Câți bani a luat Alina Pușcău după ce a pozat în Playboy America. A fotografiat-o chiar fostul ei iubit: „Prima și ultima româncă pe coperta Playboy”

Alina Pușcaș a încasat o sumă imensă pentru apariția de pe coperta Playboy America. Ea este prima și singura româncă de pe coperta faimoasei reviste. Mai mult, a fost fotografiată chiar de fostul ei iubit. Iată cum s-a întâmplat totul.

Alina Pușcău, sumă impresionantă pentru a poza în Playboy

Alina Pușcău a apărut pe coperta revistei Playboy în Statele Unite ale Americii. Vedeta s-a bucurat de un succes uriaș peste Ocean, iar suma primită pentru a poza goală a fost una care a meritat.

Mai mult, ea a mărturisit că fostul ei partener a realizat fotografiile pentru Playboy și a avut o colaborare profesională de succes. Alina Pușcău a vorbit despre oportunitățile pe care le-a întâlnit pe perioada relației sale cu acesta și faptul că a avut acces la multe oportunități în modeling și în alte domenii, cu toate că nu avea talent.

„Mi-am luat jumătate de milion de dolari. Am fost prima și ultima româncă de pe revista Playboy. Am fost în America, pe coperta Playboy. Fostul meu a făcut pozele.

Lucram împreună și lucram foarte bine împreună, pentru că aveam succes tot timpul. El venea cu o idee, eu cu o idee și uite așa. Și tot timpul îmi apăreau oportunități de genul acesta în care mă implicam, dar nu știam ce se întâmplă, chiar dacă nu aveam talent.”, a spus vedeta.

A avut o relație cu miliardarul Jeffrey Epstein și alte nume mari din SUA

Alina Pușcău a avut o relație amoroasă cu miliardarul Jeffrey Epstein, dar și cu personaje precum Eddie Irvin și actorul Vin Diesel. Despre relația cu cel din urmă, modelul a povestit că a fost una complicată. S-a încheiat dintr-un motiv aparent banal, însă adevărul despre ruptură era mult mai adânc.

„Eu m-am visat ca o prințesă într-o poveste de dragoste, în drum spre altar. Nu l-am convins. Nu-mi spunea nimic de genul țin la tine sau te iubesc. Îmi făcea poftele, servicii, mă ducea în vacanțe, dar îmi spunea doar mă gândesc la tine. Ce naiba e asta? E greu să spui acel cuvânt, dragoste, și să îl simți.

Din cauza tiparului familial și a tatălui meu, mi-era frică de căsătorie, mi-era frică să am copii. (…) Am suferit. Mă duceam acasă și plângeam. Eram rănită. Dar n-am vrut să arăt. Dacă cineva îmi greșea o dată se termina.

Vin Diesel a făcut o singură greșeală și s-a terminat. M-a invitat la părinții lui de Crăciun. Un prieten de-ai lui a zis că prietena lui l-a lăsat și că vor să meargă toți, ei și alți prieteni, în Miami. Mi-a zis: «Te superi?». I-am zis nu, dar bineînțeles că m-am supărat. Din cauza aia s-a terminat relația”, a spus vedeta.

