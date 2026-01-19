Ilie Bolojan, mesaj ferm despre investițiile din 2026. „Cel mai important capitol! Să nu pierdem banii!” Avertismentul premierului pentru administrațiile locale

Premierul Ilie Bolojan a transmis, la întâlnirea cu primarii din județul Botoșani, un mesaj clar privind prioritățile Guvernului pentru 2026: accelerarea absorbției fondurilor europene, finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR și impulsionarea marilor investiții în infrastructură.

Șeful Executivului a subliniat că România riscă să piardă bani importanți dacă administrațiile nu finalizează la timp proiectele aflate în derulare.

Prioritatea Guvernului: absorbția integrală a fondurilor PNRR

În fața aleșilor locali, premierul a insistat asupra necesității unei mobilizări administrative rapide pentru a utiliza toate cele zece miliarde de euro disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenul-limită pentru absorbție este luna august, iar Bolojan a avertizat că granturile nefolosite vor fi pierdute, iar proiectele finanțate prin împrumuturi trebuie duse la capăt.

„Pentru România, cel mai important capitol de investiţii anul acesta este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR pentru care trebuie finalizată absorbţia până în august, în aşa fel încât să nu pierdem banii care sunt sub formă de grant, iar contractele care sunt sub formă de împrumut să aibă finalitate”, a declarat premierul, potrivit Agerpres.

Investiții majore în infrastructura din nord-est

O parte importantă a discuțiilor a vizat conectarea regiunii de nord-est la rețeaua națională de autostrăzi. Premierul a anunțat că Programul SAFE (Security Action for Europe), aprobat recent de Comisia Europeană, include 4,3 miliarde de euro destinate celor două capete de autostradă care vor lega zona de București.

„Am abordat atât proiectele mari, care ţin de infrastructura conectivă a zonei de nord-est a României la reţeaua de autostrăzi şi faptul că alaltăieri Comisia Europeană a aprobat Programul SAFE pentru România, care cuprinde şi 4,3 miliarde de euro pentru cele două capete de autostradă, care vor rezolva problema conectării mari a acestei regiuni înspre Bucureşti” – a mia declarat Bolojan.

Premierul a discutat și despre extinderea infrastructurii mari, precum și despre proiectele finanțate prin programele Anghel Saligny și PNRR, aflate în diferite stadii de implementare.

Reforma administrației locale și provocările actuale

Pe lângă investiții, Ilie Bolojan a abordat și subiectele sensibile din administrația locală: reducerea numărului de posturi, majorarea taxelor și impozitelor, dar și blocajele administrative care afectează implementarea proiectelor:

„Am discutat despre măsurile care au fost luate în ultima perioadă privitoare la reducerile din administraţia locală, taxele locale şi alte probleme care ţin de blocaje în administraţie şi de măsuri prin care Guvernul poate să susţină buna funcţionare a administraţiei.”

Premierul a menționat și posibilitatea dezvoltării unui proiect de investiții teritoriale integrate pentru nord-est, după modelul implementat în regiunea de sud-est, pentru a atrage investiții suplimentare și a stimula dezvoltarea economică.

La întâlnirea de lucru au participat reprezentanți ai administrației județene, ai instituțiilor publice deconcentrate, președintele Consiliului Județean Botoșani, prefectul județului și alți oficiali locali. Discuțiile au vizat atât proiectele în derulare, cât și soluțiile pentru accelerarea investițiilor în teritoriu.

