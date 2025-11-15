  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Cum scapi de mirosul de ceapă şi de usturoi de pe mâini

Cum scapi de mirosul de ceapă şi de usturoi de pe mâini

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Mirosul de ceapă și de usturoi poate fi delicios, atunci când știi ce bunătăți te așteaptă la masă! Dar nimănui nu îi place mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini. Află de ce este atât de persistentă aroma de ceapă și cum poți să scapi de ea cu soluții simple și ieftine, pe care le ai deja în casă.

Ceapa și usturoiul sunt legumele condiment cele mai aromate din bucătăria românească, dar și cele mai populare și îndrăgite. Parcă nicio mâncare nu are savoare fără un strop de ceapă sau de usturoi. Multe preparate din carne, din legume, din ciuperci sau din paste sunt mult mai savuroase atunci când adaugi ceapă sau usturoi. Pentru gurmanzi, nimic nu se compară cu un mujdei bun pentru fripturi sau cu o ceapă roșie, dulce și crocantă, numai bună pentru fasolea bătută.

Noi, românii, gătim adesea cu ceapă și usturoi și cele două sunt considerate arome de bază în bucătărie. Dar mirosul de ceapă și de usturoi rămâne pe mâini timp de două sau chiar trei zile. Oricât de pofticios ar fi, mirosul lor trebuie să rămână în mâncare și nu pe mâinile tale. Nu este deloc plăcut să îți miroasă mâinile a ceapă în timp ce mănânci ceva dulce, spre exemplu o felie de tort. Așa cum nu este deloc plăcut să îți miroasă hainele a ceapă sau usturoi dacă nu aerisești bine bucătăria și casa după ce gătești.

De ce miros puternic ceapa și usturoiul

ceapa-si-usturoi

Legume sănătoase și savuroase, ceapa și usturoiul conțin o serie de compuși sulfurați care sunt eliberați de îndată ce ceapa sau usturoiul sunt curățate și tăiate. Substanța care miroase cel mai puternic este propil-sulfoxida, iar aceasta își intensifică mirosul pe măsură ce usturoiul și ceapa sunt tăiate, iar acest compus intră în contact cu aerul. Pe măsură ce usturoiul și ceapa sunt pregătite termic, mirosul acestor compuși sulfurați se îndulcește, transformându-se într-o aromă de-a dreptul apetisantă.

„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
Recomandarea zilei

Când mănânci ceva cu ceapă și usturoi preparate termic, știm deja că mirosul respirației se schimbă, devine mai neplăcut. Dar și mai neplăcut este atunci când mănânci ceapa și usturoiul crude, tocmai pentru că acești compuși sulfuroși reacționează cu acidul gastric, iar mirosul lor devine mai puternic în timpul digestiei. Știm cu toții, din experiență, că respirația poate mirosi a ceapă și usturoi până a doua zi.

La fel de persistent este mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini. El se păstrează ore întregi sau chiar două, trei zile pe mâini, dacă nu folosești anumite soluții pentru a-l îndepărta. Nu este vorba de soluții scumpe sau speciale. Pe multe dintre ele deja le ai în casă și sunt foarte ieftine!

Apariție neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cine a venit să-și ia adio de la maestru. Avem imaginile! Foto
Apariție neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cine a venit să-și ia adio de la maestru. Avem imaginile! Foto
Recomandarea zilei

De ce nu te ajută săpunul să scapi de mirosul de ceapă sau de usturoi

Ai tocat ceapă sau ai curățat usturoi, te speli imediat pe mâini cu apă caldă și săpun… cu toate acestea, știm deja că săpunul nu îndepărtează mirosul neplăcut de pe mâini. Chiar dacă este un săpun foarte bun și scump, cu un parfum deosebit, el nu poate înlătura complet mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini.

Compușii sulfuroși din ceapă și usturoi reacționează cu grăsimea de pe pielea mâinilor și își intensifică aroma. Din punct de vedere chimic, acești compuși se dizolvă în grăsimea naturală a pielii și pătrund în ridurile și crăpăturile fine ale pielii. Ei pătrund și sub unghii, acolo unde vor rămâne o perioadă mai lungă și unde săpunul nu poate curăța prea bine. Cert este că grăsimea de pe mâini ajută acești compuși sulfuroși să persiste și să învăluie mâinile cu un iz care devine tot mai neplăcut.

