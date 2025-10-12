Foi de varză murată la borcan pentru sarmale

Multe gospodine preferă să pună foi de varză murată la borcan, în loc să umple un butoi mare cu varză de toamnă! Este mai practic, mai ușor și ocupă mai puțin spațiu în cămară. Cine vrea să pună foi de varză murată la borcan trebuie doar să aștepte zilele reci din luna noiembrie.

De cum vin zilele reci de toamnă, pregătim o mulțime de conserve pentru sezonul rece, de la castraveți murați, la bulion, gogonele, conopidă murată și mult iubita varză murată. Dar cine nu are spațiu pentru butoi și nici condiții bune să păstreze la rece un butoi cu varză, poate pune foi de varză murată la borcan. Spațiul de depozitare nu mai este o problemă, iar foile de varză vor fi perfect pentru sarmale la sărbătorile de iarnă!

Cea mai bună perioadă să pui foi de varză murată la borcan

Tradiția spune că varza se pune la murat după Sfântul Dumitru, adică după data de 26 octombrie, când nopțile devin foarte reci, iar temperaturile ziua abia depășesc 10 – 15 grade Celsius. Conservele pentru iarnă rezistă mult mai bine dacă sunt puse la borcane și în butoaie în zilele foarte reci de toamnă. Frigul și întunericul trebuie să păstreze saramura curată și gustoasă, să nu fermenteze prea repede și să nu strice legumele.

Cine iubește varza murată, dar nu are pivniță sau magazie, poate pregăti câteva borcane mai mari cu foi de varză la murat. Borcanele ocupă mai puțin spațiu și păstrează mult mai bine saramura limpede și varza murată, decât un butoi de plastic. Pentru multe gospodine care stau la bloc și nu au decât balconul rece iarna, foile de varză puse la borcane sunt soluția ideală să aibă varza murată specială pentru sarmale.

Cum se aleg verzele pentru murat

Varza cea mai bună pentru murat este cea cu foi subțiri. Din frunzele acestea vei pregăti sarmale fragede, varză călită și salata acrișoară care completează atât de bine iarna tocănițele de carne. Așadar, ține minte: cu cât frunza de varză este mai fină, cu atât se frăgezește mai ușor în saramură.

Alege varza rotundă, ușor turtită, cu cotoare nu foarte groase și frunze subțiri, elastice, dar ferme. Căpățânile trebuie să fie frumoase, netede, proaspete și fără urme de lovituri. Un truc gospodăresc: când o strângi în palmă, varza bună „scârțâie”. De preferat este varza românească, mult mai fragedă și afânată, ideală pentru a fi pusă la murat fie foi întregi, fie întreaga căpățână. În schimb, soiurile străine, care au frunza groasă, nervuri tari și groși sau o consistență densă se murează mai degrabă tocate. Doar știm cât de gustoasă este varza tocată murată pe care o poți folosi și la sandviciuri, și la salatele de murături de iarnă.

Cum alegi borcanele

În mod evident, pentru a pune foi de varză murată ai nevoie de borcane mari, borcane de câte cinci litri. Sticla păstrează foarte bine murăturile, mult mai bine decât recipientele din plastic. Castraveții murați sau gogonelele murate, ținute în borcane de sticlă, rezistă un an întreg și chiar a doua iarnă, dacă sunt păstrate în condițiile cele mai bune.

Așadar, alege borcane de 5 litri pentru a pune foi de varză murată și spală-le foarte bine cu apă caldă și detergent. Este indicat să le și igienizezi cu apă fiartă, pentru a fi sigură că nu rămân bacterii care ar putea tulbura saramura și calitatea foilor de varză.

Cum se pregătesc foile de varză

Alege doar verze mari, din care poți desprinde frunze suficient de bune pentru sarmale. Dacă vrei să pui foi de varză murată la borcan, de obicei acestea se folosesc pentru sarmale și mai puțin pentru varza tocată sau pentru garniturile de varză la cuptor.

Cumpără trei sau patru verzi mari și frumoase, cu o nuanță alb-verzuie, de preferat din soiurile românești, cu frunza mai subțire. Trei – patru verze mari ar fi suficiente pentru două borcane de câte cinci litri fiecare.

Spală bine verzele, îndepărtează frunzele din exterior și alege apoi frunze mari și frumoase pentru a le pune la murat. Taie cotorul mai gros de la fiecare frunză și spală pe fiecare, să fie curate, fără urme de nisip sau viermișori.

Pune foile de la fiecare varză una peste alta și apoi scufundă-le în apă clocotită. Este foarte important să opărești frunzele de varză înainte. Pregătește din timp o oală mare cu apă, pune o linguriță de sare și las-o pe foc să clocotească. Când apa începe să fiarbă se adaugă câte un pachet de frunze de varză și se lasă să clocotească 3 – 4 minute. Apoi se scot frunzele din oală și se lasă să se răcorească la temperatura camerei.

