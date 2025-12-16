Teona Stavarachi a născut. Actrița și Silviu Pașca au devenit părinți pentru prima dată

Teona Stavarachi, actrița cunoscută din serialul „Groapa”, și partenerul său, muzicianul Silviu Pașca, au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi sunt în culmea fericirii după ce a venit pe lume fetița lor.
Teona , care o interpretează pe Alma în serialul „Groapa”, a primit numeroase urări pe rețelele sociale.
Printre acestea, un mesaj emoționant a captat atenția: „O minune cu piciorușe mici a trezit azi emoții foarte mari! Săgetătoare adevărată! Bine ai venit pe această lume, minune mică. Felicitări, mami și tati”. Mesajul a fost redistribuit de actriță pe contul ei de Instagram, confirmând astfel venirea pe lume a fiicei sale.
Actrița și Silviu Pașca și-au făcut publică relația în această vară
Teona Stavarachi și Silviu Pașca și-au făcut publică relația în vara acestui an, la Gala Premiilor Gopo 2025, desfășurată la Teatrul Național din București. Apariția lor pe covorul roșu a fost una memorabilă, fiind în centrul atenției datorită gesturilor tandre și armoniei evidente. Teona și Silviu au demonstrat că relația lor este una solidă și asumată, atrăgând numeroase aprecieri.
Silviu Pașca, cunoscut publicului din participarea sa la „Vocea României”, și Teona trăiesc acum bucuria de a fi părinți.
În urmă cu patru zile, Teona Stavarachi anunța că are deja 40 de săptămâni de sarcină și că o așteaptă în orice clipă pe fiica sa. Pentru moment, niciunul nu a publicat nicio imagine cu noua membră a familiei.
