  MENIU  
Home > Vedete > Jim McBride, compozitor legendar al muzicii country, a murit la 78 de ani

Jim McBride, compozitor legendar al muzicii country, a murit la 78 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Jim McBride, unul dintre cei mai respectați compozitori de muzică country și autorul celebrului „Chattahoochee”, interpretat de Alan Jackson, a încetat din viață.

O pierdere uriașă pentru muzica country

Artistul s-a stins marți, 6 ianuarie, la vârsta de 78 de ani, potrivit postului WAFF din Alabama. Două zile mai târziu, Alan Jackson i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale.

„Jim a fost un om bun și un compozitor extraordinar, autentic”, a scris Jackson, în vârstă de 67 de ani, alături de două fotografii vechi cu McBride. „Înțelegea muzica country și a atins inimile multora prin cântecele sale.”

Artistul a continuat: „Jim și cu mine am scris împreună unele dintre piesele mele preferate și nu știu dacă drumul meu în carieră ar fi arătat la fel fără ajutorul, inspirația și încurajarea lui din primii ani. Mulțumesc, Jim. Odihnește-te în pace. – AJ

„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
Recomandarea zilei

Un alt omagiu a venit din partea prietenului său apropiat și coleg de breaslă, Jerry Salley, care a scris pe Facebook, pe 7 ianuarie, că McBride „a murit neașteptat în această dimineață, în urma unei căzături suferite luni după-amiază”.

„Jim McBride nu a fost doar un prieten apropiat, ci un adevărat frate pentru mine. Cel mai bun prieten al meu. Vorbeam sau ne scriam la câteva zile, până în ultima clipă”, a mărturisit Salley, evocând amintiri comune. „Cel mai tare mă doare că nu am apucat să-mi iau rămas-bun. Dar într-o zi vom scrie din nou cântece pentru eternitate și îl vom lăuda pe Dumnezeu, pe care amândoi l-am iubit. Odihnește-te în pace, fratele meu. Te iubesc și îmi vor lipsi conversațiile noastre, aventurile și râsetele împărtășite.”

„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Recomandarea zilei

Primele hituri și ascensiunea în topurile country

Născut și crescut în Huntsville, Alabama, McBride și-a cumpărat prima chitară la 21 de ani, iar unele dintre primele sale compoziții au fost interpretate în celebrul show TV Hee Haw. Prima piesă care a intrat în topurile country a fost „We Let Love Fade Away”, în 1979, cântată de Leon Everette.

Primul său No. 1 pe Hot Country Singles a venit în 1981, cu „Bet Your Heart on Me”, interpretată de Johnny Lee. În 1987, „Rose in Paradise”, scrisă de McBride și cântată de Waylon Jennings, a ajuns de asemenea pe primul loc.

Colaborarea cu Alan Jackson a fost una dintre cele mai importante din cariera sa. Împreună au compus „Chasin’ That Neon Rainbow”, „Chattahoochee”, „Someday”, „That’s All I Need to Know” și „(Who Says) You Can’t Have It All”. „Chattahoochee” a fost desemnată Cântecul Anului și Single-ul Anului de Country Music Association.

Citeşte şi: Actrița și culturista Jayne Trcka, cunoscută pentru rolul din „Scary Movie”, a murit la 62 de ani

Citeşte şi: Actorul Richard Dimitri a murit la 83 de ani

Citeşte şi: Regizorul Bela Tarr, maestrul cinematografiei lente, a murit la 70 de ani

Un stil unic: simplitatea versurilor care au atins milioane de oameni

Într-un interviu acordat Billboard în 2017, Jackson spunea despre McBride: „Îmi plac versurile simple, iar asta aducea Jim de fiecare dată. Cred că de aceea ne-am potrivit atât de bine. Dacă ai cuvintele potrivite, care chiar spun ceva, nu trebuie să fie extraordinare. Trebuie doar să fie naturale – iar asta am admirat mereu la marii compozitori pe care i-am iubit.”

De-a lungul carierei, McBride a scris pentru nume uriașe ale muzicii country: Conway Twitty, George Jones, Patty Loveless, Willie Nelson, Kris Kristofferson, Reba McEntire, Jerry Lee Lewis, Randy Travis, Toby Keith și Johnny Cash.

În 2017, Jim McBride a fost inclus în Nashville Songwriters Hall of Fame, iar în același an a fost onorat și de Alabama Music Hall of Fame.

