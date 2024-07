Actrița Teona Stavarachi, Alma din serialul „Groapa” de la Pro TV: „Vreau să descopăr această meserie cu totul și să depășesc granițele” / Exclusiv

Teona Stavarachi are 25 de ani, s-a născut la Suceava și a știut mereu că vrea să devină o artistă, așa cum spunea când era mică. Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.ro, actrița din serialul Groapa, difuzat la Pro TV, recunoaște că, dacă miza ar fi mare, nu i-ar fi frică niciodată de provocările acestei meserii.

Teonei Stavarachi nu i-a fost teamă să se mute de la Suceava la București și s-a adaptat imediat. Își amintește că plângea văzând cât de frumoase sunt clădirile din capitală. Ne spune cum colaborează cu Daniel Nuță, iubitul ei din serial, și ce a însemnat rolul Alma pentru ea. „Am și foarte multe lucruri care ne diferențiază, dar o iubesc, mi-e tare aproape de suflet”, spune actrița.

Teona Stavarachi, o actriță la început de drum: „Vreau să descopăr această meserie cu totul și, de ce nu, să depășesc și granițele”

Aflăm de la tânăra actriță cum a fost să lucreze cu Pavel Bartoș în filmul Ramon și că este de părere că frumusețea nu este un atu în meseria pe care și-a ales-o.

„Această meserie lucrează cu realitatea din jurul nostru, unde nu întâlnim tot timpul acea „frumusețe” general valabilă sau promovată în mediul online”, spune actrița Teona Stavarachi.

Teona Stavarachi se declară o bucătăreasă pricepută, chiar dacă este foarte tânără. De la sarmale la dulciuri, nimeni nu s-a plâns vreodată de preparatele ei. Chiar dacă este implicată în multe proiecte, mărturisește că își dorește și câteva zile de vacanță, pentru că „nu mă pot abține, trebuie să iau marea în brațe o dată pe an”.

Teona Stavarachi vorbește despre personajul Alma, din serialul Groapa: „O iubesc și nu aș putea să o condamn sub nicio formă”

Unde te vom putea vedea in perioada următoare, in ce producții ești implicată?

În momentul de față mă aflu într-o mică „excursie” la Zalău, unde lucrez la un spectacol de teatru în regia lui Irisz Kovacs, urmând mai apoi să fac și o înlocuire într-un alt spectacol, în regia Adinei Lazăr. Ambele spectacole, dacă totul merge conform planurilor, vor avea premiera în luna august.

Serialul Groapa ți-a oferit primul rol principal, Alma, iubita lui Sasha. Ai ceva în comun cu Alma?

Sigur că da, mai ales pentru că eu îi dau viață, i-am împrumutat de la mine multe lucruri. De la gesturi la sentimente și reacții. Însă așa, cum am mai spus, am și foarte multe lucruri care mă diferențiază de ea, având în vedere traseul pe care îl are în Casa Vlahu. Cu toate acestea, o iubesc, mi-e tare aproape de suflet și nu aș putea să o condamn sub nicio formă.

„Nici secvențele intime nu au fost o problemă așa cum îmi imaginam”

Cum a fost să lucrezi cu Daniel Nuță, iubitul tău în film? Cât de greu este să joci scene mai intime?

N-a fost greu să lucrez cu Daniel Nuță, în primul rând pentru că el a venit cu mult mai mult experiență în spate decât mine și a fost (și este) un partener foarte bun de joc. Mi-a fost alături în momentele în care credeam că îmi va fi greu. Din acest motiv nici secvențele intime nu au fost o problemă așa cum îmi imaginam. Am trecut peste ele cu ușurință datorită lui și a echipei extrem de profesioniste care a creat atmosfera perfectă pentru ca actorii să se simtă confortabil.

Teona Stavarachi și Daniel Nuță. Sursă foto: Arhivă personală

Teona Stavarachi recunoaște: „Dacă îmi place mult și miza e mare nu știu dacă aș spune ‘nu’ la ceva”

Apropo de asta, ești la început de drum și te întreb: Cât de departe ai fi în stare să mergi pentru un rol?

Foarte departe, dacă îmi place mult și miza e mare nu știu dacă aș spune nu la ceva. Vreau să descopăr această meserie cu totul și, de ce nu, să depășesc și granițele. În schimb, avem foarte multe soluții pentru tot felul de lucruri, de la peruci la un make-up foarte bun, deci nu văd să se întâmple ceva de genul prea curând. Dar… nu se știe niciodată.

Teona Stavarachi nu se teme de provocări. Sursă foto: Arhivă personală

De ce actorie? Ce au spus părinții tăi atunci când le-ai zis ce ai de gând să faci?

Eu am început să fac actorie încă din liceu, de când am intrat în trupa de teatru The Knockers. Apoi am colaborat cu trupa studențească Fabulinus și chiar și cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava. Prin urmare, în momentul în care am spus că voi urma acest drum, ai mei se așteptau. Până atunci am mai primit mici hint-uri de genul „ce bine ți-ar sta avocat!” sau „nu ți-ar plăcea să mergi la Medicină?”, dar după cum puteți observa, mi-au intrat pe o ureche și au ieșit pe alta. Ai mei mă susțin mult în momentul de față.

„Priveam clădirile și plângeam de cât de frumoase sunt”

Erai foarte tânără când ai plecat din Suceava la București. Nu ți-a fost greu, teamă?

Deloc. Eram foarte entuziasmată și pe vremea aceea aveam și un spirit rebel, îmi plăcea să mă aventurez în tot felul de situații necunoscute. Apoi m-am îndrăgostit de București, țin minte cum priveam clădirile și plângeam de cât de frumoase sunt, adoram agitația și miile de posibilități pe care le aveam. Între timp m-am mai liniștit, dar îmi place în continuare și nu aș pleca de aici.