Săpunul degresează și curăță o parte din bacteriile și grăsimea de la suprafața pielii, dar cum acești compuși pătrund în micile crăpături ale pielii, săpunul nu reușește să îi înlăture complet. Drept urmare, mâinile tale pot mirosi a ceapă și a usturoi timp de două, trei zile.

Top soluții să scapi de mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini

Așa cum scriam mai sus, săpunul nu este o soluție eficientă împotriva acestui miros. Chiar dacă te speli de două, trei ori cu săpun pe mâini, parcă tot se mai simte mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini. Compușii sulfuroși sunt foarte rezistenți și persistă ore întregi. Trebuie să folosești alte soluții, mult mai eficiente, iar pe unele dintre ele le ai la îndemână, în bucătărie. Nu este nevoie să faci niciun efort pentru a le procura, doar să reții care sunt cele mai eficiente dintre ele.

Combinația de sare și lămâie

Știi deja cât de bună este lămâia proaspătă pentru a parfuma bucătăria, pentru a curăța tocătoarele de lemn și vesela, pentru a da luciu electrocasnicelor cromate sau pentru a elimina mirosurile grele din frigider. La fel de bună este și pentru a-ți curăța și parfuma mâinile.

După ce ai curățat o ceapă sau ai tocat usturoi, după ce ai tăiat ceapa cubulețe și ai vărsat câteva lacrimi deasupra tocătorului, cu siguranță mirosul va persista pe mâinile tale. Folosește o felie groasă de lămâie și freacă-te bine pe mâini, inclusiv sub unghii, cu ea. Apoi, cu mâinile încă umede de zeama de lămâie, ia un pumn de sare și freacă-te bine. La final, clătește-ți mâinile cu apă rece și vei vedea că nu mai miros deloc a ceapă sau usturoi.

Lămâia este un degresant mult mai bun decât săpunul obișnuit de mâini. În plus, zeama de lămâie pătrunde bine prin micile crăpături ale pielii și curăță bine depunerile de grăsime de sub unghii, acolo unde se ascund compușii care miros atât de urât din ceapă și din usturoi. Sarea ajută și ea să dizolve și îndepărteze compușii sulfuroși. În plus, lămâia și sarea au efect de albire, astfel că unghiile tale vor arăta impecabil, perfect albe, curate și sănătoase, chiar dacă ai gătit ore întregi în bucătărie.

Combinația de oțet și sare

La fel de bun precum zeama de lămâie proaspătă este oțetul din vin. Oțetul are și el efect de degresant, curăță bine și sub unghii. Folosește un burete sau o periuță înmuiată în oțet să cureți bine degetele care au intrat în contact cu ceapa și usturoiul. Apoi freacă-te bine pe mâini cu sare grunjoasă și clătește cu apă rece. Evită apa caldă, deoarece căldura activează mirosul neplăcut al compușilor sulfurici.

Zațul de cafea

ceasca de cafea

Știi deja că boabele de cafea sau cafeaua râșnită au capacitatea de a alunga mirosurile neplăcute din frigider sau din dulapurile din bucătărie. Pune câteva boabe de cafea prăjite în dulapul pentru condimente, unde sunt tot felul de mirosuri amestecate, și vei observa după câteva zile că mirosul va fi unul neutru și plăcut.

Păstrează o ceșcuță cu puțină cafea măcinată în frigider și vei constata că mirosurile neplăcute de la diverse preparate cu ceapă și condimente vor fi mult mai diluate. Mie îmi place să păstrez cafea și în șifonier sau în sertarele cu încălțăminte. Aroma de cafea poate neutraliza izul specific de ”aer stătut”.

