Ciprian Ciucu, vești proaste pentru bucureșteni. Primarul general anunță un val de scumpiri și închiderea unor instituții: „Voi face multe reforme structurale”

Ciprian Ciucu anunță măsuri drastice pentru București: restructurări, închideri de instituții și scumpirea biletelor STB. Bugetul municipalității este critic, astfel că primarul este hotărât să facă tot posibilul să aducă finanțe și să reducă cheltuielile.

Ciprian Ciucu, măsuri dure pentru București

Primăria Bucureștiului se află într-o criză financiară fără precedent, iar primarul Ciprian Ciucu propune măsuri radicale pentru a reduce cheltuielile. Într-un interviu acordat Euronews, edilul a subliniat situația alarmantă a bugetului PMB, care mai are doar cinci milioane de lei disponibile după achitarea subvențiilor pentru transportul public și termoficare.

„Am primit 317 milioane, după ce am făcut toate plățile și am plătit parțial subvenția pentru STB și termoficare. În momentul de față mai avem undeva la cinci milioane în bugetul Capitalei. Sunt mulți români care au mai mulți bani în conturi decât Primăria Capitalei. E absolut jenant”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a recunoscut că Bucureștiul depinde financiar de guvern, ceea ce limitează autonomia orașului de a genera venituri.

„Bucureștiul nu își face singur finanțele, noi nu avem această flexibilitate, această competență minimă. Suntem dependenți de guvern”, a subliniat el.

Măsurile care vor afecta bucureștenii

Pentru a contracara criza, primarul propune reforme structurale, inclusiv închiderea instituțiilor publice inutile și restructurări. În ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), programată pentru săptămâna viitoare, vor fi dezbătute proiecte legate de desființarea unor astfel de entități.

„O mică parte, o primă serie de instituții publice vor fi închise. Este vorba de câteva instituții care nu își mai au niciun fel de rațiune de a exista, dar care cheltuie bani pe chirii, pe mașini”, a precizat primarul general al Capitalei.

Printre măsurile controversate anunțate se numără și scumpirea biletelor STB, un demers care, deși nepopular, este considerat indispensabil pentru echilibrarea bugetului.

„Eu nu stau doar să întind mâna la guvern, voi face multe reforme structurale, unele grele, cu costuri politice, comasări, restructurări, închideri de companii, de administrații, instituții publice”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Sursă foto: Facebook

