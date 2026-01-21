O influenceriță din România a șocat Internetul după ce a apărut cu fața desfigurată pe rețelele sociale

Iulia Cristina, o româncă stabilită în Germania, a publicat imagini șocante pe rețelele sociale, în care apare cu fața desfigurată. Deși la prima vedere ar putea părea un accident rutier sau o agresiune, realitatea este cu totul alta.
Influencerița a explicat că rănile au survenit după o căzătură violentă pe gheață. Impactul i-a provocat răni severe, printre care un ochi vânăt, fața umflată și zgârieturi multiple.
„Nu, nu e accident de mașină și nici de autobuz… Nu, nu e nici bătaie, e doar o căzătură urâtă unde am dat cu fața de gheață”, a explicat ea pe Facebook.
Iulia a impresionat prin calmul ei având în vedere gravitatea situației. Într-un videoclip publicat ulterior, ea le-a cerut urmăritorilor sprijin și sfaturi pentru a reduce umflăturile. „Aveți idee cu ce m-aș putea da ca să se retragă umflătura aceasta și să evit să mi se închidă și ochiul acesta complet? Momentan, folosesc mult colagen și mi-am făcut chiar și o cremă din uleiuri cu care mă dau de mai multe ori pe zi”, a explicat.
Iulia Cristina este mama a două fete de aproximativ 8 și 13 ani și șofer de autobuz de peste șase ani. Tânăra a reușit să adune o comunitate online formată în mare parte din femei care o admiră pentru autenticitatea și energia sa pozitivă. Divorțată de patru ani, după o căsnicie de un deceniu, Iulia reușește să inspire alte femei prin povestea ei.