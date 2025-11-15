Cum scapi de mirosul de ceapă şi de usturoi de pe mâini

Mirosul de ceapă și de usturoi poate fi delicios, atunci când știi ce bunătăți te așteaptă la masă! Dar nimănui nu îi place mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini. Află de ce este atât de persistentă aroma de ceapă și cum poți să scapi de ea cu soluții simple și ieftine, pe care le ai deja în casă.

Ceapa și usturoiul sunt legumele condiment cele mai aromate din bucătăria românească, dar și cele mai populare și îndrăgite. Parcă nicio mâncare nu are savoare fără un strop de ceapă sau de usturoi. Multe preparate din carne, din legume, din ciuperci sau din paste sunt mult mai savuroase atunci când adaugi ceapă sau usturoi. Pentru gurmanzi, nimic nu se compară cu un mujdei bun pentru fripturi sau cu o ceapă roșie, dulce și crocantă, numai bună pentru fasolea bătută.

Noi, românii, gătim adesea cu ceapă și usturoi și cele două sunt considerate arome de bază în bucătărie. Dar mirosul de ceapă și de usturoi rămâne pe mâini timp de două sau chiar trei zile. Oricât de pofticios ar fi, mirosul lor trebuie să rămână în mâncare și nu pe mâinile tale. Nu este deloc plăcut să îți miroasă mâinile a ceapă în timp ce mănânci ceva dulce, spre exemplu o felie de tort. Așa cum nu este deloc plăcut să îți miroasă hainele a ceapă sau usturoi dacă nu aerisești bine bucătăria și casa după ce gătești.

De ce miros puternic ceapa și usturoiul

Legume sănătoase și savuroase, ceapa și usturoiul conțin o serie de compuși sulfurați care sunt eliberați de îndată ce ceapa sau usturoiul sunt curățate și tăiate. Substanța care miroase cel mai puternic este propil-sulfoxida, iar aceasta își intensifică mirosul pe măsură ce usturoiul și ceapa sunt tăiate, iar acest compus intră în contact cu aerul. Pe măsură ce usturoiul și ceapa sunt pregătite termic, mirosul acestor compuși sulfurați se îndulcește, transformându-se într-o aromă de-a dreptul apetisantă.

Când mănânci ceva cu ceapă și usturoi preparate termic, știm deja că mirosul respirației se schimbă, devine mai neplăcut. Dar și mai neplăcut este atunci când mănânci ceapa și usturoiul crude, tocmai pentru că acești compuși sulfuroși reacționează cu acidul gastric, iar mirosul lor devine mai puternic în timpul digestiei. Știm cu toții, din experiență, că respirația poate mirosi a ceapă și usturoi până a doua zi.

La fel de persistent este mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini. El se păstrează ore întregi sau chiar două, trei zile pe mâini, dacă nu folosești anumite soluții pentru a-l îndepărta. Nu este vorba de soluții scumpe sau speciale. Pe multe dintre ele deja le ai în casă și sunt foarte ieftine!

De ce nu te ajută săpunul să scapi de mirosul de ceapă sau de usturoi

Ai tocat ceapă sau ai curățat usturoi, te speli imediat pe mâini cu apă caldă și săpun… cu toate acestea, știm deja că săpunul nu îndepărtează mirosul neplăcut de pe mâini. Chiar dacă este un săpun foarte bun și scump, cu un parfum deosebit, el nu poate înlătura complet mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini.

Compușii sulfuroși din ceapă și usturoi reacționează cu grăsimea de pe pielea mâinilor și își intensifică aroma. Din punct de vedere chimic, acești compuși se dizolvă în grăsimea naturală a pielii și pătrund în ridurile și crăpăturile fine ale pielii. Ei pătrund și sub unghii, acolo unde vor rămâne o perioadă mai lungă și unde săpunul nu poate curăța prea bine. Cert este că grăsimea de pe mâini ajută acești compuși sulfuroși să persiste și să învăluie mâinile cu un iz care devine tot mai neplăcut.

Săpunul degresează și curăță o parte din bacteriile și grăsimea de la suprafața pielii, dar cum acești compuși pătrund în micile crăpături ale pielii, săpunul nu reușește să îi înlăture complet. Drept urmare, mâinile tale pot mirosi a ceapă și a usturoi timp de două, trei zile.

Top soluții să scapi de mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini

Așa cum scriam mai sus, săpunul nu este o soluție eficientă împotriva acestui miros. Chiar dacă te speli de două, trei ori cu săpun pe mâini, parcă tot se mai simte mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini. Compușii sulfuroși sunt foarte rezistenți și persistă ore întregi. Trebuie să folosești alte soluții, mult mai eficiente, iar pe unele dintre ele le ai la îndemână, în bucătărie. Nu este nevoie să faci niciun efort pentru a le procura, doar să reții care sunt cele mai eficiente dintre ele.

Combinația de sare și lămâie

Știi deja cât de bună este lămâia proaspătă pentru a parfuma bucătăria, pentru a curăța tocătoarele de lemn și vesela, pentru a da luciu electrocasnicelor cromate sau pentru a elimina mirosurile grele din frigider. La fel de bună este și pentru a-ți curăța și parfuma mâinile.