Cafeaua este foarte bună să scapi și de mirosul de ceapă. Dacă respirația ta miroase a ceapă sau usturoi, ronțăie o boabă – două de cafea prăjită și respirația ta va fi mult mai plăcută. Iar, după ce cureți și toci ceapă sau usturoi, toarnă în palme zațul de cafea din ibric și freacă-te bine pe mâini cu el. Cafeaua elimină mirosurile celorlalte alimente, oricât de persistente ar fi. Clătește-te apoi cu apă rece și folosește apoi o cremă hidratantă, să îngrijești pielea uscată.

Apa de gură

Dacă nu ai la îndemână nici lămâie, nici zaț de cafea, caută la baie apa de gură. Aceasta conține de obicei alcool și substanțe dezinfectante, precum și uleiuri mentolate care alungă mirosurile neplăcute de pe mâini. Trebuie doar să tamponezi mâinile cu o dischetă de vată îmbibată în apă de gură. Curăță-te bine, până când simți că mirosul de ceapă și de usturoi de pe mâini a dispărut, apoi clătește-te cu apă rece și folosește o cremă hidratantă. Apa de gură poate usca pielea, de aceea este bine să îngrijești mâinile cu o cremă emolientă și hidratantă.

Bicarbonatul de sodiu

La fel ca oțetul, bicarbonatul de sodiu are capacitatea de a neutraliza și îndepărta mirosurile neplăcute. Pune o ceșcuță de bicarbonat în frigider și vei avea un miros mai plăcut. Pune o ceșcuță cu bicarbonat umed în șifonier sau în cămară, acolo unde aerul proaspăt ajunge mai greu. Bicarbonatul alungă mirosurile neplăcute și stătute. La fel de bun este pentru mâinile tale. Presară bicarbonat pe mâinile umede și freacă bine, apoi clătește-te cu apă rece.

