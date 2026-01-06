Povestea românului de 18 ani care a murit în incendiul din Crans-Montana. Guillaume locuia în Elveția, avea dublă cetățenie și vizita des România

Un român se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul de la barul elvețian Le Constellation. Acesta avea 18 ani, era din Gorj și avea dublă cetățenie. Guillaume Oana avea locuia în Elveția, dar venea frecvent în Rovinari, de unde era mama lui.

Povestea lui Guillaume, tânărul român de 18 ani mort în incendiul din Elveția

Un tânăr român de 18 ani, Guillaume Oana, se află printre victimele incendiului devastator care a izbucnit în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana.

Tânărul era originar din județul Gorj și avea dublă cetățenie și locuia în Elveția alături de tatăl său, după ce părinții lui au divorțat.

Mama lui este de origine din Rovinari, iar adolescentul venea adesea în oraș. El locuia cu mama lui în Elveția.

Imediat după incident, Guillaume a fost dat dispărut, iar părinții lui au făcut mai multe anunțuri pe rețelele de socializare în speranța că l-ar putea găsi viu și nevătămat.

Duminică, 4 ianuarie 2026, autoritățile elvețiene au terminat de identificat victimele și au confirmat că tânărul român de 18 ani nu a supraviețuit.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat decesul. Totodată, președintele Nicușor Dan și-a exprimat regretul profund după confirmarea decesului băiatului.

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a scris acesta.

Elveția a decretat zi de doliu național vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea dintre ani care a avut loc într-un bar numit Le Constellation din stațiunea alpină Crans-Montana, care s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele țării, Guy Parmelin.

Detalii tulburătoare despre românul mort în incendiul din Elveția

Conform Cancan, bunica și unchiul lui Guillaume au plecat în Elveția pentru a fi alături de mama tânărului.

Adolescentul a mers la petrecere după ce un prieten elvețian l-a invitat. Părinții lui Guillaume au pus fotografii și anunțuri pe rețelele de socializare după ce au auzit despre incendiu, sperând să îl identifice pe acesta și să fie în viață.

”Fratele mamei lui și bunica au plecat în urmă cu două zile în Elveția, Roxana este în stare de șoc. Ea l-a crescut singură pe băiat, aveau o relație foarte strânsă. Relația cu fostul partener a fost mereu la cuțite, dar Guillaume avea parte de o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic, ea avea o situație financiară foarte bună.

Tatăl lui este un arhitect cunoscut în Elveția, cred că se implica și el financiar. Roxana era plecată din Rovinari de aproape 20 de ani, fiul ei a venit pe aici de puține ori, bunica lui îl vizita mai des”, a declarat o sursă apropiată familiei Oană, conform sursei citate.

