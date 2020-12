Ananasul, beneficii surprinzătoare, dar și contraindicații!

Unul dintre cele mai suculente și gustoase fructe exotice, ananasul este extrem de versatil. Poate fi consumat ca atare, folosit la compoturi și prăjituri, dar și la fripturi sau pizza. Cine nu iubește ananasul și sucul lui acidulat, dulce și hrănitor?

Ananasul are o aromă total deosebită de alte fructe exotice pe care le cunoaștem. În plus, este unul dintre cele mai suculente fructe de origine tropicală. Iar beneficiile lui pentru sănătate sunt numeroase deoarece conține o gamă largă de vitamine, de la vitamina A și C, vitamine din grupa B, până la minerale, nutrienți, antioxidenți și fenoli care ajută sănătatea organismului.

Cum se cultivă ananasul și cum se recoltează

Ananasul este fructul plantei cu același nume, o plantă erbacee, perenă, cu aspect de rozetă. Frunzele de ananas sunt cărnoase, dure și atât de tăioase că lucrătorii de pe plantațiile de ananas trebuie să poarte salopete sau pantaloni din materiale rezistente pentru a îngriji plantele.

Ananasul se cultivă în câmp deschis sau în sere în majoritatea țărilor din America de sud, din regiunea tropicală și subtropicală. Fiecare plantă face un singur fruct și acesta se formează numai la plantele adulte, de cel puțin un an și jumătate.

Fructul se dezvoltă în medie timp de 6 luni pentru a ajunge la dimensiunea și greutatea de aproape un kilogram, așa cum îl cumpărăm noi. Astfel că ananasul se recoltează după 6 sau 9 luni de la apariția florilor.

În florării au apărut recent și plante de ananas la ghiveci, unele dintre ele fiind deja înflorite sau cu un fruct mic, abia dezvoltat. La ghiveci, cu greu se poate spune că vei obține un ananas comestibil, dar poate fi o plantă decorativă deosebită.

Cum se alege un ananas bine copt

Ca multe alte fructe exotice, și ananasul se recoltează la puțin timp după ce s-a pârguit și se coace treptat și după ce a fost cules. Cu toate acestea, cel mai bun ananas este cel care a fost lăsat să se coacă în soare, în mod natural.

Pentru a alege un ananas de calitate și bine copt, verifică să aibă culoarea galbenă aproape uniformă pe toată suprafața, dar de un galben mai intens la bază. Miroase fructul la bază și, dacă simți aroma specifică, dulce și fructată, înseamnă că este un fruct copt. Dacă nu simți niciun parfum, este posibil să fie un fruct destul de crud, cu o pulpă tare, ațoasă, care îți poate provoca dureri digestive.

Ananasul mai puțin copt se poate lăsa câteva zile la fereastră, la lumină, într-o cameră încălzită, pentru a se coace treptat, dar nu va avea parfumul și dulceața unui fruct copt pe plantație.

Pont! Ananasul se coace mai bine, dacă este ținut cu vârful în jos, deoarece amidonul și zaharurile de la baza fructului ajung în partea superioară.

Calități nutritive ale fructului de ananas

Ananasul este foarte dulce când este bine copt, dar are un indice glicemic mediu. Cu toate acestea, dacă ții dietă și vrei să slăbești, nu este un fruct recomandat, așa cum nu este recomandat nici pentru diabetici sau pentru persoanele care au glicemia crescută.

Ananasul este bogat în vitamina C și mangan, este bogat în fibre și conține aproape toata gama de vitamine de care are nevoie organismul.

Iată procentele elementelor nutritive dintr-un ananas de aproximativ 1 kilogram, în raportu cu doza zilnică necesară

calorii – 4%

proteine – 2%

carbohidrați – 7%

fibre – 9%

acizi Omega 3 – 28 mg

acizi Omega 6 – 38 mg

Vitamina C – 130%

Tiamină – 9%

Vitamina B6 – 9%

Folați – 7%

Acid pantoteic – 4%

Niacina – 4%

Vitamina A – 2%

Mangan – 76%

Magneziu – 5%

Cupru – 9%

Fier – 3%

Ce beneficii pentru sănătate are ananasul

Ananasul proaspăt și bine copt este cu adevărat sănătos. Ananasul din compot nu își pierde toți nutrienții prin fierbere, dar conține prea mult zahăr și trebuie consumat cu moderație.

Ananasul proaspăt este un bun diuretic și ajută digestia, reglând tranzitul intestinal și atunci când suferi de constipație, dar și când ai probleme cu scaunele dese.

O enzimă care se găsește în cantitate apreciabilă în ananas, și anume bromelaina, are proprietăți antiinflamatoare și reduce durerile de stomac, dar și durerile de cap.

Vitaminele pe care le conține ananasul, în mod deosebit vitamina C și vitaminele din grupa B susțin imunitatea și rezistența organismului, ajută toate procesele interne și reglează metabolismul. Vitaminele, folații și antioxidanții din ananas ajută organismul să lupte cu inflamațiile, cu infecțiile, cu procesele oxidative și chiar cu unele forme de cancer.

Ananasul este recomandat în răceli și gripe, datorită concentrației mare de vitamina C care combate manifestările neplăcute ale virozelor. De asemenea, zahărul din ananas te ajută să îți refaci forțele după o gripă puternică.

Datorită concentrației mari de mangan, destul de rar întâlnită la alte fructe, ananasul ajută sistemul osos și întărește oasele și articulațiile.

Consumul regulat de ananas pentru perioade mai lungi de timp este benefic și pentru vedere, mai ales în cazul persoanelor în vârstă care ar putea suferi de degenerare maculară.

Ananasul bine copt este recomandat și celor care suferă de reumatism și de probleme cu articulațiile, datorită proprietăților lui antiinflamatorii.

Câteva felii de ananas pe săptămână reduc riscul apariției cheagurilor de sânge, în cazul persoanelor care sunt predispuse la astfel de probleme.

Ananasul este un bun energizant natural, te ajută să îți refaci forțele după efort, te ajută să suporți mai bine perioadele stresante și combate senzația de greață, de aceea se recomandă adesea după mesele copioase.

Pe timpul verii, ananasul este fruct care te hidratează și care ajută pielea să se refacă după expunerea la soare.

De asemenea, măștile cu ananas ameliorează acneea, previn apariția de coșuri și puncte negre și mențin elasticitatea tenului.

Câteva contraindicații în ceea ce privește consumul de ananas

Oricât de bine copt ar fi, ananasul conține fibre mai dure decât alte fructe și, dacă mănânci o cantitate prea mare într-o singură zi, provoacă iritații pe limbă și pe cerul gurii.

Ananasul nu se consumă crud, verde, deoarece conține tot felul de acizi care pot provoca dureri de stomac, diaree și vărsături.

Ananasul nu este recomandat celor care suferă de ulcer și gastrită cronică.

Acest fruct nu se consumă niciodată pe stomacul gol, deoarece fibrele lui tari sunt mai greu de digerat și pot provoca dureri.

Evită să consumi miezul acestui fruct, deoarece aici sunt concentrate cele mai tari fibre și în mod cert va cauza dureri de stomac, crampe abdominale și constipație.

Ananasul se poate consuma regulat, dar în cantități moderate.

Cum se folosește ananasul în bucătărie

Cubulețele de ananas proaspăt și bine copt se folosesc în salate de fructe sau se consumă ca atare după o masă copioasă, să ajute digestia.

Ananasul poate fi combinat cu brânzeturi fine și diferite nuci.

Ananasul gătit pe grătar poate fi folosit drept garnitură la fripturile din carne albă sau de pește.

Poți prepara pizza dulce-sărate cu ananas și felii de șuncă sau de carne afumată.

Sucul de ananas este foarte bun pentru digestie și mai ales pentru hidratare în zilele în care depui efort fizic.

