Mesajul transmis de Călin și Cristela Georgescu după decesul lui Zsolt Kerestely: „Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl ierte”

Călin și Cristela Georgescu au transmis un mesaj după moartea compozitorului Zsolt Kerestely, care a încetat din viață marți, 3 martie, la vârsta de 91 de ani. Fostul candidat la președinție și soția lui i-au adus un omagiu, subliniind impactul său asupra sufletului artistic al României.

Călin și Cristela Georgescu, mesaj după moartea lui Zsolt Kerestely

Marți, 3 martie, România a pierdut unul dintre cei mai mari creatori ai muzicii ușoare românești. Zsolt Kerestely, compozitorul care a transformat emoțiile în șlagăre nemuritoare, a trecut în neființă la vârsta de 91 de ani. Vestea a întristat profund lumea artistică, iar Călin și Cristela Georgescu au transmis un mesaj de condoleanțe.

„A trecut în veșnicie Jolt Keresztély. Ne rugăm pentru mângâierea familiei sale și – pentru toată munca lui de o viață pusă în slujba culturii poporului român – Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în rândul drepților, în Lumina și Bucuria Feței Sale. Prin muzică, prin fiecare partitură și prin fiecare artist pe care l-a inspirat, Joly a zidit în timp o parte din sufletul artistic al României”, au scris cei doi pe Facebook.

Una dintre cele mai cunoscute creații ale sale, șlagărul „Copacul”, a împlinit 50 de ani în 2025, dar rămâne la fel de relevant și astăzi.

„Prin fibrele acestuia curge mai departe, spre nemurire, esența românească pură, dincolo de timp și dincolo de infinit…”, au subliniat Călin și Cristela Georgescu în mesajul lor.

Cine a fost Zsolt Kerestely

Contribuția lui Jolt Kerestely la cultura muzicală românească este vastă și impresionantă. Compozitor, instrumentist și dirijor, s-a născut pe 12 mai 1934, în comuna Șiclod, județul Harghita. După absolvirea Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj în 1963, a devenit corepetitor la Institutul Pedagogic și dirijor la Casa de cultură a studenților din Cluj-Napoca.

Cariera lui a luat amploare odată cu mutarea la București în 1964, unde a fost angajat ca regizor muzical la Radio Televiziunea Română. Timp de trei decenii, a fost o figură emblematică în această instituție, contribuind la crearea unor momente muzicale memorabile. În 1976, a devenit membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, consolidându-și astfel poziția în lumea artistică.

La rândul ei, Margareta Pâslaru a transmis un mesaj în mediul online în care a vorbit de valoarea marelui compozitor.

„Jolt Kerestely râmâne în patrimoniul cultural! S-a dus într-o lume mai bună, lăsându-mi daruri din bogăția creațiilor sale, colaborări încă din anii ’60, o moștenire neprețuită”, a scris artista pe Facebook, după ce a aflat de trecerea în neființă a compozitorului.

Sursă foto: Facebook