Codițele de pătrunjel

Cum scapi de mirosul de ceapă şi de usturoi de pe mâini

Dacă ai tocat ceapă sau usturoi, probabil ai folosit și pătrunjel la mâncare. Nu arunca la gunoi codițele de pătrunjel. Zdrobește-le cu un ciocănel de șnițele, apoi freacă bine mâinile cu aceste codițe care miros puternic și proaspăt și foarte plăcut. Parfumul de pătrunjel poate alunga mirosul de ceapă. De aceea, se și recomandă să mesteci câteva frunze de pătrunjel, dacă ai o respirație neplăcută. Pătrunjelul are compuși volatili la fel precum menta, dar cu o aromă diferită, mai dulce și mai plăcută, capabilă să neutralizeze mirosurile mai puțin plăcute.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Scandal la priveghiul lui Horia Moculescu. Fosta soție nu a fost lăsată să intre în Teatrul de Revistă Constantin Tănase. „Persecuția la adresa mea continuă”
Scandal la priveghiul lui Horia Moculescu. Fosta soție nu a fost lăsată să intre în Teatrul de Revistă Constantin Tănase. „Persecuția la adresa mea continuă”
Fanatik
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
GSP.ro
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Click.ro
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Citește și...
Cine e Carmen Andreea Herea, jucătoarea care a realizat performanța carierei la 19 ani. E noua stea de aur a tenisului românesc?
Cum îți dai seama că moarea e bună. Semnul care arată că varza e reușită
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Adi Minune, rutină de îngrijire mai ceva ca a lui Borcea. Creme, uleiuri și alifii
De ce se înmoaie varza murată și cum o salvezi
Cum previi formarea mucegaiului la zacuscă
Cum să alegi varza pentru murat
Vacanță de vis la Viena
Woooooow! Asta da BOMBĂ! Gică Hagi și Simona Halep, echipă la Asia Express, în sezonul următor?!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Dinică, dezvăluiri emoționante la 16 ani de la moartea lui Gheorghe Dinică. "A fost cumplit! Am crezut până în ultimul moment că va fi bine!" Care a fost ultima lor conversație
Gabriela Dinică, dezvăluiri emoționante la 16 ani de la moartea lui Gheorghe Dinică. "A fost cumplit! Am crezut până în ultimul moment că va fi bine!" Care a fost ultima lor conversație
Motivul pentru care Ada Condeescu nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple. Cine este soțul actriței / Exclusiv
Motivul pentru care Ada Condeescu nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple. Cine este soțul actriței / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
S-a dus în Ceruri, după fiica lui. O mare personalitate din România a murit în aceeași zi cu Horia Moculescu. Un nume mare, un domn, un genial cu destin tragic
S-a dus în Ceruri, după fiica lui. O mare personalitate din România a murit în aceeași zi cu Horia Moculescu. Un nume mare, un domn, un genial cu destin tragic
Cuvintele dureroase auzite de Dan Alexa de la fiica lui. Asta l-a făcut să accepte imediat provocarea Asia Express: „Am venit din două motive…”
Cuvintele dureroase auzite de Dan Alexa de la fiica lui. Asta l-a făcut să accepte imediat provocarea Asia Express: „Am venit din două motive…”
Elle
Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”
Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”
Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales: "Urmează zile pline de descoperiri." Foto
Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales: "Urmează zile pline de descoperiri." Foto
Celebra artistă a născut și a făcut anunțul într-un mod inedit: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea.” Video
Celebra artistă a născut și a făcut anunțul într-un mod inedit: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea.” Video
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Horoscop 16 noiembrie 2025. Dragostea plutește în aer. O zodie primește o mare bucurie - o escapadă romantică
Horoscop 16 noiembrie 2025. Dragostea plutește în aer. O zodie primește o mare bucurie - o escapadă romantică
Nidia Moculescu, declarații dureroase de la priveghiul tatălui său. Cum a aflat că tatăl ei a murit și ce i-a spus ultima oară
Nidia Moculescu, declarații dureroase de la priveghiul tatălui său. Cum a aflat că tatăl ei a murit și ce i-a spus ultima oară
Imagini nemaivăzute cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, de la începutul relației lor. Cine i-a dat de gol în presă: „Ne-a trădat”
Imagini nemaivăzute cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, de la începutul relației lor. Cine i-a dat de gol în presă: „Ne-a trădat”
Daniela Iliescu și Culiță Sterp au cumpărat un apartament special pentru bona copiilor. Cum arată locuința
Daniela Iliescu și Culiță Sterp au cumpărat un apartament special pentru bona copiilor. Cum arată locuința
Observator News
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Libertatea pentru Femei
Superba actriță, iubită de toți românii, se luptă pentru viața ei, iar motivul este sfâșietor. Toată lumea se roagă pentru ea. Imaginile durerii
Superba actriță, iubită de toți românii, se luptă pentru viața ei, iar motivul este sfâșietor. Toată lumea se roagă pentru ea. Imaginile durerii
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alarmă medicală: se înmulțesc cazurile de cancer tiroidian în toată lumea
Alarmă medicală: se înmulțesc cazurile de cancer tiroidian în toată lumea
Lipsa unor vitamine poate fi motivul pentru care uiți tot mai des și nu te poți concentra
Lipsa unor vitamine poate fi motivul pentru care uiți tot mai des și nu te poți concentra
Cercetătorii au găsit un lucru ciudat în sângele pacienților cu long COVID
Cercetătorii au găsit un lucru ciudat în sângele pacienților cu long COVID
Ingredientul ascuns care îți distruge inima. Avertismentul unui chirurg cardiac
Ingredientul ascuns care îți distruge inima. Avertismentul unui chirurg cardiac
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Răscolind prin amintiri, am găsit primele noastre poze împreună…” Adelina Pestrițu i-a făcut soțului ei, Virgil Șteblea, o urare emoționantă de ziua lui
„Răscolind prin amintiri, am găsit primele noastre poze împreună…” Adelina Pestrițu i-a făcut soțului ei, Virgil Șteblea, o urare emoționantă de ziua lui
„N-am văzut nimic diferit la televizor față de omul pe care îl am acasă.” Sânziana Negru, mesaj special pentru Ștefan Floroaica, după finala „Asia Express 2025”. Ce a dezvăluit
„N-am văzut nimic diferit la televizor față de omul pe care îl am acasă.” Sânziana Negru, mesaj special pentru Ștefan Floroaica, după finala „Asia Express 2025”. Ce a dezvăluit
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton