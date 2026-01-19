Câți bani a luat Iulia Istrate la Survivor România 2026. „Războinica” a rezistat două săptămâni în competiție

Iulia Istrate este prima „Războinică” care părăsește Survivor România 2026, competiție care a început în urmă cu două săptămâni. La scurt timp după eliminarea sa, fanii emisiunii au susținut în mediul online că Iulia a pierdut intenționat duelul.

Câți bani a luat Iulia Istrate la Survivor România 2026

Iulia Istrate, concurenta din echipa Războinicilor, a fost eliminată din competiția Survivor 2026 după doar două săptămâni intense. În episodul difuzat pe 18 ianuarie, aceasta a pierdut duelul eliminatoriu împotriva colegei sale, Nicky Salman, scorul final fiind de 2-0 în favoarea lui Nicky.

Echipa Războinicilor a înregistrat o înfrângere la jocul pentru imunitate, ceea ce a dus la nominalizarea a doi concurenți pentru eliminare. Alberto, câștigătorul imunității, a ales-o pe Iulia pentru duel, iar restul echipei l-a nominalizat pe Nicky Salman. Ambele concurente au dat tot ce au avut mai bun, dar doar una a reușit să își continue traseul în competiție.

„Îmi pare rău că nu am rezistat mai mult. Se pare că nu am fost atât de puternică pe cât m-am considerat”, a declarat Iulia cu lacrimi în ochi, la finalul duelului.

Înainte de a părăsi arena, ea a transmis un mesaj emoționant copiilor săi: „Sper că sunteți mândri de mami. Să știți că orice luptă în viața asta nu se termină rău, totul merge spre bine. Iar acum mama nu a terminat rău, ci spre bine. Vine mami acasă lângă voi și vă iubesc. Știu că m-ați încurajat foarte mult și vă mulțumesc din suflet”.

Deși parcursul său la Survivor 2026 a fost scurt, Iulia a avut un impact puternic asupra colegilor săi și asupra publicului. Potrivit Cancan, fiecare săptămână petrecută în competiție i-a adus câte 1.500 de euro, suma totală ridicându-se astfel la 3.000 de euro pentru cele două săptămâni.

Concurenta, acuzată de fani că a cedat duelul

De Iulia Istrate era una dintre cele mai bune concurente din echipa „Războinicilor”, aceasta a pierdut destul de ușor și repede duelul în fața colegei ei, Nicky. Iar internauții sunt de părere că aceasta și-a lăsat colega să câștige întrucât își dorea foarte mult să ajungă acasă.

Concurenta s-a mișcat foarte bine pe traseu însă, la proba finală a încetinit de fiecare dată ritmul, acordându-i timp lui Nicky pentru a câștiga punctul.

„S-a văzut de pe Lună că Iulia a lăsat-o pe Niky să câștige”, „S-a lăsat, s-a văzut că vrea să plece. Da de ce a mai venit atunci”, „Cam prea evident. Lasă, dacă vor oamenii să plece e treaba lor. Survivor înseamnă să lupți până la capăt, eu așa am înțeles”, „Bună pe traseu, aseară s-a văzut că nu a vrut să joace”, „Iulia a jucat tot ca Iustin, a vrut să plece și a plecat”, „A vrut să iasă, nu a jucat deloc aseară! Se vede clar”, sunt câteva din comentariilor fanilor Survivor România 2026.

Sursă foto: Instagram

