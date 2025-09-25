Când trecem la ora de iarnă în 2025. Schimbarea va avea loc mai devreme decât anul trecut

De mai mulți ani, la nivelul Uniunii Europene există discuții cu privire la eliminarea orei de vară. Însă, până în prezent nu a fost luată nicio decizie în acest sens.
În fiecare toamnă se face trecerea la ora de iarnă, motiv pentru care noaptea se prelungește cu o oră.
Ora de iarnă marchează revenirea României la timpul legal standard, corespunzător fusului orar Eastern European Time (EET, UTC+2). Aceasta se aplică începând cu ultima duminică din octombrie și rămâne valabilă până la trecerea la ora de vară, la finalul lunii martie.
Sursă foto: Shutterstock
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.