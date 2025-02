Anca Alexandrescu a reacționat după ce Călin Georgescu a fost dus la audieri. „E o vânătoare de vrăjitoare! Mă aștept să mă ia și pe mine!”

Anca Alexandrescu a reacționat după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic joi, 26 februarie, și dus la audieri. Fostul candidat la prezidențiale a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, iar Alexandrescu descrie această situație drept o „vânătoare de vrăjitoare”.

Reacția Ancăi Alexandrescu după ce Călin Georgescu a fost dus la audieri

Călin Georgescu a fost audiat în cursul zilei de joi și este urmărit penal pentru instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, comunicarea de informații false, fals în declarații în formă continuată, iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război și iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, potrivit Parchetului de pe Lângă Curte de Casație și Justiție.

Anca Alexandrescu a avut o primă reacție după ce fostul candidat independent la alegerile prezidențiale a fost dus la audieri. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Toate acuzațiile care i se aduc domnului Călin Georgescu sunt pentru fapte care au fost dinaintea alegerilor din lunile noiembrie și decembrie. Am văzut în spațiul public o înregistrare audio plasată pe mai multe siteuri în legătură cu un domn, Marian Motocu, care a fost chemat la CNCD – o discuție de dinainte de a începe alegerile din România, deci acum un an doi, în care spunea domnul Călin Georgescu că are un plan foarte bine stabilit pe care doar el îl știe. Care sunt acuzațiile? Care sunt dovezile?

E o vânătoare de vrăjitoare! Mă aștept să se întâmple și mai mult de atât, adică să se meargă și către alți susținători ai lui Călin Georgescu. Este foarte clar că în România nu mai există democrație. Ne putem aștepta la orice din acest moment” – a spus Anca Alexandrescu pentru Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu: „Mă aștept să mă ia și pe mine pentru instigare!”

Jurnalista a continuat apoi spunând că tot ce s-a întâmplat este o “încălcare a democrației” și „o mizerie” ;i precizând că se așteaptă ca autoritățile să o ridice și pe ea pentru instigare.

„Am văzut și postările premierului Marcel Ciolacu… sunt patru mesaje la distanță de 30 de minute, foarte interesantă poziționarea premierului Ciolacu. Este foarte clar că și o parte a autorităților de la București se poziționează într-un anumit fel, dar eu nu pot să fac legătura cu faptul că procurorul Marius Iacov a fost mâna dreaptă a Laurei Codruța Kovesi, știm foarte clar câte dosare a instrumentat.

Pentru mine sună în felul următor: să-i netezim calea lui Nicușor Dan să ajungă președinte. E o vendetă! Este o încălcare în picioare a democrației, o mizerie, doar pentru că niște personaje vor să se mențină la putere. Mă aștept să mă ia și pe mine pentru instigare”– a continuat jurnalista.

