF din Alabama. Două zile mai târziu, Alan Jackson i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale.

„Jim a fost un om bun și un compozitor extraordinar, autentic”, a scris Jackson, în vârstă de 67 de ani, alături de două fotografii vechi cu McBride. „Înțelegea muzica country și a atins inimile multora prin cântecele sale.”

Artistul a continuat: „Jim și cu mine am scris împreună unele dintre piesele mele preferate și nu știu dacă drumul meu în carieră ar fi arătat la fel fără ajutorul, inspirația și încurajarea lui din primii ani. Mulțumesc, Jim. Odihnește-te în pace. – AJ

Un alt omagiu a venit din partea prietenului său apropiat și coleg de breaslă, Jerry Salley, care a scris pe Facebook, pe 7 ianuarie, că McBride „a murit neașteptat în această dimineață, în urma unei căzături suferite luni după-amiază”.

„Jim McBride nu a fost doar un prieten apropiat, ci un adevărat frate pentru mine. Cel mai bun prieten al meu. Vorbeam sau ne scriam la câteva zile, până în ultima clipă”, a mărturisit Salley, evocând amintiri comune. „Cel mai tare mă doare că nu am apucat să-mi iau rămas-bun. Dar într-o zi vom scrie din nou cântece pentru eternitate și îl vom lăuda pe Dumnezeu, pe care amândoi l-am iubit. Odihnește-te în pace, fratele meu. Te iubesc și îmi vor lipsi conversațiile noastre, aventurile și râsetele împărtășite.”

Primele hituri și ascensiunea în topurile country

Născut și crescut în Huntsville, Alabama, McBride și-a cumpărat prima chitară la 21 de ani, iar unele dintre primele sale compoziții au fost interpretate în celebrul show TV Hee Haw. Prima piesă care a intrat în topurile country a fost „We Let Love Fade Away”, în 1979, cântată de Leon Everette.

Primul său No. 1 pe Hot Country Singles a venit în 1981, cu „Bet Your Heart on Me”, interpretată de Johnny Lee. În 1987, „Rose in Paradise”, scrisă de McBride și cântată de Waylon Jennings, a ajuns de asemenea pe primul loc.

Colaborarea cu Alan Jackson a fost una dintre cele mai importante din cariera sa. Împreună au compus „Chasin’ That Neon Rainbow”, „Chattahoochee”, „Someday”, „That’s All I Need to Know” și „(Who Says) You Can’t Have It All”. „Chattahoochee” a fost desemnată Cântecul Anului și Single-ul Anului de Country Music Association.

Un stil unic: simplitatea versurilor care au atins milioane de oameni

Într-un interviu acordat Billboard în 2017, Jackson spunea despre McBride: „Îmi plac versurile simple, iar asta aducea Jim de fiecare dată. Cred că de aceea ne-am potrivit atât de bine. Dacă ai cuvintele potrivite, care chiar spun ceva, nu trebuie să fie extraordinare. Trebuie doar să fie naturale – iar asta am admirat mereu la marii compozitori pe care i-am iubit.”

De-a lungul carierei, McBride a scris pentru nume uriașe ale muzicii country: Conway Twitty, George Jones, Patty Loveless, Willie Nelson, Kris Kristofferson, Reba McEntire, Jerry Lee Lewis, Randy Travis, Toby Keith și Johnny Cash.

În 2017, Jim McBride a fost inclus în Nashville Songwriters Hall of Fame, iar în același an a fost onorat și de Alabama Music Hall of Fame.

Foto – Instagram

