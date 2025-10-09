Celebrii bucătari de la MasterChef, criticați de un coleg de breaslă: „Concurenții sunt jigniți, nu poți să ai așteptări ca de la bucătari profesioniști”

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au fost criticați de un coleg de breaslă pentru felul în care cei trei chefi se comportă cu concurenții. Un celebru bucătar le-a transmis celor trei chefi că este dezamăgit de show-ul culinar. Iată ce a declarat acesta.
Bucătarul spune că mulți concurenți sunt jigniți indirect atunci când li se jurizează farfuriile și că cei trei chefi ar trebui să aibă mai multă înțelegere față de concurenți și să țină minte că aceștia nu sunt bucătari profesioniști.
„Seara asta Masterchef m-a dezamăgit total… Poate nu înțeleg eu formatul, poate eu sunt ceva mai înțelegător, dar să ai o atitudine de genul când jurizezi niște farfurii indiferent de cât de bune sau de proaste sunt, e de neacceptat!
Înainte de toate ține cont de faptul că oamenii înscriși la concurs sunt români care nu au de-a face cu specialitățile din pește și fructe de mare. Nu poți să vii să le dai astfel de ingrediente și apoi să ai niște așteptări ca de la niște bucătari profesioniști.
Cu părere de rău, dar nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect!”, a spus Nicolaie Tomescu pe internet.
Recent, chef Florin Dumitrescu i-a spus unui concurent să dea șorțul jos și să părăsească emisiunea, spunând că și-a bătut joc de un homar. Totul s-a întâmplat înainte ca el să guste preparatul și a spus că este inacceptabil ca un astfel de ingredient să fie „batjocorit” într-un astfel de fel.
Cine este Nicolaie Tomescu
Nicolaie Tomescu este un chef de succes, originar din Arad, însă care locuiește în Timișoara. El este foarte activ pe rețelele sociale și pasionat de mâncăruri rafinate. În ultimul timp, el s-a axat pe deserturi.