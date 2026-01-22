Guvernul României construiește bugetul pe 2026, mizând pe investiții de peste 15 miliarde euro din fonduri europene. Premierul Ilie Bolojan vizează o relansare economică și o scădere a inflației spre 4%.

Ilie Bolojan pregătește un „buget al relansării” pentru 2026

Un buget care să inspire relansare, investiții strategice și speranță pentru viitor – acesta este angajamentul premierului Ilie Bolojan pentru anul 2026. Într-o postare recentă pe Facebook, prim-ministrul a subliniat că echipa guvernamentală lucrează intens la construirea unui buget realist, bazat pe principii solide, cu un deficit estimat la „puțin peste 6%”.

Acest demers vine pe fondul succeselor economice din 2025, când România a recâștigat credibilitatea pe piețele financiare, în ciuda unor dificultăți resimțite de populație.

„Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată. Ne-am respectat angajamentele şi am recâştigat credibilitatea în faţa investitorilor şi a pieţelor financiare”, a declarat Bolojan într-o postare pe pagina lui de Facebook.

În același an, investițiile publice au atins impresionanta sumă de 137,5 miliarde de lei, echivalentul a peste 7% din PIB, susținute în mare parte de fondurile europene, inclusiv cele din PNRR.

Premierul, despre creșterea veniturilor bugetare

Angajamentul Guvernului față de investiții și disciplină financiară a fost dublat de măsuri fiscale care, deși necesare, au generat provocări pentru mulți români.

„Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe. Aceste ajustări au generat o contracţie economică şi au însemnat dificultăţi suplimentare pentru mulţi români”, a recunoscut premierul.

Privind spre 2026, Ilie Bolojan promite un an al relansării economice, fără a introduce noi taxe.

„Fără a mai crește taxele, există o bază solidă pentru relansare în acest an”, a punctat acesta, adăugând că peste 15 miliarde de euro din fonduri europene vor fi direcționate către infrastructură, economie și servicii publice de calitate.

Obiectivul este clar: un buget care să sprijine creșterea economică și să îmbunătățească viața românilor.

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește o nouă legislație menită să reducă cheltuielile statului

Premierul a anunțat, de asemenea, că în februarie Guvernul își va asuma răspunderea pentru o legislație menită să reducă cheltuielile statului și să stimuleze relansarea economică.

„Știu că, deocamdată, în viaţa de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoșire adoptate şi pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare”, a transmis premierul.

Cu o inflație estimată să scadă spre 4% și un plan bine conturat pentru investiții strategice, 2026 promite să fie anul în care România își continuă drumul către o economie modernă și stabilă.

Sursă foto: Profimedia