După ce ai curățat o ceapă sau ai tocat usturoi, după ce ai tăiat ceapa cubulețe și ai vărsat câteva lacrimi deasupra tocătorului, cu siguranță mirosul va persista pe mâinile tale. Folosește o felie groasă de lămâie și freacă-te bine pe mâini, inclusiv sub unghii, cu ea. Apoi, cu mâinile încă umede de zeama de lămâie, ia un pumn de sare și freacă-te bine. La final, clătește-ți mâinile cu apă rece și vei vedea că nu mai miros deloc a ceapă sau usturoi.

Lămâia este un degresant mult mai bun decât săpunul obișnuit de mâini. În plus, zeama de lămâie pătrunde bine prin micile crăpături ale pielii și curăță bine depunerile de grăsime de sub unghii, acolo unde se ascund compușii care miros atât de urât din ceapă și din usturoi. Sarea ajută și ea să dizolve și îndepărteze compușii sulfuroși. În plus, lămâia și sarea au efect de albire, astfel că unghiile tale vor arăta impecabil, perfect albe, curate și sănătoase, chiar dacă ai gătit ore întregi în bucătărie.

Combinația de oțet și sare

La fel de bun precum zeama de lămâie proaspătă este oțetul din vin. Oțetul are și el efect de degresant, curăță bine și sub unghii. Folosește un burete sau o periuță înmuiată în oțet să cureți bine degetele care au intrat în contact cu ceapa și usturoiul. Apoi freacă-te bine pe mâini cu sare grunjoasă și clătește cu apă rece. Evită apa caldă, deoarece căldura activează mirosul neplăcut al compușilor sulfurici.

Zațul de cafea

Știi deja că boabele de cafea sau cafeaua râșnită au capacitatea de a alunga mirosurile neplăcute din frigider sau din dulapurile din bucătărie. Pune câteva boabe de cafea prăjite în dulapul pentru condimente, unde sunt tot felul de mirosuri amestecate, și vei observa după câteva zile că mirosul va fi unul neutru și plăcut.

Păstrează o ceșcuță cu puțină cafea măcinată în frigider și vei constata că mirosurile neplăcute de la diverse preparate cu ceapă și condimente vor fi mult mai diluate. Mie îmi place să păstrez cafea și în șifonier sau în sertarele cu încălțăminte. Aroma de cafea poate neutraliza izul specific de ”aer stătut”.

Cafeaua este foarte bună să scapi și de mirosul de ceapă. Dacă respirația ta miroase a ceapă sau usturoi, ronțăie o boabă – două de cafea prăjită și respirația ta va fi mult mai plăcută. Iar, după ce cureți și toci ceapă sau usturoi, toarnă în palme zațul de cafea din ibric și freacă-te bine pe mâini cu el. Cafeaua elimină mirosurile celorlalte alimente, oricât de persistente ar fi. Clătește-te apoi cu apă rece și folosește apoi o cremă hidratantă, să îngrijești pielea uscată.

Apa de gură

Dacă nu ai la îndemână nici lămâie, nici zaț de cafea, caută la baie apa de gură. Aceasta conține de obicei alcool și substanțe dezinfectante, precum și uleiuri mentolate care alungă mirosurile neplăcute de pe mâini. Trebuie doar să tamponezi mâinile cu o dischetă de vată îmbibată în apă de gură. Curăță-te bine, până când simți că mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini a dispărut, apoi clătește-te cu apă rece și folosește o cremă hidratantă. Apa de gură poate usca pielea, de aceea este bine să îngrijești mâinile cu o cremă emolientă și hidratantă.

Bicarbonatul de sodiu

La fel ca oțetul, bicarbonatul de sodiu are capacitatea de a neutraliza și îndepărta mirosurile neplăcute. Pune o ceșcuță de bicarbonat în frigider și vei avea un miros mai plăcut. Pune o ceșcuță cu bicarbonat umed în șifonier sau în cămară, acolo unde aerul proaspăt ajunge mai greu. Bicarbonatul alungă mirosurile neplăcute și stătute. La fel de bun este pentru mâinile tale. Presară bicarbonat pe mâinile umede și freacă bine, apoi clătește-te cu apă rece.

Codițele de pătrunjel

Dacă ai tocat ceapă sau usturoi, probabil ai folosit și pătrunjel la mâncare. Nu arunca la gunoi codițele de pătrunjel. Zdrobește-le cu un ciocănel de șnițele, apoi freacă bine mâinile cu aceste codițe care miros puternic și proaspăt și foarte plăcut. Parfumul de pătrunjel poate alunga mirosul de ceapă. De aceea, se și recomandă să mesteci câteva frunze de pătrunjel, dacă ai o respirație neplăcută. Pătrunjelul are compuși volatili la fel precum menta, dar cu o aromă diferită, mai dulce și mai plăcută, capabilă să neutralizeze mirosurile mai puțin plăcute.

