Cum previi formarea mucegaiului la zacuscă

Zacusca se numără printre cele mai delicioase și savuroase conserve de toamnă. Multe gospodine, chiar și tinere începătoare, preferă să gătească zacuscă acasă, decât să o cumpere. Dar unele dintre noi avem uneori surpriza neplăcută să descoperim mucegai în borcane. Află de ce mucegăiește zacusca și cum poți să previi formarea mucegaiului la zacuscă.

Zacusca cere timp, pasiune și răbdare! Se știe că este un preparat pretențios, la care se muncește uneori câte două, trei zile, până se coc toate legumele și se fierbe totul pe îndelete. Dar nu este chiar atât de dificil să pregătești singură zacusca acasă. Trebuie doar să respecți cele mai bune rețete, să folosești legume de cea mai bună calitate și borcane sterilizate. Așa previi formarea mucegaiului la zacuscă și te bucuri de un aperitiv delicios și sățios în lunile de iarnă.

De ce mucegăiește zacusca

Zacusca este una dintre cele mai iubite conserve de toamnă, dar uneori se întâmplă ca, după câteva săptămâni sau luni, să observăm un strat albicios sau verzui de mucegai la suprafață. De ce apare acest lucru, chiar dacă am urmat rețeta „ca la mama acasă”?

Nu ai închis ermetic borcanele

În primul rând, mucegaiul apare din cauza contactului cu aerul. Dacă borcanele nu au fost închise ermetic, chiar și o cantitate mică de oxigen permite dezvoltarea sporilor de mucegai. Capacele uzate, filetul imperfect sau lipsa pasteurizării corecte sunt cele mai frecvente cauze.

Trebuie să ții cont de faptul că majoritatea legumelor pe care le folosești la zacuscă poate conține spori de mucegai din natură, iar dacă zacusca nu a fost bine fiartă sau dacă borcanele au fost ținute într-un spațiu mai cald și a pătruns aer, atunci șansele să se formeze mucegai sunt foarte mari.

Nu ai fiert suficient zacusca

Timpul și temperatura de fierbere sunt esențiale. Zacusca trebuie fiartă îndelung (cel puțin 2–3 ore), până când tot lichidul se evaporă și compoziția devine omogenă. Dacă rămâne prea apoasă, bacteriile și mucegaiurile se pot înmulți mai repede.

Fierberea la foc mediu timp îndelungat este importantă atât pentru a distruge sporii de mucegaiuri, cât și pentru a lăsa timp tuturor ingredientelor să își combine aromele cu diversele condimente folosite.

Nu ai spălat bine borcanele

O altă cauză comună este igiena precară a tuturor instrumentelor cu care lucrezi în bucătărie. Borcanele și capacele trebuie spălate bine, clătite cu apă fierbinte și sterilizate la cuptor sau la bain-marie. Orice urmă de praf sau apă nesterilizată sau resturi alimentare pot declanșa procesul de alterare.

Este foarte important să sterilizezi bine borcanele pentru toate conservele sau dulcețurile pe care le pregătești în casă. Unele tipuri de mucegaiuri, dacă apar în conservele de casă, pot provoca doar diaree și dureri mari de stomac. Dar sunt și boli extrem de grave cum este botulismul, provocat de toxina botulinică. Această otravă puternică este fabricată de bacteria Clostridium botulinum și generează o afecțiune neurologică deosebit de gravă. Aceasta poate afecta sistemul nervos, provocând paralizie musculară progresivă care poate duce la dificultăți respiratorii și, în cazuri severe, la deces. Principalele surse sunt alimentele contaminate (în special conservele preparate incorect), rănile infectate sau, la sugari, consumul de miere sau sirop de porumb.

De asemenea, capacele trebuie bine spălate cu apă caldă și detergent de vase, bine clătite și lăsate să se usuce la temperatura camerei înainte de a le pune la borcane. Capacele nu se sterilizează separat, dar se spală bine pentru a îndepărta orice urmă de praf din fabrică.

Ai uitat să pui un strat de ulei deasupra

De asemenea, uleiul are un rol protector. Dacă nu acoperim zacusca cu un strat subțire de ulei înainte de închidere, aerul poate pătrunde și favoriza mucegaiul. Uleiul dă gust, combină aromele din zacusă, dar are și rol de conservant. Este important să nu uiți să pui un strat de câțiva milimetri de ulei de bună calitate deasupra conținutului de zacuscă, și abia apoi să înfiletezi capacele.

Ai neglijat procesul de pasteurizare

După ce este pusă în borcane, zacusca trebuie fiartă la bain-marie sau pasteurizată încă 30–40 de minute, apoi lăsată să se răcească lent, sub pături, pentru a se sigila perfect. Este adevărat că procesul de pasteurizare de casă nu se compară cu cel din fabrică, unde este totul realizat cu precizie. Dar fierberea la bain-marie timp de 30 de minute, după ce clocotește apa, este importantă pentru a preveni formarea mucegaiului la zacuscă. De asemenea, vechiul sfat al bunicilor de a lăsa borcanele fierbinți să se răcorească treptat, acoperite bine cu prosoape sau pături, are un rol bine determinat.

Răcirea treptată a conținutului este importantă pentru a menține zacusca proaspătă și bună timp îndelungat. Zacusca bine făcută, bine fiartă și pasteurizată, se poate menține până la doi ani într-o cămară răcoroasă.

