Casă şi grădină > Cum să alegi varza pentru murat

Cum să alegi varza pentru murat

Adina Zamfir
.

Piața românească este tot mai bogată în soiuri de varză de pe meleaguri străine, cu frunza crocantă sau creață, cu o culoare verde mai intensă sau cu miezul alb și dulce. Dar gospodinele caută toamna târziu soiurile tradiționale românești, care sunt cele mai bune soiuri de varză pentru murat.

În fiecare an, românii pun varza la murat imediat după sărbătoarea Sfântului Dumitru. Spre finalul lunii octombrie, vremea se răcește accentuat, iar varza pusă la saramură se acrește pe îndelete și capătă gustul savuros și mult așteptat pentru sărmăluțele de Crăciun.

Cine se pregătește să pună varză la murat, știe deja că trebuie să aleagă soiurile târzii, cu frunza moale și dulce sau celebra varză de Buzău. Dar cum le recunoști, pentru că toate verzele albe par la fel în piață? Iată câteva indicii simple să alegi cea mai bună varză pentru murat, dar și informații utile despre cele mai bune soiuri românești de varză care se păstrează bine la saramură până la primăvară.

Alege varza după culoare

În ceea ce privește culoarea, soiurile de varză se împart în patru mari grupe:

varza albă: cea mai răspândită și cea mai folosită varză pentru murat; miezul ei este aproape alb, iar frunzele exterioare au o culoare verde deschis;

varza roșie: deosebit de apreciată pentru calitățile ei nutritive, varza de culoare roșie se pune la murat printre căpățânile de varză albă, pentru a da o culoare frumoase saramurii; cu toate acestea, varza roșie are nervuri mai tari și nu se folosește pentru sarmale, ci mai degrabă pentru salatele de iarnă cu varză murată sau pentru garnituri;

varza galbenă: multe soiuri de varză de tip hibrid au culoarea miezului mai galbenă; această varză poate fi bună pentru murat doar dacă are frunza netedă și nervuri subțiri;

varza verde: are o culoare verde mult mai intensă decât așa numita varză albă, iar culoarea este de obicei specifică soiurilor cu frunza mai tare, mai crocantă, care nu sunt recomandate pentru murat, ci mai degrabă pentru salate.

5 indicii simple să alegi o varză bună pentru murat

varza murata

Majoritatea gospodinelor preferă renumita varză de Buzău sau soiuri de varză tradițională, varză târzie, rezistentă la frig, care poate fi ținută la saramură până în primăvara următoare. Dar soiurile de pe piață sunt atât de variate în zilele noastre și seamănă atât de bine între ele, încât este tot mai greu să deosebești varza românească de hibrizii cu frunza mai tare. Soiurile românești sunt apreciate de cunoscători tocmai pentru că au frunza subțire, numai bună pentru înfășurat sărmăluțele. Cine pune varză la murat, în mod cert va folosi cea mai mare parte a căpățânilor pentru sarmale și o mică parte pentru salate de iarnă sau pentru varză acră la cuptor.

Iată cinci indicii simple să alegi o varză bună pentru murat, chiar dacă nu ești un bun cunoscător al pieței.

1. Fii atentă la culoare

Alege întotdeauna varza care are frunzele exterioare de un verde deschis, un verde palid, spre alb. Verzele cu frunze de un verde mai aprins au de obicei frunze mai tari sau nervuri groase și păstrează o textură tare, chiar dacă sunt murate.

2. Fii atentă la textura frunzelor

Privește cu atenție frunzele! Varza bună pentru murat are frunze nedete și nervurile periferice foarte subțiri. Verzele cu frunze mai crețe sau ondulate nu sunt recomandate pentru sarmale. Le poți pune la murat pentru alte bucate de iarnă precum varza acră cu afumătură la cuptor sau pentru plăcintele cu varză.

3. Verifică nervurii principali și cotoarele

Alege întotdeauna varza care are cotorul alb, complet alb, iar nervurile principale mai subțiri. Cele care au nervurile de la bază prea groase se vor înmuia greu în saramură.

4. Privește forma verzei

Varza perfect rotundă nu este neapărat cea mai bună pentru murat. Conform cunoscătorilor, varza care are căpățâna rotundă, frumoasă, dar ușor aplatizată este mult mai indicată. Așadar, varza ușor turtită este mult mai indicată, decât varza foarte mare și rotundă.

5. Alege după gust

Cumpără una sau două verze de încercare și gustă frunzele acasă. Dacă au un gust dulceag și bun, dacă au o textură fină și subțire, atunci este o varză bună de murat și poți cumpăra o cantitate mai mare să o pui la butoi. Evită varza care are un gust fad sau ușor amărui!

Celebra varză de Buzău. Cum o recunoști și ce calități are

varza alba
varza alba

Puține legume au o legătură atât de strânsă cu tradiția culinară românească precum varza de Buzău. Cunoscut și apreciat în întreaga țară, acest soi este nelipsit din butoaiele de toamnă și din rețetele clasice de sarmale. Gustul său autentic, frunzele crocante și rezistența naturală o fac alegerea ideală pentru murături.

