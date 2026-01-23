Iustina Loghin de la Insula Iubirii, sezonul 8, criticată dur pentru cum își crește fetița. Ce replică le-a dat celor care au blamat-o: „Avem copii fericiți, nu stresați!”

Iustina Loghin de la Insula Iubirii, sezonul 8, a fost criticată dur în mediul online pentru cum își crește fetița de un an, Ivana. Deranjată, Iustina le-a dat o replică acidă celor care au judecat-o.

Iustina Loghin de la Insula Iubirii, replică acidă pentru cei care au criticat-o pentru cum își crește fetița

Iustina Loghin a stârnit controverse în mediul online, fiind criticată pentru alegerile alimentare făcute pentru fiica sa, Ivana. Tânăra și soțul ei, Cornel Luchian, au ieșit la restaurant cu fetița lor de un an, care a fost surprinsă mâncând cartofi prăjiți și pizza. Aceste imagini au declanșat o avalanșă de comentarii acide, însă Iustina nu a rămas indiferentă și a reacționat ferm.

„«Mamele perfecte.» Postez ce vreau, îi dau copilului meu ce vreau, când vreau și cum vreau. Opiniile nesolicitate pot rămâne la draft. Aveți grijă de copiii voștri și nu vă mai faceți griji pentru noi. Ne descurcăm de 100 de ori mai bine decât voi și avem copii fericiți, nu stresați!”, s-a adresat ea criticilor, pe Instagram.

Ulterior, Iustina a răspuns iar la comentariile negative cu o postare ironică. Ea a menționat că, deși îi pregătise avocado cu cremă de brânză, Ivana a mâncat din nou cartofi prăjiți. Prin această replică, tânăra le-a transmis clar că își va crește fetița conform principiilor sale, fără să permită ca presiunile din exterior să o influențeze.

Iustina Loghin își mai dorește copii

Viața de mamă aduce provocări, iar Iustina, aflată la primul copil, privește cu entuziasm viitorul. Ea a dezvăluit că își dorește să îi ofere Ivanei un frățior sau o surioară. „Cu siguranță, în viitor îmi mai doresc un copil”, a scris ea în mediul online.

Soțul ei, Cornel Luchian, care are deja patru copii dintr-o relație anterioară, împărtășește aceeași dorință.

Odată cu participarea la emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1, Iustina Loghin a pus bazele unei cariere în mediul online, în timp ce soțul ei, Cornel Luchian, este antreprenor în domeniul construcțiilor. Fostul agent imobiliar este patronul unei firme de materiale de construcții.