Teona Stavarachi a debutat în filmul Ramon

Debutul tău pe marele ecran a fost filmul Ramon, unde ai jucat alături de Pavel Bartoș. Ce îți mai amintești de la filmări?

Amintirile mele se bazează mult pe sentimente. Țin minte că eram fascinată de tot, că eram atentă la fiecare lucru pe care îl făceau oamenii din echipă ca să înțeleg cum funcționează. Îmi amintesc ziua în care am filmat cu doamna Carmen Tănase, pe care o admir enorm și nu știu dacă am avut curaj să schimb o vorbă cu ea, dar de la distanță i-am urmărit procesul de la filmare. Țin minte nopțile în care am filmat pe biciclete însoțiți de poliție, nopțile din aeroport… O experiență pe care aș repeta-o oricând.

Teona Stavarachi a debutat în filmul Ramon alături de Pavel Bartoș. Sursă foto: Arhivă personală

Cât de tare te-ai emoționat atunci când ai tras prima dublă?

Sincer, nu mai țin minte. Mereu am emoții la filmări sau în zilele de spectacole pentru că îmi place mult ce fac. Simt că am o responsabilitate față de public și îmi doresc să ofer cea mai bună variantă a mea în tot ce fac. Pun presiune pe mine, e adevărat, dar simt că asta mă și face să merg înainte și să-mi doresc să evoluez.

Teona Stavarachi își aduce aminte de copilărie

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Îmi plăcea să citesc, să mă joc. Stăteam la țară și activitățile principale erau ieșitul cu alți copii, dar nu-mi amintesc să fi făcut trăznăi, am fost un copil cuminte în mare parte. Mici prostioare mai făceam, mă mai certam pe la școală cu colegi/colege, dar nu cred că am făcut vreodată ceva memorabil.

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

Cel mai des mergeam la mama. De la o anumită vârstă a devenit cea mai bună prietenă a mea și știa TOTUL despre mine și ce făceam și nu aveam nicio frică să-i împărtășesc. În același timp, pentru anumite situații mergeam și la tata.

„Aș spune că eram rebelă, dar mai aproape de realitate cred că artistă”

Ce-ți mai amintești din perioada liceului? Erai rebela sau timida clasei?

Dacă ar fi să aleg din cele două, aș spune că eram rebelă, dar mai aproape de realitate cred că artistă. Învățam foarte bine, prindeam repede orice materie, dar era evident pentru toată lumea că ceea ce mă interesa cu adevărat era trupa de teatru.

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

Prima oară când m-am îndrăgostit a fost în liceu. Mama a avut grijă să mă învețe să aștept până în momentul în care să simt cu adevărat ceva și, în același timp, să și pot discerne anumite lucruri. Să am puterea să iau decizii singură și asta m-a ajutat mult.

Teona Stavarachi, cu sinceritate despre calități și defecte

Care este cea mai importanta calitate a ta și cel mai mare defect?

Calitate: dacă am posibilitatea, încerc să fac oamenii să se simtă bine, cu ei înșiși, în diferite contexte. Îmi place să încurajez oamenii să iubească și să facă ceea ce le aduce fericirea

Defect: sunt ușor perfecționistă, îmi place ca totul să fie organizat, dar mă las pradă și procrastinării și mă simt vinovată.

Consideri că frumusețea conteaza în meseria pe care ți-ai ales-o?

În general, nu. Cred că cel mai mult contează talentul și munca depusă. Această meserie lucrează cu realitatea din jurul nostru, unde nu întâlnim tot timpul acea „frumusețe” general valabilă sau promovată în mediul online. După părerea mea, frumusețea ține de un pachet complet al omului, nu de o estetică anume.

Teona Stavarachi spune că munca e mai importantă ca frumusețea. Sursă foto: Arhivă personală

„Sunt convinsă că viața are să mă surprindă și n-am trăit încă destul”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta, până acum?

Nu-mi amintesc un moment foarte greu din viața mea pe care să îl pot numi cel mai greu. Au existat perioade în care lucrurile n-au mers neapărat așa cum mi-aș fi dorit, dar am avut mereu familia alături și am trecut prin toate mai ușor astfel. Sunt convinsă că viața are să mă surprindă și n-am trăit încă destul încât să pot alege din ceea ce am trăit și să numesc un moment ca fiind cel mai greu.

Ce nu știe lumea despre tine?

Nu știu dacă e ceva ce nu știe lumea despre mine. Faptul că îmi plac motoarele, animalele, marea, că am început să mă dezvolt ca Songwriter de când am cunoscut echipa SICVRIO. Că îmi plac copiii și prin urmare și țin cursuri la Mia ArtSchool… în rest știu să fac multe lucruri, probabil am mai spus, am crescut la țară, deci de la un cap la altul mă pricep la aproape orice.

„Sunt multe lucruri ce țin de principii morale pe care nu le-aș face”

Ce nu ai face niciodata în viața ta?

Nu îmi place să pun „ștampile” pentru că nu știu ce îmi pregătește viața, dar sunt multe lucruri ce țin de principii morale pe care nu le-aș face.

Te pricepi la gătit? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

Vreau să cred că da și, în afară de câteva accidente, nu am primit plângeri. Gătesc bine orice, de la dulciuri la mâncare tradițională și tot felul de alte preparate care mă intrigă. Câteva exemple: sarmale, pască, lasagna, hummus, tartă, melomakarona, cremă de zahăr ars.

Unde îți petreci vacanța de vară anul acesta?

Toată vara mea e ocupată la Zalău, dar cu siguranță mă pregătesc și de o plecare undeva la mare. Nu știu încă unde și când, dar cu siguranță se va întâmpla. Nu mă pot abține, trebuie să iau marea în brațe o dată pe an.