Foto – Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania 10 – 16 ianuarie 2026. Important Pătrat mistic, la grad perfect, pe semnele cardinale
Horoscop Urania 10 – 16 ianuarie 2026. Important Pătrat mistic, la grad perfect, pe semnele cardinale
Fanatik
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se poate de clară
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se poate de clară
GSP.ro
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
TV Mania
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Citește și...
Bolojan anunță investiții record, românii se vaită că nu mai au bani. Care este în realitate situația economică a României. „Vremurile sunt grele”
Elena Udrea, de nerecunoscut! Schimbarea făcută de fostul ministru după sărbători, nu ai mai văzut-o aşa
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cele mai periculoase înșelătorii online din 2026. Cum să le eviți
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc: „Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna”
Cine este Alberto Hangan de la Survivor România 2026. A fost model și este pasionat de sport. "Nu mă sperie nimic!"
Alex Bodi face lumină în războiul cu Ramona Olaru. Ce l-a scos din minți, de fapt: „Deranjul meu cel mai mare e că a făcut un story în engleză”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
CUTREMUR la Vocea României! Irina Rimes părăsește juriul! MOTIVUL INTIM care a contat mai mult decât TOŢI BANII oferiţi de Pro TV!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc: „Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna”
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc: „Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna”
Cine este Alberto Hangan de la Survivor România 2026. A fost model și este pasionat de sport. "Nu mă sperie nimic!"
Cine este Alberto Hangan de la Survivor România 2026. A fost model și este pasionat de sport. "Nu mă sperie nimic!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cum arată nepoții lui Ion Țiriac. Ileana Lazariuc, imagini rare alături de Alexandru și Nicholas
Cum arată nepoții lui Ion Țiriac. Ileana Lazariuc, imagini rare alături de Alexandru și Nicholas
Elle
North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate! Tânăra în vârstă de 12 ani s-a afișat cu diamante de peste 100 de carate. Foto
North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate! Tânăra în vârstă de 12 ani s-a afișat cu diamante de peste 100 de carate. Foto
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, imagini de vis din vacanță. Cei doi au ales o destinație exotică de care au fost cuceriți: "Ne-a plăcut mult experiența..." Foto
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, imagini de vis din vacanță. Cei doi au ales o destinație exotică de care au fost cuceriți: "Ne-a plăcut mult experiența..." Foto
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Alex Bodi face lumină în războiul cu Ramona Olaru. Ce l-a scos din minți, de fapt: „Deranjul meu cel mai mare e că a făcut un story în engleză”
Alex Bodi face lumină în războiul cu Ramona Olaru. Ce l-a scos din minți, de fapt: „Deranjul meu cel mai mare e că a făcut un story în engleză”
Ce face și cum arată acum Ani Crețu de la „Vacanța Mare”: „Încerc să trăiesc în prezent… marea mea luptă cu mine”
Ce face și cum arată acum Ani Crețu de la „Vacanța Mare”: „Încerc să trăiesc în prezent… marea mea luptă cu mine”
Cine este Bianca Stoica de la Survivor România 2026. Vine în junglă cu o pregătire fizică solidă și este mezina sezonului
Cine este Bianca Stoica de la Survivor România 2026. Vine în junglă cu o pregătire fizică solidă și este mezina sezonului
Oana Roman a răbufnit. Ce a pățit după ce s-a întors în România din vacanță: „Sunteți niște imbecili fără margini, vă bateți joc”
Oana Roman a răbufnit. Ce a pățit după ce s-a întors în România din vacanță: „Sunteți niște imbecili fără margini, vă bateți joc”
Observator News
Reacția unui român ajuns pe Muntele Athos, în plin sezon rece: "Ne-au pus să ne descălţăm şi să luăm papuci"
Reacția unui român ajuns pe Muntele Athos, în plin sezon rece: "Ne-au pus să ne descălţăm şi să luăm papuci"
Libertatea pentru Femei
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tranzit planetar spectaculos pentru aceste ZODII, începând din 10 ianuarie 2026
Tranzit planetar spectaculos pentru aceste ZODII, începând din 10 ianuarie 2026
LISTA serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, cu sau fără venituri
LISTA serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, cu sau fără venituri
EXCLUSIV. Radu Gănescu, președinte COPAC, explică cum vor fi afectați pacienții cu boli cronice de noile reglementări privind accesul la investigații medicale
EXCLUSIV. Radu Gănescu, președinte COPAC, explică cum vor fi afectați pacienții cu boli cronice de noile reglementări privind accesul la investigații medicale
Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, a mai cumpărat 1.200 de ambulanțe
Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, a mai cumpărat 1.200 de ambulanțe
TV Mania
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton