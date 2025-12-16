Marea finală „MasterChef”, în această seară la Pro TV. Jurații aleg live câștigătorul marelui premiu

Marea finală a show-ului culinar „MasterChef” are loc în această seară la Pro TV, începând cu orele 20:30. Cei trei chefi vor desemna marele câștigător, după cele mai grele probe cu care concurenții s-au confruntat până acum în bucătărie.

Marea finală „Masterchef”, la Pro TV

După luni de competiție intensă, emoții la cote maxime și decizii pe muchie de cuțit, MasterChef România ajunge în această seară la momentul culminant al sezonului 10: Marea Finală.

Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc și Florentin Drăgoiu sunt cei trei finaliști care vor lupta pentru trofeul MasterChef și premiul de 75.000 de euro. Ediția de luni seară a fost lider de audiență.

Aseară, semifinaliștii MasterChef România au trăit una dintre cele mai spectaculoase experiențe ale sezonului, gătind într-un cadru cu totul special, la Opera Națională București. După un tur privat al Operei și un moment artistic surpriză oferit de Fantoma de la Operă și muza sa, concurenții au intrat în două probe decisive, la finalul cărora Ariane a părăsit competiția.

Citește și: Pastele de post ale lui Cătălin Scărlătescu. Rețeta simplă cu 5 ingrediente, recomandată de juratul MasterChef

Citește și: Celebrii bucătari de la MasterChef, criticați de un coleg de breaslă: „Concurenții sunt jigniți, nu poți să ai așteptări ca de la bucătari profesioniști”

Cine sunt finaliștii show-ului culinar

Trei povești diferite, trei parcursuri impresionante, trei oameni care au demonstrat că pasiunea, munca și curajul pot transforma visurile în realitate. În această seară, de la ora 20:30, cei mai buni trei concurenți ai sezonului se vor lupta pentru titlul suprem:

Cosmina Boboc, moldoveanca pe care Clujul a format-o ca antreprenor și căreia MasterChef i-a oferit șansa unei noi vieți;

moldoveanca pe care Clujul a format-o ca antreprenor și căreia MasterChef i-a oferit șansa unei noi vieți; Ștefan Măchiță , tânărul inginer de avioane care face România mândră la Hamburg și care a impresionat prin rigoare și creativitate;

, tânărul inginer de avioane care face România mândră la Hamburg și care a impresionat prin rigoare și creativitate; Florentin Drăgoiu, creator de haine pentru bărbați și câștigător al șorțului de aur, finalistul care a demonstrat că stilul și gustul pot merge mână în mână.

Citește și: Chef Joseph Hadad, despre cel mai greu moment din viața sa. Bucătarul și-a pierdut soția și și-a crescut singur copiii: „Am simțit cum se prăbușește totul”

Citește și: Amy Schumer și soțul ei divorțează după 7 ani de căsătorie: „Doar dragoste și respect”

„Seara asta este despre ei. Trei bucătari amatori, trei oameni speciali, trei români frumoși. Ei sunt cei mai buni din miile de oameni veniți la preselecții. Am trăit fiecare etapă alături de voi și am văzut ce înseamnă ambiția și puterea pasiunii adevărate”, va spune Gina Pistol.

La finalul ediției, cei trei jurați, chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu, vor decide marele câștigător al acestei ediții MasterChef.

Sursă foto: PR

Urmărește-ne pe Google News