Când trecem la ora de iarnă în 2025. Schimbarea va avea loc mai devreme decât anul trecut

În anul 2025 România va trece la ora de iarnă mai devreme decât în anii precedenți. Această schimbare este cauzată de o particularitate calendaristică rară.

Când trecem la ora de iarnă în 2025

Anul acesta vom trece la ora de iarnă mai devreme decât anii trecuți. Astfel vom schimba ceasurile în noaptea de 25-26 octombrie, cu cinci zile înainte de data obișnuită.

Conform publicației Blikk din Ungaria, parte a Ringier Media International, trecerea la ora de iarnă cu câteva zile mai devreme decât de obicei, se datorează unei particularități calendaristice.

Schimbarea orei a fost introdusă în anii 1970 ca răspuns la criza petrolului, cu scopul de a reduce consumul de energie. Practica continuă să fie menținută în Europa.

Anul acesta, ultima duminică din octombrie cade pe 26, ceea ce determină schimbarea orei cu o zi mai devreme. Același lucru s-a mai întâmplat în anii 2008 și 2014.

Trecerea la ora de iarnă are impact asupra sănătății

Trecerea la ora de iarnă poate provoca oboseală, probleme de concentrare sau tulburări de somn, cei mai afectați fiind copiii și vârstnicii.

Astfel, experții recomandă ajustarea treptată la noul program de somn, precum și expunerea la lumină naturală dimineața, pentru o tranziție mai ușoară.

Odată cu trecerea la ora de iarnă, ceasurile se vor da înapoi, ora 4:00 devenind ora 03:00.

Uniunea Europeană dezbate eliminarea orei de vară

De mai mulți ani, la nivelul Uniunii Europene există discuții cu privire la eliminarea orei de vară. Însă, până în prezent nu a fost luată nicio decizie în acest sens.

În fiecare toamnă se face trecerea la ora de iarnă, motiv pentru care noaptea se prelungește cu o oră.

Ora de iarnă marchează revenirea României la timpul legal standard, corespunzător fusului orar Eastern European Time (EET, UTC+2). Aceasta se aplică începând cu ultima duminică din octombrie și rămâne valabilă până la trecerea la ora de vară, la finalul lunii martie.

