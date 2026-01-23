Anamaria Prodan, apariție în Republica Dominicană alături de Ronald Gavril, iubitul ei: „Are grijă de mine, filmăm împreună”

Anamaria Prodan se află în Republica Dominicană, unde se filmează Survivor România 2026. Ea prezintă alături Raluca Bădulescu și Alex Delea emisiunea „Survivor – Povești din junglă”, de luni până vineri, de la ora 18:00 pe Antena 1. Impresara a vorbit despre faptul că iubitul ei este alături de ea mereu, neputând suporta distanța.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril, de nedespărțit

Anamaria Prodan s-a adaptat rapid la viața departe de România. În Republica Dominicană, vedeta prezintă emisiunea care le arată telespectatorilor cum e viața din culisele jocului Survivor.

Ea a dezvăluit cum își petrece timpul alături de iubitul ei și cât este acesta de implicat în activitățile pe care ea le face.

„Noi suntem împreună de când am venit la Survivor. Ronald e alături de mine, are grijă de mine, face parte din echipa noastră. Mergem și filmăm împreună când avem timp, facem sală împreună. Petrecem fiecare secundă frumos. Ronald se antrenează în fiecare zi”, a spus Anamaria Prodan pentru Spynews.ro.

Anamaria Prodan a dezvăluit că și Bebeto, fiul ei, a fost în Dominicană o săptămână și s-a relaxat la soare, jucând golf.

„La mine a fost și fiul meu, o săptămână. Am mers și am jucat golf în timpul liber. Am mers și am jucat golf împreună, pentru că fiul meu joacă golf, este un împătimit al acestui sport. Deci suntem așa, o familie mare, frumoasă”, a mai spus impresara.

A vorbit deschis despre intervențiile sale estetice

Anamaria Prodan are 53 de ani, însă are o siluetă de invidiat, iar cu fiecare apariție pare și mai tânără. Ea a dezvăluit secretul său și a vorbit despre schimbările de imagine din ultima perioadă, spunând că nu este vorba despre operații.

Înainte să plece în Republica Dominicană, Anamaria Prodan a vorbit despre noua ei înfățișare. Vedeta a negat că ar fi apelat la operații estetice și a spus că este vorba despre tratamente normale și despre felul în care se simte în interior.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr etc. Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exozomi, la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioară. Dar, cum mi-a spus și ea: la tine totul vine din interior. În momentul în care îți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.

