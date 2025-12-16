Andreea Bănică a răbufnit pe internet. Ce a pățit într-o parcare cu un bărbat: „Țărani sunt unii, zău!”

Andreea Bănică este prezentă pe rețelele sociale, acolo unde își ține fanii la curent cu ce se întâmplă în viața ei. Recent, vedeta a răbufnit și a povestit o întâmplare care a enervat-o la culme.

Andreea Bănică, incident într-o parcare

Andreea Bănică a fost martora unui eveniment neplăcut care a avut loc într-o parcare, așa că a decis să împărtășească cu fanii frustrarea pe care a simțit-o. Ea a surprins un moment extrem de neplăcut. Un bărbat care își punea cumpărăturile în mașină nu a ținut cont de faptul că mașina lui e aproape de o alta, așa că a deschis portiera și a atins mașina de lângă.

Andreea Bănică a răbufnit în mediul online și le-a mărturisit fanilor că și ea a fost victima unui astfel de incident, zilele trecute.

„Țărani sunt unii, zău! Așa mi-au lovit și mie mașina nouă, în parcare, zilele trecute, deschizând ușile în mașina mea, că deh, nu contează mașina altuia! Azi l-am prins pe unul făcând asta exact când parcam! Am plecat, am mutat-o departe de toți țăranii, că altfel nu le pot spune. Nu mai scap de ei, sunt peste tot!!!

Au niște rable de mașini și lovesc tot ce le iese în cale să-și facă loc! Să nu aud că îmi scrie că «eu am bani», că nu vă răspund. Ține de educație, bun-simț, nu de ce am eu și nu au alții!!!”, a scris Andreea Bănică, pe Instagram.

Fiul vedetei se confruntă cu probleme de sănătate

Andreea Bănică și familia ei au de gând să plece în vacanță în luna decembrie. Totuși, familia lor trece prin clipe dificile pentru că Noah, fiul Andreei Bănică, a început să se simtă rău. Totul a început cu o febră, însă simptomele nu au dispărut, așa că vedeta a decis să meargă la spital cu băiatul de 9 ani.

„Noah a făcut o laringită nu foarte rea, așa mai micuță, tușește urât! Am ajuns la doctor să o iau din pripă. Periculoasă e de fel și cum vom pleca în vacanță, vreau să știu că e bine. Culmea, a făcut febră trei zile, apoi nu a mai avut nimic. În urmă cu trei zile, a început cu puțină tuse și azi parcă lătra când tușește”, a scris Andreea Bănică, pe Instagram.

Vedeta și familia ei vor pleca în Costa Rica în vacanță pentru două săptămâni în luna decembrie.