Solul bogat din câmpiile Buzăului, clima blândă toamna și metodele tradiționale de cultivare, transmise din generație în generație, au contribuit la păstrarea purității acestui soi autentic. Astăzi, varza de Buzău rămâne una dintre cele mai apreciate varietăți românești, fiind cultivată atât de gospodari, cât și de fermieri profesioniști, care o valorifică în piețe sau o exportă.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra o recomandă pentru agricultura ecologică, datorită nevoii reduse de tratamente chimice. Varza de Buzău este rezistentă și la dăunători, dar și la temperaturile scăzute, drept urmare recoltarea se face chiar înainte de primele înghețuri, pentru a-i păstra textura crocantă și dulceața naturală.

Caracteristici care o fac unică

Varza de Buzău se remarcă printr-un echilibru perfect între textură, gust și rezistență, calități care o diferențiază de alte soiuri:

  • Frunze dense și crocante – sunt suficient de groase pentru a rezista procesului de murare, dar în același timp fragede și plăcute la gust.
  • Gust autentic și ușor dulceag – oferă o savoare distinctă murăturilor, păstrând aroma naturală chiar și după luni de fermentare.
  • Căpățână compactă – ajunge la o greutate de 2–3 kilograme, fiind ușor de depozitat și de procesat.
  • Culoare verde-deschis, cu nervuri fine – aspect care indică un conținut ridicat de apă și o structură perfectă pentru saramură.
  • Rezistență la frig – permite recoltarea târzie, chiar înainte de îngheț, fără pierderi semnificative de calitate.

Alte soiuri de varză pentru murat

Când cauți varza pentru murat, întreabă producătorul sau vânzătorul ce soiuri are la vânzare. Reține faptul că mai sunt câteva soiuri foarte bune pentru murat, pe lângă celebra varză de Buzău.

Varza de Oradea sau varza de Toboliu

În vestul țării se cultivă mai des varza de Toboliu, o varză cu frunze dense și un gust dulce. Este potrivită pentru murături datorită texturii sale crocante și rezistenței la temperaturi scăzute. Varza de Toboliu și-a luat numele de la satul în care s-a moștenit cultivarea acestui soi din tată în fiu. Se pare că varza de Toboliu se cultivă încă din anul 1242, an în care a fost atestat documentar satul din județul Bihor. În fiecare an, locuitorii satului organizează un festival al verzei, iar autoritățile fac demersuri pentru a fi introdusă pe lista produselor românești cu origine protejată.

Varza Kyose

Este un soi originar din Bulgaria, care se recoltează toamna târziu, spre finalul lunii octombrie. Este o varză cu frunze subțiri și gustul excelent pentru murături.

Varza Muntenia

Este un soi românesc de varză de toamnă, productiv, ideal pentru murare sau consum proaspăt datorită gustului dulce și frunzelor subțiri. Căpățânile sunt rotunde, ușor turtite, compacte, uniforme și au o greutate cuprinsă între 3 și 3,5 kilograme.

Varza Slava

Această varză are frunze mari, elastice și robuste, cu un gust ușor acrișor. Este adesea folosită pentru a prepara varză murată în stil tradițional.

Varza Istrița

Este un alt soi de varză potrivit murat, datorită frunzelor netede. Este recomandată adesea pentru sarmale. Varza Istrița este un soi românesc de varză de toamnă, cunoscută pentru căpățânile sale rotunde, ușor aplatizate, cu frunze fine, care sunt ideale pentru consum proaspăt sau pentru murare. Este un soi viguros, rezistent și productiv, cu o greutate medie de 1,5 – 2,5 kilograme. Soiul se seamănă în general în iunie și se recoltează în octombrie

Varza Ișalnița

Varza de Ișalnița este un soi românesc de varză albă de toamnă, târzie, cu o perioadă de vegetație de aproximativ 135 de zile. Este apreciată pentru capățâna sa sferică, ușor turtită, foarte densă, și frunzele fine, fragede și suculente. Soiul este rezistent la păstrare și versatil, fiind potrivit atât pentru consum proaspăt, cât și pentru murare.

Varza roșie

Varza roșie este mai putin utilizată pentru murat comparativ cu alte soiuri, dar ofera o culoare și un gust deosebit murăturilor. De aceea, multe gospodine preferă să pună 3 – 4 căpățâni de varză roșie printre cele de varză albă. Saramura capătă o frumoasă nuanță roz, iar gustul este ușor mai parfumat.

Frunzele de varza rosie sunt mai groase şi mai ferme decât cele ale altor soiuri, asigurând astfel o textură crocantă şi o păstrare mai buna a formei în timpul fermentării. De asemenea, varza roşie este bogată în antociani, pigmenţi care au proprietăţi antioxidante puternice, contribuind la reducerea riscului de boli cardiovasculare. Pe timpul iernii, varza roşie murată este un adevărat deliciu în salatele de murături, chiar dacă nu este folosită pentru sarmale.

foto: Shutterstock

