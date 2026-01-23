  MENIU  
Drama lui Constantin Zamfirescu. Și-a pierdut primul copil la câteva zile de la naștere: „S-a stins în brațele mele"

Adelina Duinea
.

Constantin Zamfirescu, cunoscut drept Gogoașă din „Trăsniții”, a dezvăluit drama vieții sale: pierderea fiicei sale, Anastasia, la doar 19 zile de la naștere. Actorul a povestit despre erorile medicale ce au contribuit la această tragedie.

Constantin Zamfirescu și-a pierdut primul copil la câteva zile de la naștere

Constantin Zamfirescu, cunoscut de milioane de români drept Gogoașă din serialul de comedie „Trăsniții”, a împărtășit o poveste sfâșietoare din viața lui. Deși a adus zâmbete pe fețele telespectatorilor ani de-a rândul, actorul a trăit și momente tragice, inclusiv pierderea primului său copil, o fetiță pe nume Anastasia, care a murit la doar 19 zile de la naștere. Povestea sa a fost relatată cu emoție în cadrul unei emisiuni Spynews TV.

Astăzi, Constantin Zamfirescu este tatăl a doi copii, o fată și un băiat de 21, respectiv 22 de ani. Îi adoră și se bucură de fiecare moment petrecut împreună, dar își amintește și de cea mai dureroasă pierdere din viața sa. În urmă cu 26 de ani, el și soția lui au devenit pentru prima dată părinți, însă bucuria a fost umbrită de o tragedie. Nou-născuta lor a fost diagnosticată cu probleme grave de sănătate, iar actorul crede că la această pierdere au contribuit atât o serie de greșeli medicale, cât și un mit greșit legat de sarcină.

„Copilul nu avea niciun organ complet dezvoltat”

„Faptul că a murit a fost tot o greșeală a noastră, pentru că există un mit, care foarte rar se dovedește a fi realitate. Nu ai voie ca în sarcină să stai cu pisici în casă, deoarece pisicile micuțe dezvoltă toxoplasmoză, care activează un virus, ce atacă organogeneza. Atunci toate organele Anastasiei, căci așa a chemat-o, au fost afectate. Copilul nu avea niciun organ complet dezvoltat. A avut 19 zile de viață. Am făcut niște controale amănunțite, în urma cărora ne-am dat seama că există niște probleme. Deși s-a născut perfect, la puțin timp au început insuficiențele respiratorii, iar de atunci… chinul celor 19 zile”, a mărturisit actorul la Spynews TV, potrivit Spynews.ro.

Pe lângă complicațiile cauzate de toxoplasmoză, Constantin Zamfirescu consideră că și cadrele medicale au comis greșeli care i-au agravat suferința. Acesta a povestit cum personalul spitalului a uitat să instaleze o sondă pe masa de încălzire folosită pentru bebeluș.

„Fetița s-a stins în brațele mele”

„Chinul celor 19 zile a însemnat și un malpraxis, deoarece au uitat să pună o sondă pe masa pe care era și cu care se încălzea cu niște radiatoare de deasupra. Și când am intrat, am întrebat: «Ce e cu 42-ul ăla?». Când am pus mâna pe fetiță, fierbea. De la acea temperatură de 42 de grade Celsius. Anastasia avea o speranță de viață minimă și s-a luat o decizie intraspitalicească. Am fost chemat la ultimele respirații. Fetița s-a stins în brațele mele”, a adăugat cu durere în suflet actorul.

După ce anii de glorie din televiziune s-au încheiat, Constantin Zamfirescu și-a schimbat complet traiectoria profesională și a devenit șofer de ride-sharing în București, muncind din greu pentru a-și susține familia. În 2020, Constantin Zamfirescu a fost diagnosticat cu cancer și a fost supus unei intervenții chirugicale, astfel că i s-a extirpat rinichiul drept. Totul a decurs foarte bine și actorul s-a vindecat. Acum, el are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală, de această dată la inimă.

