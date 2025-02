Horațiu Potra, acuzat că i-a cerut 35 milioane dolari lui Frank Timiș pentru Călin Georgescu. Cum răspunde mercenarul acuzațiilor

Horațiu Potra este acuzat că i-a trimis un mesaj miliardarului Frank Timiș, omul de afaceri care a înființat Roșia Montană Gold Corporation și are mine de aur în Africa, în care îi cere, la rugămintea lui Călin Georgescu, 20-35 milioane de dolari pentru campania sa electorală, promițând în schimb deschiderea minelor de aur din România. Pe de altă parte, bărbatul spune că a lucrat cu Frank Timiș, dar neagă orice legătură cu campania electorală a fostului candidat independent de la alegerile prezidențiale 2024.

Horațiu Potra, acuzat că i-a cerut bani lui Frank Timiș pentru campania electorală a lui Călin Georgescu

Horațiu Potra este acuzat că i-a trimis miliardarului Frank Timiș un mesaj prin care îi cere o sumă între 20 și 35 milioane dolari pentru campania electorală a lui Călin Georgescu. La schimb, acesta promite deschiderea minelor de aur în România, potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3.

„Această implicare a lui POTRA HORAȚIU în finanțarea campaniei electorale a lui CĂLIN GEORGESCU nu are un caracter izolat, probele administrate dovedind faptul că încă din 27.04.2022, CĂLIN GEORGESCU i-a solicitat lui POTRA HORAȚIU să-l abordeze pe FRANK TIMIȘ în vederea susținerii financiare a campaniei electorale cu 20-35 milioane USD”, susțin sursele judiciare.

„Pentru compensație, POTRA HORAȚIU a spus că CĂLIN GEORGESCU „va deschide toate minele din România, și în special cele de aur. Zice că are deja sprijinul la americanii care i-au făcut campanie lui Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din EU”, după câștigarea alegerilor”, au spus aceleași surse.

Ce mesaj i-a trimis mercenarul lui Frank Timiș

Horațiu Potra i-a trimis mesajul respectiv lui Frank Timiș pe data de 27 aprilie 2022. Postul Antena 3 a intrat în posesia acestuia și a precizat că a păstrat intenționat greșelile gramaticale ale lui Potra.

„Să trăiți Domnul Frank. Sper că sunteți bine sănătos. M-a contactat domnul Călin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președenția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din România, și în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au facut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din EU. Mi-a spus dacă pot vb cu dumneavoastră de un sprijin. Când mi-a spus că pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis să-i spun că Domnul Frank are „Elefanți minieri în Africa” nu prea vrea să se mai implice în Ro. Asta spuneați dumneavoastră cândva raportat la minele din Africa (Elefanți), față de minele din Ro. Cred ca ma contactat pentru că un fost coleg de Legiune care știe că lucrez pt Dvs, îi este apropiat, a avut grijă de copii lui. D-ul Georgescu a spus că poate negocia orice cu dvs, pentru că doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia României la suprafață. Oameni harnici, deștepți, credincioși, patrioți, nu slugi globaliste. Respect Horea”, este mesajul pe care Horațiu Potra i l-a trimis miliardarului.

Acest mesaj apare după ce Călin Georgescu a susținut că întreaga sa campania electorală a costat „0 lei”.

Cum răspunde Horațiu Potra acuzațiilor

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Horațiu Potra a încercat să explice proveniența banilor și a armelor pe care autoritățile le-au găsit în urma perchezițiilor efectuate zilele acestea. Mercenarul a recunoscut că a lucrat pentru Frank Timiș, dar a negat orice legîtură cu campania electorală a lui Călin Georgescu.

„Legat de ce s-a găsit la mine: Într-adevăr, da, s-au găsit sume de bani. Vreau să spun că sunt plecat din România din ’92 și până în 2019 nu am avut reședința în România. În ’94 mi-a expirat buletinul și mi-am mai făcut buletin românesc doar în 2019. Până atunci nu am avut reședința în România. Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru președinți în Africa, toți banii i-am adus în România. Și nu mă obligă nimeni să îmi țin banii în bancă. Pentru că am văzut ce se întâmplă: sunt conturi blocate, mi-au închis conturile și așa mai departe. Toți banii pe care i-am câștigat – am acte pe ei. Din 2011 până în 2018 am avut un contract cu vărul actual al regelui din Qatar, văr primar cu regele. Am fost consultant în securitate pentru familia lui, mă plătea 45.000 de dolari pe lună. A venit în România și a dat o declarație la notar în care recunoaște că am avut acest contract și că a fost onorat”, a declarat Horațiu Potra într-o intervenție telefonică în emisiunea Ancăi Alexandrescu.

„Am lucrat și pentru domnul Frank Timiș, din 2012 până în 2018, am câștigat bani, e adevărat. Da, și firma din Anglia, e adevărat, am câștigat bani și din firma din Anglia”, a mai spus el.

În ceea ce privește mesajul trimis lui Frank Timiș, Horațiu Potra a precizat că omul de afaceri a refuzat să îl ajute.

„Era vorba de o discuție cu patru ani în urmă. Știe toată lumea, până și președinții africani: ca să faci o campanie trebuie să cheltuiești niște bani. Am discutat, dar domnul Frank a refuzat, a spus «nu am bani»”, a subliniat el.

Întrebat dacă a fost la Moscova pentru a aduna bani pentru Călin Georgescu, el a răspuns: „Dacă era finanțat ceva, nu din Moscova, de mine personal, dacă finanțam ceva la domnul Călin (Georgescu), fiți sigur că mă arătau ăștia la televizor. Pentru că au luat telefonul, au reușit să intre în telefon, cum au arătat acel mesaj trimis lui Frank Timiș. Deci nu am finanțat absolut cu nimic. Nu ai cum să vii cu valiza cu bani, nu ai cum să ștergi plăți făcute prin bănci, totul e la vedere. Deci nu m-am dus să finanțez. Nu am venit din Moscova cu valiza de bani. Ați încercat vreodată să veniți prin aeroport cu valize de bani? Nu am nicio legătură cu campania lui Călin Georgescu”.

