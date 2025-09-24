Horațiu Potra și fiul său, Dorian Potra, reținuți în Dubai. Ce punea la cale mercenarul dat în urmărire internațională

Horațiu Potra, fost mercenar cu activitate în zone de conflict, și fiul său, Dorian Potra, au fost reținuți în Dubai, potrivit unor surse citate de Digi24. Cei doi se aflau pe lista persoanelor urmărite internațional, după ce autoritățile române au emis pe numele lor mandate de arestare preventivă.

Reținerea survine în contextul unui dosar complex, în care acuzațiile sunt dintre cele mai serioase: tentativă de lovitură de stat, instigare publică și încălcarea legislației privind armele și munițiile.

Reținerea în Dubai și acuzațiile aduse

Pe 16 septembrie 2025, autoritățile române au trimis în judecată un grup condus de Horațiu Potra, în care se regăsesc și fiul său, Dorian, precum și alte persoane apropiate, printre care Alexandru-Cosmin Potra. Dosarul vizează o presupusă tentativă de răsturnare a ordinii constituționale, iar procurorii susțin că grupul se pregătea să declanșeze acțiuni violente în București, conform Digi24.ro.

Citeşte şi: Horațiu Potra, acuzat că i-a cerut 35 milioane dolari lui Frank Timiș pentru Călin Georgescu. Cum răspunde mercenarul acuzațiilor

Citeşte şi: Călin Georgescu a recunoscut că a mințit când a declarat că nu îl cunoaște pe Horațiu Potra: „Nu puteam să vorbim”

Citeşte şi: Horațiu Potra incită la revoltă după invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu: „Mergeți cu parul, furca…”

Citeşte şi: Elena Lasconi susține că un apropiat al ei a fost filat de Horațiu Potra. Ce acuzații face după decizia USR: „Mă aștept la dosare, mă aștept la orice”

Potrivit procurorului general Alex Florența, existau informații conform cărora Horațiu Potra ar fi încercat să obțină azil politic în Rusia, în încercarea de a evita răspunderea penală. Reținerea celor doi în Dubai vine în urma cooperării internaționale și a activării mandatelor de urmărire.

Planul radical: proteste violente și propagandă online

Ancheta detaliază cum, în seara de 7 decembrie 2024, la Mediaș, Horațiu Potra și Călin Georgescu s-au întâlnit pentru a pune la punct o strategie de destabilizare. Potrivit rechizitoriului, planul includea organizarea unor manifestații violente în Capitală, cu scopul de a împiedica exercitarea puterii de stat.

Grupul condus de Potra urma să se deplaseze spre București cu șapte autoturisme, având asupra lor arme albe, bastoane telescopice, spray-uri iritante, pistoale și 65 de articole pirotehnice din categoria F4. Acestea urmau să fie folosite pentru escaladarea protestelor și provocarea haosului.

Pe lângă pregătirea paramilitară, anchetatorii au descoperit o rețea de propagandă online, activată înainte și după anularea alegerilor. Mesaje extremiste, antieuropene și proruse au fost distribuite masiv pe platforme precum Facebook și TikTok, promovând figura lui Călin Georgescu și instigând la revoltă.

Procurorii susțin că aceste acțiuni au fost coordonate cu scopul de a amplifica tensiunile sociale și de a submina încrederea în instituțiile statului. Grupul vizat în dosar ar fi folosit aceste canale pentru a atrage susținători și pentru a legitima acțiunile planificate.

Un dosar cu implicații majore

Pe lângă acuzațiile de tentativă de lovitură de stat, Horațiu Potra este cercetat și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, desfășurarea ilegală de activități cu articole pirotehnice și instigare publică. În total, peste 20 de persoane sunt vizate în acest dosar, care ridică semne de întrebare privind securitatea internă și vulnerabilitatea la influențe externe.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă să analizeze conexiunile internaționale ale grupului, inclusiv posibilele legături cu structuri din afara țării. Dosarul Potra-Georgescu se conturează ca unul dintre cele mai grave cazuri de subminare a ordinii constituționale din ultimii ani.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News