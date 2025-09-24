Ilie Bolojan a declarat miercuri, 24 septembrie, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, că așteaptă decizia Curții Constituționale a României (CCR) cu privire la proiectul pensiilor speciale ale magistraților. De asemenea, primul ministru a explicat de ce este nevoie de o majorare a vârstei de pensionare generală.

Ilie Bolojan, despre pachetul doi de măsuri de austeritate, care încă nu a intrat în vigoare

Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă după ședința în care Curtea Constituțională a amânat sesizările depuse de AUR și Înalta Curte de Casație și Justiție privind reforma pensiilor magistraților și alte proiecte de reformă.

„În mod evident, și aceasta este așteptarea mea, pentru că Guvernul a întocmit aceste proiecte, căutând să respecte toate rigorile constituționale, așteptăm decizia CCR la noul termen pentru proiectele amânate, având însă încredere că proiectele respectă prevederile constituționale, dar Curtea se va pronunța așa cum consideră de cuviință”, a afirmat primul ministru.

Întrebat dacă își va da demisia dacă proiectul nu va trece de CCR, Ilie Bolojan a spus că în acest moment alege să se contreze pe problemele țării.

„Am văzut discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum. Mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara noastră la liman, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru. Eu am spus și continui să spun că rămân în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să îmi adresați aceeași întrebare sau să speculați”, a precizat el.

Citește și: Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, susține că Ilie Bolojan nu își va da demisia din funcția de premier: „Nu va fi criză politică dacă pleacă. Guvernul rămâne…”

Citește și: Ilie Bolojan, despre situația economică a României: „Dacă vrem să echilibrăm lucrurile trebuie să reducem cheltuielile”

Premierul, despre majorarea vârstei de pensionare

În cadrul aceleiași conferințe, premierul a explicat de ce este necesară o majorare a vârstei de pensionare.

„Suntem pe penultimul loc în Europa la număr de populație activă din România implicați în activități. Trebuie să reducem excepțiile legate de pensionările anticipate și să creștem vârsta cât mai aproape de vârsta standard”, a subliniat premierul.

„Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută pentru că noi avem foarte multe excepții și sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală mult sub 60 de ani. E o măsură de echitate socială și sustenabilitate economică”, a precizat Ilie Bolojan.

Citește și: Nicușor Dan, după ce Guvernul a mărit TVA, deși el a promis că acest lucru nu se va întâmpla: „Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan”

Citește și: Horațiu Potra și fiul său, Dorian Potra, reținuți în Dubai. Ce punea la cale mercenarul dat în urmărire internațională

De asemenea, el a explicat că este necesară reducerea duratei ajutorului de șomaj, care în prezent este de un an.

„Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj. Nu e normal să avem o durată de un an de zile. În marile orașe practic nu ai cu cine lucra”, a mai spus Ilie Bolojan.

„Nu mai putem să ne pensionăm oamenii la 48-49 ani pentru că nu este drept față de cetățenii care lucrează până la 60 de ani”, este de părere prim-ministrul.

Ilie Bolojan, despre problema economică a României

Ilie Bolojan a explicat că aceste măsuri de austeritate sunt necesare întrucât România are datorii foarte mari și nu mai poate să continue să facă împrumuturi la fel de mari ca până acum.

„Reducerile care sunt într-adevăr făcute pe termen lung sunt reducerile structurale. Sau reduci salarii sau sporuri, sau personal. Celelalte cheltuieli sunt aspecte temporare care pot să revină imediat. Sunt de acord să găsim orice formulă să facem economii, nu pentru că vreau eu, nu mai există bani, dar există solicitări pentru investiții. Nu mai putem continua cu aceste împrumuturi mari. Am mai putea continua un an, doi, trei dar am intra în colaps”, a explicat premierul.

„Dobânzile sunt aproape 11 miliarde euro. În fiecare an, doar din dobânzi nu vedem o autostradă. Dacă am vedea acești bani în infrastructură, în patru ani nu ne-am mai recunoaște țara”, a subliniat șeful Guvernului.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News