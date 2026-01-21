O influenceriță din România a șocat Internetul după ce a apărut cu fața desfigurată pe rețelele sociale

Iulia Cristina, o influenceriță din România, a șocat Internetul după ce a publicat imagini cu fața ei desfigurată. Iulia este mama a două fete și șofer de autobuz în Germania.

O influenceriță din România a apărut cu fața desfigurată pe rețelele sociale

Iulia Cristina, o româncă stabilită în Germania, a publicat imagini șocante pe rețelele sociale, în care apare cu fața desfigurată. Deși la prima vedere ar putea părea un accident rutier sau o agresiune, realitatea este cu totul alta.

Influencerița a explicat că rănile au survenit după o căzătură violentă pe gheață. Impactul i-a provocat răni severe, printre care un ochi vânăt, fața umflată și zgârieturi multiple.

„Nu, nu e accident de mașină și nici de autobuz… Nu, nu e nici bătaie, e doar o căzătură urâtă unde am dat cu fața de gheață”, a explicat ea pe Facebook.

Iulia a impresionat prin calmul ei având în vedere gravitatea situației. Într-un videoclip publicat ulterior, ea le-a cerut urmăritorilor sprijin și sfaturi pentru a reduce umflăturile. „Aveți idee cu ce m-aș putea da ca să se retragă umflătura aceasta și să evit să mi se închidă și ochiul acesta complet? Momentan, folosesc mult colagen și mi-am făcut chiar și o cremă din uleiuri cu care mă dau de mai multe ori pe zi”, a explicat.

Iulia Cristina este mama a două fete de aproximativ 8 și 13 ani și șofer de autobuz de peste șase ani. Tânăra a reușit să adune o comunitate online formată în mare parte din femei care o admiră pentru autenticitatea și energia sa pozitivă. Divorțată de patru ani, după o căsnicie de un deceniu, Iulia reușește să inspire alte femei prin povestea ei.

Incidentul recent este un semnal de alarmă în această perioadă friguroasă. Căzăturile pe gheață sunt foarte periculoase și trebuie prevenite purtând încălțăminte adecvată și mergând cu atenție.

