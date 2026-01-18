Cui nu îi place o porție bună de pește prăjit, cu mujdei și mămăligă! Este un adevărat deliciu din bucătăria românească! Dar care sunt cei mai buni pești pentru prăjit și ce ulei să folosești când prăjești pește? Iată câteva sfaturi care te ajută să gătești cel mai delicios pește la tigaie!

Peștele prăjit rămâne unul dintre acele răsfățuri culinare care ne duc instant cu gândul la mesele simple, dar pline de savoare: pește rumenit, mămăligă caldă și mujdei aromat. Totuși, dincolo de gust, apare inevitabil întrebarea: cât de sănătos este, de fapt, peștele prăjit în tigaie? Răspunsul stă, în mare parte, în alegerea uleiului potrivit.

De la clasicul crap prăjit, atât de iubit de români, până la hamsiile crocante savurate vara la malul mării, fiecare preparat are nevoie de un ulei care să-i pună în valoare textura și aroma, fără a-i compromite calitățile nutritive. Un file bine rumenit, cu crustă aurie, este irezistibil, însă la fel de inspirată poate fi și varianta mai lejeră: pește tras rapid la tigaie, alături de legume, cu doar câteva picături de ulei.

Totul începe cu alegerea peștelui potrivit pentru prăjit, apoi cu decizia metodei de gătire – prăjire clasică sau rumenire rapidă. Indiferent de variantă, uleiul joacă un rol-cheie. Pentru un rezultat crocant și savuros, contează două aspecte esențiale: punctul de ardere al uleiului și aroma sa, astfel încât preparatul final să fie nu doar delicios, ci și mai prietenos cu sănătatea.

Cum alegi cel mai bun ulei să prăjești pește

Dacă îți dorești o bucată de pește perfect crocantă, cu un gust care îți trezește toate simțurile, alegerea uleiului este esențială. Peștele are nevoie de o abordare diferită față de carnea de porc sau de pui și nu suportă aceleași temperaturi ridicate. În general, prăjirea se face la 175–190 de grade Celsius, însă nu toate uleiurile rezistă bine la acest nivel de căldură. Unele se comportă impecabil, în timp ce altele își pierd aroma și calitățile chiar atunci când ar trebui să le pună în valoare.

Punctul de ardere trebuie să fie ridicat

Când alegi cel mai bun ulei să prăjești pește, ține cont de punctul de ardere sau așa numitul punct de fum (temperatura de la care uleiul începe să ardă și să scoată fum). Dacă uleiul nu are un punct de fum suficient de ridicat, bucata ta de pește va absorbi ulei și va avea o consistență moale și grasă, în loc să își păstreze textura fermă.

Când încingi uleiul dincolo de punctul său de fum, capătă un gust ars și amar, care va afecta și gustul de pește. Când prăjești la foc iute, ai nevoie de un ulei cu un punct de fum ridicat. Când rumenești pește la foc potrivit, ca atunci când sotezi ceva într-o tigaie, ai nevoie de un ulei cu un punct de fum mai mic. Iată câteva uleiuri populare pentru prăjit și punctele lor de ardere:

Ulei de avocado: Punct de fum 270°

Ulei de șofrănel: Punct de fum 265°

Ulei de arahide: Punct de fum 230°

Unt clarificat (ghee): Punct de fum 230°

Ulei de floarea soarelui: Punct de fum 200° până la 230°

Ulei de canola (rapiță): Punct de fum 200°

Ulei de cocos: Punct de fum 180°

Ulei de măsline: Punct de fum 170° până la 190°

Aroma uleiului trebuie să fie fadă

Aroma sau gustul uleiului este și el important când prăjești pește, deoarece nu orice ulei se combină bine cu aroma de pește. Ar fi indicat să folosești un ulei cu aromă neutră, cum ar fi uleiul de rapiță, uleiul de floarea soarelui sau cel de șofrănel pentru a prăji peștele.

Uleiul de arahide are un punct de fum ridicat, care este perfect pentru prăjire, dar ar putea adăuga o aromă ușor de nucă peștelui tău. Depinde de gusturile tale, dacă ți-ar plăcea sau nu un pește cu o ușoară aromă de arahide!

În ceea ce privește uleiul de măsline, acesta are un punct de fum mai scăzut, dar ar putea conferi și o anumită aromă peștelui. Unele specii de pești se potrivesc cu aroma amară de ulei de măsline, iar printre aceștia aș enumera capelinul, dorada sau branzino. Uleiul de cocos sau untul ghee vor adăuga și ele o anumită aromă peștelui, cu care, poate, nu ești obișnuită.

Cele mai bune uleiuri să prăjești pește

Canola sau uleiul de rapiță

Canola este un ulei excelent pentru prăjire și rumenire. Este o varietate a uleiului de rapiță, produsă în anul 1960 din culturi de rapiță modificată genetic pe cale naturală. Este un ulei cu un preț accesibil și cu un punct de ardere potrivit pentru carnea delicată de pește.

