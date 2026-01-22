Tudor Chirilă reacționează după ce a fost atacat de Sorin Grindeanu: „Sluga lui Dragnea face ceea ce probabil că știe să facă cel mai bine: răspândește știri false”

Tudor Chirilă a reacționat după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus despre el că ar fi membru în Comitetul de lucru pentru reforma din justiție din cadrul guvernului Bolojan. Antrenorul de la „Vocea României” neagă aceste afirmații.

Tudor Chirilă susține că Sorin Grindeanu răspândește știri false

Sorin Grindeanu, președintele PSD și fost premier, a insinuat într-un interviu recent că Tudor Chirilă ar fi membru în Comitetul de lucru pentru reforma din justiție din cadrul guvernului Bolojan. Antrenorul de la „Vocea României” a infirmat acest lucru și l-a acuzat pe Grindeanu că răspândește știri false.

„Ticălosul domn Sorin Grindeanu, scriitorul fără carte, sluga lui Dragnea, cel cu Ordonanța 13 – noaptea ca hoții, prietenul mafioților Nordis, băieții ăia care au țepuit sute de oameni, președintele partidului care a măcelărit legile justiției, apărătorul Liei Savonea și în general un impostor politruc, face ceea ce probabil că știe să facă cel mai bine: răspândește ȘTIRI FALSE.

A avut o declarație în care acreditează ideea că eu aș fi membru în Comitetul de lucru pentru reforma din justiție din cadrul guvernului Bolojan. Bineînțeles că nu e adevărat, e o aberație și ticăloșia e cu atât mai mare cu cât impostorul cu cartea fantomă știe foarte bine ce se întâmplă în guvern că e în coaliția de guvernare.

Deși ar vrea să nu mai fie ca să poată să vină din nou partidul la furat când s-o mai redresa bugetul. Da’ probabil că-l deranjează că suntem câțiva care ne dăm cu părerea despre justiție, pensiile magistraților sau plagiatorii ca Marinescu și s-a gândit că un pic de ticăloșie ar putea să mă discrediteze un pic. Probabil că îi va reuși că în general dezmințirile sunt mai puțin vizualizate decât atacurile”, a scris Tudor Chirilă în mediul online.

Citește și: Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Tudor Chirilă. Președintele PSD contestă prezența artistului în comitetul pentru legile Justiției: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României?”

„Când minți despre o persoană publică doar ca să decredibilizezi un demers al guvernului din care faci parte cred că poți fi catalogat drept ticălos”

În postarea sa de pe rețelele sociale, Chirilă a inclus și declarația lui Grindeanu.

„Acel comitet, și nu vreau să trimit în derizoriu, care e expertiza unor domni/doamne de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției? (…) Habar n-am care e expertiza lui Tudor Chirilă în domeniul juridic și nici nu mă interesează să aflu. Știu că în țara asta există CSM, știu că există diverse organisme, există comisie parlamentară la Senat, există comisie parlamentară la Camera Deputaților… peste tot în lume legile se fac în Parlament”, a fost declarația lui Grindeanu la emisiunea lui Ionuț Cristache, de pe Gândul.ro.

Tudor Chirilă a reiterat că nu este membru al niciunui comitet și l-a acuzat pe Grindeanu că a făcut respectiva declarație cu scopul de a discredita demersurile guvernului.

„Reiau. Nu sunt membru în niciun comitet și în niciun grup de lucru legat de justiție. E o aberație pe care niciun ziar online, nimeni dintre cei care au preluat ca atare această minciună nu s-a chinuit s-o verifice întrebându-mă.

Ca orice cetățean cu drepturi în țara asta pot să-mi dau cu părerea despre lucruri care ne privesc pe toți. Chiar dacă îi convine sau nu lui Grindeanu. Când minți despre o persoană publică doar ca să decredibilizezi un demers al guvernului din care faci parte cred că poți fi catalogat drept ticălos. Deși istoricul domnului Grindeanu îl recomandă de ani buni în acest sens”, a încheiat Chirilă.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News