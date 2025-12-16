  MENIU  
Marea finală „MasterChef", în această seară la Pro TV. Jurații aleg live câștigătorul marelui premiu

Marea finală „MasterChef”, în această seară la Pro TV. Jurații aleg live câștigătorul marelui premiu

Oana Savin
.

Marea finală a show-ului culinar „MasterChef” are loc în această seară la Pro TV, începând cu orele 20:30. Cei trei chefi vor desemna marele câștigător, după cele mai grele probe cu care concurenții s-au confruntat până acum în bucătărie.

Marea finală „Masterchef”, la Pro TV

După luni de competiție intensă, emoții la cote maxime și decizii pe muchie de cuțit, MasterChef România ajunge în această seară la momentul culminant al sezonului 10: Marea Finală.

Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc și Florentin Drăgoiu sunt cei trei finaliști care vor lupta pentru trofeul MasterChef și premiul de 75.000 de euro. Ediția de luni seară a fost lider de audiență.

Aseară, semifinaliștii MasterChef România au trăit una dintre cele mai spectaculoase experiențe ale sezonului, gătind într-un cadru cu totul special, la Opera Națională București. După un tur privat al Operei și un moment artistic surpriză oferit de Fantoma de la Operă și muza sa, concurenții au intrat în două probe decisive, la finalul cărora Ariane a părăsit competiția. 

Cine sunt finaliștii show-ului culinar

Trei povești diferite, trei parcursuri impresionante, trei oameni care au demonstrat că pasiunea, munca și curajul pot transforma visurile în realitate. În această seară, de la ora 20:30, cei mai buni trei concurenți ai sezonului se vor lupta pentru titlul suprem: 

  • Cosmina Boboc, moldoveanca pe care Clujul a format-o ca antreprenor și căreia MasterChef i-a oferit șansa unei noi vieți;
  • Ștefan Măchiță, tânărul inginer de avioane care face România mândră la Hamburg și care a impresionat prin rigoare și creativitate;
  • Florentin Drăgoiu, creator de haine pentru bărbați și câștigător al șorțului de aur, finalistul care a demonstrat că stilul și gustul pot merge mână în mână.

„Seara asta este despre ei. Trei bucătari amatori, trei oameni speciali, trei români frumoși. Ei sunt cei mai buni din miile de oameni veniți la preselecții. Am trăit fiecare etapă alături de voi și am văzut ce înseamnă ambiția și puterea pasiunii adevărate”, va spune Gina Pistol. 

La finalul ediției, cei trei jurați, chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu, vor decide marele câștigător al acestei ediții MasterChef.