Uleiul de floarea soarelui

Acesta are un punct de ardere ridicat, potrivit pentru prăjire în profunzime, are o aromă neutră, care nu schimbă cu nimic aroma de pește, și te ajută să obții o crustă crocantă, dacă prăjești pește în panadă sau în crustă de sare.

Uleiul de arahide

Chiar dacă împrumută o ușoară aromă de arahide bucăților de pește, este un ulei bun pentru prăjit, deoarece formează imediat crustă și are un punct ridicat de fum.

Cât timp se ține peștele la prăjit

Timpul ideal de prăjire al peștelui depinde, în primul rând, de grosimea lui. Fileurile subțiri se gătesc rapid, în timp ce bucățile mai consistente – precum somonul, tonul sau peștele gătit întreg – au nevoie de câteva minute în plus pentru a se pătrunde uniform. Ca regulă generală, peștele se prăjește aproximativ 3–4 minute pe fiecare parte, însă în cazul fileurilor groase, timpul poate ajunge la 7–10 minute pe fiecare parte.

La fel de importantă este și temperatura uleiului: acesta trebuie să fie bine încins înainte de a adăuga peștele. Vei ști că este gata atunci când se desprinde ușor de tigaie și capătă o crustă aurie, crocantă. Focul ideal este mediu spre mare – suficient de puternic pentru o prăjire rapidă și corectă, dar nu atât de intens încât să ardă exteriorul, și nici prea slab, pentru a evita o textură moale, lipsită de acea crustă irezistibilă.

Dacă preferi peștele pane, învelit în pesmet cu ou sau mălai, prăjit în baie de ulei, timpul de prăjire este cam același, câte 3 – 4 minute pe fiecare parte. Ține cont doar de faptul că panada sau crusta de mălai absoarbe mai mult ulei, iar peștele va fi mai puțin sănătos pentru tine.

Dacă alegi să prăjești pește la air fryer, timpul total de prăjire este de 8-10 minute, la o temperatură de 200 de grade. Dar dacă pui peștele întreg, timpul va crește la cel puțin 20 de minute. Ai grijă să ungi coșul aparatului airfryer cu puțin ulei înainte.

3 trucuri esențiale pentru a prăji peștele perfect

Pentru un pește rumenit uniform, cu interior fraged și crustă crocantă, micile detalii fac toată diferența. Iată cele trei trucuri de bază, care te ajută să obții un rezultat ca la restaurant:

1. Usucă foarte bine peștele înainte de prăjire

Înainte de a-l pune în tigaie, tamponează peștele cu prosoape de hârtie pentru a elimina complet excesul de apă. Umiditatea împiedică formarea crustei și poate face uleiul să stropească. Lasă peștele câteva minute la temperatura camerei după ce l-ai șters, astfel încât să se prăjească uniform și să nu „fiarbă” în ulei.

2. Sărează peștele la momentul potrivit

Sarea nu doar intensifică gustul natural al peștelui, ci contribuie și la obținerea acelei cruste aurii și crocante. Presară sarea chiar înainte de prăjire, nu cu mult timp înainte, pentru a evita eliminarea sucurilor din carne. Pentru un plus de aromă, poți combina sarea cu puțin piper alb, boia dulce sau coajă fin rasă de lămâie.

3. Marinează peștele când îl gătești la cuptor sau în airfryer

Dacă alegi variante mai ușoare de gătire, precum cuptorul sau airfryerul, o marinadă scurtă face minuni. Folosește ulei de măsline, zeamă de lămâie, usturoi și ierburi aromatice, dar limitează timpul de marinare la 20–30 de minute, mai ales în cazul peștelui delicat. Astfel, carnea va rămâne fragedă, suculentă și plină de gust, fără să se înmoaie excesiv.

Cât de sănătos este să mănânci pește prăjit?

Așa cum este firesc, ne punem întrebarea cât de sănătos mai este peștele, dacă îl prăjim bine în ulei. Evident, o parte din calitățile lui nutritive se pierd, scade procentul de acizi grași Omega 3 și Omega 6, și crește procentul de grăsimi mai puțin sănătoase.

Pentru a preveni pierderea calităților nutritive, bucățile de pește ar trebui acoperite cu un strat protector de făină și mălai, exact așa cum făceau bunicile noastre când prăjeau pește. Este o rețetă veche și sănătoasă! Dar cel mai sănătos pește este cel care se rumenește rapid în tigaie, într-o cantitate mică de ulei, și nu se prăjește în baie de ulei prea mult!

Specii de pești delicioase când sunt prăjite

Bibanul de mare, somnul, codul sau crapul sunt peșți care pot fi prăjiți în baie de ulei, timp de câteva minute, până când se rumenește ușor pielea. Cel mai bine este să îi presari cu făină și sare înainte de a-i prăji. În general, peștii de apă dulce cu o carne albă și mai grasă sunt delicioși făcuți la tigaie.

Evită să prăjești ton, somon, pește spadă, știucă sau păstrăv. Aceste specii de pești sunt mult mai gustoase și sănătoasă dacă sunt pregătite la cuptor!

Foto: Shutterstock

