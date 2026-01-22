Marcel Ciolacu îl acuză pe Ilie Bolojan că a distrus economia României: „Tot ce ai făcut e grosolan și crud”

Într-o postare publică, Marcel Ciolacu critică aspru mandatul lui Ilie Bolojan, acuzându-l de minciuni, manipularea cifrelor și sacrificarea economiei. Liderul PSD susține că măsurile luate au dus la inflație și declin economic.

Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan

Marcel Ciolacu, fostul lider PSD, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de politici de austeritate care ar fi afectat profund economia României. Într-o postare amplă pe Facebook, Ciolacu l-a numit pe Bolojan „un zapciu al austerității” și a evidențiat consecințele grave ale acțiunilor sale asupra cetățenilor și economiei.

Fostul premier acuză că măsurile fiscale introduse de Ilie Bolojan au lovit direct în categoriile vulnerabile.

„Ai tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat şi când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput eşti în a administra banii ţării!”, a scris fostul premier.

Mai mult, Marcel Ciolacu a susținut că deficitul bugetar nu a scăzut în mod real prin aceste reforme, ci prin mutarea unor cheltuieli de investiții deja realizate în 2025, de la împrumuturi PNRR la granturi.

Acesta a explicat că, în decembrie 2025, 0.6% din PIB au fost raportate ca venituri artificiale, fără a reflecta o îmbunătățire autentică a economiei.

„Creșterile de taxe și măsurile de austeritate au fost puse în spinarea românilor săraci și a clasei de mijloc, dar efectul în buget a fost aproape inexistent”, a subliniat Ciolacu.

Acuzații de manipulare și lipsă de transparență

Un alt punct criticat de Marcel Ciolacu îl reprezintă lipsa de onestitate în comunicarea publică.

„Ai premeditat totul şi ai început această operaţiune încă din septembrie, în timp ce-i minţeai cu cinism pe români, cerându-le să facă sacrificii. Ţi-ai înşelat partenerii de guvernare, ai minţit presa şi mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile”, a scris fostul lider PSD pe Facebook.

Marcel Ciolacu a mers mai departe, afirmând că Ilie Bolojan continuă să promoveze o imagine falsă despre propriul mandat, în ciuda datelor economice care arată clar efectele negative ale măsurilor luate.

Ce acuzații îi aduce Marcel Ciolacu lui Ilie Bolojan

Potrivit lui Marcel Ciolacu, politicile implementate de Bolojan au dus la „cea mai gravă scădere a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor din ultimii 25 de ani”.

În plus, fostul premier a punctat că inflația a ajuns la 10%, dublându-se într-un interval de câteva luni, ceea ce a avut un impact direct asupra nivelului de trai al românilor.

„Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan şi crud: ai sacrificat oameni, ai minţit instituţii, ai manipulat cifre şi ai pus economia pe brânci doar ca să-ţi lustruieşti propria legendă. Iar sub poleiala asta nu e nici competenţă, nici viziune – eşti doar un zapciu al austerităţii, disperat să-şi acopere propriul eşec”, a încheiat Marcel Ciolacu.

