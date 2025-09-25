  MENIU  
Cât de periculos este fumul provocat de incendiul de la depozitul Antrefrig. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Noi am respirat partea cancerigenă"

Oana Savin
Bucureștiul a intrat sub roșu de poluare în urma incendiului de la fostul depozit Antrefirg din zona Pantelimon, izbucnit marți seară. Acum, specialiștii avertizează că fumul degajat de incendiu conține substanțe periculoase pentru sănătate.

Bucureștiul, sub cod roșu de poluare

Marți seară, 23 septembrie, un incendiu puternic a izbucnit la depozitul Antrefrig de pe Șoseaua Pantelimon din București. Flăcările s-au extins rapid, distrugând structura metalică a halei și afectând o suprafață de 7.000 metri pătrați.

Autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert din cauza degajărilor masive de fum, prin care au avertizat bucureștenii să evite zona și să închidă geamurile pentru a preveni inhalarea fumului.

La stația B16 – Bd. Basarabia, senzorii au înregistrat valori de până la 350 µg/m³ pentru PM10, adică de peste șapte ori mai mari decât limita admisă.  Totodată, pentru particulele fine PM2.5, s-au înregistrat depășiri de până la 20 de ori peste limita OMS, marți seară.

Potrivit ANMAP și Ministerului Mediului, concentrațiile de poluanți au fost „foarte toxice”, iar fumul dens a acoperit cartierele din sectoarele 2, 3, 4 și 5, extinzându-se ulterior și în sectoarele 1 și 6 din cauza vântului.

Miercuri dimineață la ora 5:00 senzorul Airly, de pe Bulevardul Basarabia arăta concentrații de PM 2,5 de 125 µg/m³, de 8,3 ori mai mari decât limita imăusă de OMS de 15 µg/m³. Și pentru particulele PM10 concentrația înregistrată era de 137 µg/m³, de trei ori mai mult decât limita admisă de OMS, de 45  µg/m³. 

Potrivit Libertatea, marți noapte, în timpul incendiului, senzorii de pe Bulevardul Basarabia erau de culoare mov. La ora 22:00, acest senzor înregistra valori de 20 de ori mai mari decât limita admisă ale particulelor PM 2,5 și de aproape 8 ori mai mari pentru PM10. Și la ora 23:00 valorile erau ridicate, iar senzorul era de culoare mov. 

Cât de periculos este fumul pentru populație

Potrivit publicației menționate, medicii avertizează că particulele fine în suspensie afectează în special persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii, copiii, vârstnicii și bolnavii de astm. Însă, la asemenea valori, pot fi afectate toate persoanele.

De asemenea, Octavian Alexandru Berceanu, fost comisar la Garda de Mediu a explicat pentru Fanatik ce impact poate avea asupra populației inhalarea fumului provocat de incendiul de la depozitul Antrefrig.

Potrivit acestuia, fumul rezultat conține particule extrem de periculoase, inclusiv dioxine și furani, substanțe mutagene care pot provoca cancer.

„Noi măsurăm doar particulele din aer, nu ce înseamnă acele particule. Una este o particulă de siliciu antrenată de fum și alta este o particulă de dioxină și furan care este mutagenă și generează cancer. Din fumul respectiv noi am respirat partea cancerigenă, pe care, de altfel, corpul nostru nu a învățat să o combată pentru că nu este un fum natural cu care omul este obișnuit. Degajările de aseară au fost de cenușă, mai exact o funingine foarte toxică cu gaze foarte toxice”, a explicat Octavian Alexandru Berceanu.

Sursă foto: Facebook (Ministerul Mediului)