Cum să previi formarea mucegaiului la zacuscă. Sfaturi utile

Așa cum ai putut citi mai sus, zacusca mucegăiește din cauza aerului care pătrunde în borcane și în care se găsesc diverși spori de mucegai. Zacusca mucegăiește și din cauza a umezelii, a fierberii insuficiente sau igienei necorespunzătoare. Cu puțină atenție – fierbere îndelungată, borcane sterile și închidere ermetică – te poți bucura de gustul ei delicios timp de un an sau chiar doi ani, fără grija mucegaiului.

De aceea, este important să ții cont de aceste sfaturi:

1. Coace bine toate legumele și călește bine ceapa, să nu rămână bucățele crude. Apoi fierbe foarte bine zacusca la foc potrivit, cel puțin o oră.

2. Folosește usturoi, boabe de piper și sare, așa cum scrie în rețetă, deoarece aceste condimente au un rol important pentru a preveni formarea mucegaiului la zacuscă.

3. Spală bine și sterilizează borcanele înainte de a le umple cu zacuscă. Spală și capacele cu apă și detergent de vase și clătește-le bine înainte de a le folosi.

4. Pune un strat subțire de ulei deasupra conținutului, când pregătești borcanele cu zacuscă.

5. Înfiletează foarte bine capacele sau acoperă borcanele cu zacuscă cu folii de celofan alimentar, bine strânse la gura borcanelor.

6. Pasteurizează borcanele cu zacuscă prin fierbere la bain-marie timp de 30 de minute.

În ce condiții se păstrează borcanele cu zacuscă și alte conserve de casă

Zacusca este una dintre cele mai prețioase conserve ale toamnei, dar pentru a-i păstra gustul și prospețimea luni întregi, este esențial să fie depozitată în condiții potrivite. Chiar dacă ai fiert-o bine și ai sterilizat corect borcanele, mediul în care o ții poate face diferența între o zacuscă gustoasă și una care se alterează. Ține cont de condițiile optime în care depozitezi borcanele, altfel riști să vezi cum apare mucegaiul la zacuscă și pierzi bunătate de preparat, precum și toată munca ta.

Ai grijă la ce temperatură păstrezi borcanele cu zacuscă

În primul rând, temperatura din cămară trebuie să fie constantă și răcoroasă – ideal între 10 și 15 grade Celsius. Căldura grăbește procesul de fermentație, iar frigul excesiv poate afecta textura și gustul. Evită așadar locurile de lângă sobă, calorifer sau în apropierea pereților exteriori neizolați, unde variațiile de temperatură sunt mari.

Ideală este o cămară așezată spre nord, unde este în mod constant răcoare, sau un beci bine izolat și curat. O cămară la bloc, răcoroasă și bine aerisită este și ea recomandată, dar mai puțin sigur este balconul, fie că este sau nu închis cu geamuri.

Ține cont de lumina naturală

Lumina joacă un rol important. Zacusca se păstrează cel mai bine în întuneric sau semiîntuneric, pentru că lumina directă degradează uleiul și poate schimba culoarea și aroma legumelor. De aceea, rafturile dintr-o cămară închisă, o debara sau un beci uscat sunt locurile ideale.

Foarte important este și nivelul de umiditate. Un aer prea umed favorizează apariția ruginii pe capace și chiar dezvoltarea mucegaiului în borcane. Asigură-te că spațiul de depozitare este bine aerisit și uscat. Dacă observi condens, lasă ușa deschisă din când în când pentru a circula aerul.

Cum aranjezi borcanele în cămară

Poziția borcanelor contează și ea pentru a preveni formarea mucegaiului la zacuscă. În prima săptămână după ce ai fiert zacusca, borcanele se țin cu susul în jos, pentru a sigila bine conținutul și pentru a preveni orice risc să pătrundă aer. Apoi, borcanele cu zacuscă se întorc cu capacele în sus și se pun unul lângă celălalt. Nu se pun niciodată unul peste celălalt, pentru a evita riscul de crăpare.

În concluzie, zacusca se păstrează cel mai bine într-un loc răcoros, întunecat, uscat și bine aerisit, la o temperatură constantă. În aceste condiții, gustul ei bogat și aromat se va menține până în primăvara următoare – exact ca în prima zi când ai făcut-o.

Cum se depozitează borcanele cu zacuscă începute să nu mucegăiască

Zacusca este un preparat sățios și nu întotdeauna terminăm borcanul de îndată ce îl deschidem. Pe de altă parte, este și un preparat destul de bogat în ulei, ceea ce ne face să îl consumăm cu moderație, dacă ținem la siluetă.

Dar, odată ce am desfăcut un borcan de zacuscă, nu este recomandat să îl punem înapoi în cămară. Borcanele desfăcute și începute trebuie păstrate la frigider și consumate în decurs de cel mult o săptămână.

Până și în frigider, în condiții de temperaturi scăzute, formarea mucegaiului la zacuscă este posibilă din cauza umidității ridicate. Astfel că, borcanul o dată desfăcut trebuie consumat cât mai curând. Pe măsură ce rămâne multă vreme în frigider, timp de câteva săptămâni, spre exemplu, zacusca își pierde aroma ei delicioasă, iar mucegaiul înflorește în tot borcanul.

