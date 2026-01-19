Impozitul uriaș pe care îl are de plătit Mihai Neșu. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Vreau să cred că i-a scăpat”

Guvernul a eliminat scutirile fiscale pentru persoanele cu dizabilități, iar Mihai Neșu, fost fotbalist care se află în scaun cu rotile, trebuie să plătească un impozit uriaș. Centrul său de recuperare din Oradea riscă acum dificultăți financiare.

Mihai Neșu are de plătit un impozit uriaș

Mihai Neșu, fostul fotbalist care inspiră prin lupta sa cu dizabilitatea, se confruntă cu o povară financiară neașteptată: un impozit anual de 36.000 de euro. Decizia autorităților locale de a elimina scutirile fiscale pentru persoanele cu dizabilități, în urma reglementărilor guvernamentale, a avut un impact major asupra lui Neșu și a centrului său de recuperare pentru copii cu nevoi speciale, situat în Oradea.

Deschis acum un an, centrul de recuperare modern înființat de fostul fotbalist reprezintă o investiție impresionantă de peste 7 milioane de euro. Aflat într-un fotoliu rulant din 2011, după o accidentare gravă, fostul sportiv a transformat propria tragedie într-un proiect altruist dedicat copiilor cu dizabilități. Însă, de la începutul anului 2026, povara fiscală s-a accentuat.

„Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații. Ne-ar fi costat mai mult dacă nu primeam multe reduceri. Centrul nu e gata complet. Am mai avea nevoie de un milion de euro”, a spus Mihai Neșu.

Ce spune fostul fotbalist despre Ilie Bolojan

Modificările legislative adoptate în luna decembrie 2025 au permis autorităților locale să decidă dacă persoanele cu dizabilități mai beneficiază de scutiri fiscale. Aceste scutiri sunt acum limitate la maximum 5% din veniturile colectate din taxe locale în anul precedent. Astfel, Mihai Neșu, alături de alte persoane vulnerabile, se confruntă cu o situație dificilă, care afectează direct capacitatea lor de a susține comunitatea.

Astfel, fostul fotbalist speră că Ilie Bolojan va reveni și îi va scuti de acest impozit uriaș.

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite. Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a declarat Mihai Neșu la Antena 3.

Ce spunea premierul despre decizia luată

La finalul anului 2025, premierul Ilie Bolojan declara că ar trebui să fie afectate doar persoanele care obțin fraudulos un certificat de handicap, nu și oamenii care chiar suferă.

„Când am luat decizia de a elimina facilitățile la contribuția pe sănătate, singura categorie exceptată, pentru că aveam milioane de oameni exceptați, au fost persoanele cu handicap. În afară de facilitățile din sănătate, nu mai plăteau nici impozitele pe proprietate, pe apartamente sau mașini. Au facilități, primesc sprijin de la stat. În afară de cazurile oamenilor care sunt perfect justificate, cred că în această zonă avem niște situații în care cu siguranță o parte dintre certificatele obținute în România nu sunt în regulă. Am cerut Misterului Muncii și Ministerului Sănătății să impună o măsură care să verifice aceste situații”, spunea atunci prim-ministrul.