Foile mari se taie în două sau trei bucăți, atât cât este nevoie pentru a înveli o sărmăluță, îndepărtând nervura centrală, care este cea mai groasă. Apoi se așează câte patru sau cinci bucăți una peste alta și se rulează ușor, cu grijă, să nu se rupă.

Unele gospodine pun în mijlocul rulourilor varză tocată. Frunzele din care nu poți face foi bune de sarmale se toacă la cuțit, se presară cu mărar și cimbru uscat și se pun în mijlocul rulourilor să dea un gust bun.

Un truc util: în cazul în care nu poți desface frunzele de varză de pe cotor, pentru că se rup de fragede ce sunt, atunci opărește varza în întregime. Spală bine varza și pune-o în apa clocotită, să fiarbă câteva minute. Se scoate apoi varza, se lasă să se răcorească și se desprind frunzele una câte una. Se aleg cele mai mari și bune frunze pentru sarmale și se taie cotorul pentru a fi pregătite pentru borcan.

Cum se murează foile de varză și ce condimente se adaugă

Foile de varză se opăresc mai întâi pentru a fi pregătite să fie rulate în borcane. După ce se pregătesc foile, se lasă să se răcorească și se pregătește saramura, apoi condimentele pe care le punem de obicei la varza murată, dar la care mai poți adăuga și altele, în funcție de gust.

Ingrediente pentru saramură

O saramură suficient de sărată pentru foile de varză se face din 20 de grame de sare la fiecare litru de apă. Pentru două borcane mari de cinci litri vei avea nevoie de saramură din 5 litri de apă și 100 de grame de sare.

Se dă în clocot saramura pentru a se topi bine sarea. Aceasta din urmă trebuie să fie sare pentru murături, neapărat sare gemă, sare de mină curată, neiodată. După ce fierbe saramura se lasă să se răcească aproape complet, să fie doar călduță.

Cimbrul și mărarul uscat sunt nelipsite de la varza murată. În borcane se mai pot pune foi de dafin uscate, o crenguță de vișin, semințe de mărar sau de chimen.

Pentru arome deosebite se pot adăuga mici felii de gutui proaspete sau unul – două bețe de hrean. Iar pentru o culoare deosebită se pot adăuga felii subțiri de sfeclă sau frunze de varză roșie.

Un sfat util ar fi să adaugi câteva boabe de porumb dulce pentru a favoriza fermentarea și pentru a menține frunzele crocante.

Cum să pui foile de varză în borcane

Foile de varză rulate ca niște clătite în miniatură se pregătesc pentru a fi puse în borcane. Mai întâi se pune un strat de varză tocată mărunt la baza borcanelor și se pune câte o crenguță de mărar uscat și câte o bucățică de hrean, dacă vrei să fie puțin mai picante.

Tot la baza borcanului se pot pune crenguțe subțiri de vișin, felii de gutui sau boabele de porumb. Apoi se așază foile de varză rulate și se îndeasă bine. Dacă faci rulouri din câte cinci foi de varză vei știi să socotești exact câte rulouri ai nevoie atunci când faci sarmale.

Un borcan mare de 5 litri poate lua aproximativ 20 – 22 de rulouri a câte cinci foi fiecare. Dacă vrei să faci la un moment dat 50 de sarmale trebuie să scoți din borcan 10 rulouri.

După ce se așază toate rulourile și se presează să intre bine, se toarnă saramura și se pune deasupra lor o piatră plată, bine curățată, să le țină pe toate în saramură. Se acoperă borcanele cu farfurii și se țin într-o încăpere călduță, pentru a favoriza fermentația.

După aproximativ 6 – 7 zile, când fermentația se oprește, se mută borcanele într-o cămară sau într-un spațiu foarte rece. Inclusiv un balcon neîncălzit este bun iarna. Un spațiu răcoros, unde temperaturile nu depășesc 5 – 7 grade Celsius va menține fermentația lentă, saramura va rămâne limpede și va avea o culoare frumoasă. Merită să pui foi de varză murată în borcane, deoarece nu ocupă mult spațiu și vei avea la îndemână foile deja pregătite pentru sarmale. Dacă adaugi și varza tocată în interiorul rulourilor, aceasta se poate consuma ca atare sau împreună cu o salată de murături asortate. Va avea un gust excelent și un parfum delicios!

Ori de câte ori scoți câteva rulouri de foi să faci sarmale, ai grijă să folosești o furculiță sau un clește din inox bine spălate. De fiecare dată, ai grijă să pui peste foile rămase greutatea care le ține presate în saramură!

