  MENIU  
Home > Vedete > Horia Brenciu revine în România, dar familia lui rămâne în Kuala Lumpur. De ce a luat artistul această decizie: „Am fost nevoiți”

Horia Brenciu revine în România, dar familia lui rămâne în Kuala Lumpur. De ce a luat artistul această decizie: „Am fost nevoiți”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 04.03.2026, 12:55

Horia Brenciu și familia sa se aflau în vacanță în Kuala Lumpur în momentul în care a început conflictul armat în Emiratele Arabe Unite. Deși nu se află în zona de conflict, artistul a fost nevoit să caute o cazare sigură, în care să își petreacă următoarele zile. Acum, cântărețul a anunțat că va reveni în România, dar familia lui va mai rămâne o perioadă acolo.

Horia Brenciu, surprins de război în Kuala Lumpur

Horia Brenciu a povestit pe rețelele sociale cum, în urmă cu câteva zile, a primit o ofertă de la liniile malaiziene de a lua un zbor spre Singapore de unde să plece mai apoi spre România. Artistul a refuzat și spune acum că a luat cea mai bună decizie.

horia brenciu cu familia luiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

„Cu 4 zile in urmă am declinat oferta liniilor malaiziene de a ne îmbarca spre Singapore și am avut dreptate. Qatar, linia principală, prin care am luat biletele inițiale a anulat, de acolo, orice rută care survolează spațiul afectat de război. Am fi făcut un zbor degeaba… Și mă opresc aici cu comentariile despre asumarea unui transport din partea unei companii aeriene. În Kuala Lumpur oamenii sunt prietenoși, iar blocurile astea înalte sunt extrem de șarmante din punct de vedere arhitectural. N-aveți voie să fumați pe stradă. Consecința e drastică. Plătiți o amendă usturătoare sau beneficiați până la 2 ani de închisoare. Asta am mai prins eu în ultima perioadă, de când stau aici cu toată familia mea, soția, cei 4 copii și nașii lui Toma, Ovidiu și Pompi”, a scris Horia Brenciu pe pagina lui de Facebook.

Citește și: Eva Zaharescu, sărut pasional cu un bărbat mai în vârstă

Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Recomandarea zilei

Citește și: Cine este Cristian Zetu, noul iubit al Deliei Salchievici. Este fotbalist și cu trei ani mai mic ca ea

Unde stau Horia Brenciu și familia în Kuala Lumpur

Astfel, artistul și familia lui au căutat o altă variantă și s-au mutat la un hotel din Kuala Lumpur, fiind încă blocați acolo din cauza restricțiilor aeriene.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Recomandarea zilei

„Așadar, cu 4 zile în urmă am fost nevoiți să găsim altă variantă și ne-am luat destinul în propriile mâini. Ne-am mutat la un hotel din Kuala Lumpur, cu prețuri decente. Soția mea s-a bucurat când a găsit în cameră o mașină de spălat. Descoperirea a fost vitală… schimburile se terminaseră demult. Sunt ceva diferențe față de un hotel similar din România. Copiii s-au acomodat și încercă în fiecare zi să își croiască drumuri printre toate clădirile și parcurile de pe aici…”, a mai spus Horia Brenciu.

Citește și: Dan Negru, detalii rare despre căsnicia cu soția lui, Codruța: „M-a adus de multe ori cu picioarele pe pământ”

Citește și: Ce reguli și pedepse are Laura Cosoi pentru copiii ei: „Să vezi ce se culcă instant”

Artistul revine în țară, dar fără familie

Deși nu ar fi vrut să își lase familia singură în Kuala Lumpur în această perioadă, Horia Brenciu este nevoit să se întoarcă în România pentru a-și onora evenimentele. După ce a vorbit cu soția și copiii lui, artistul a decis să caute un zbor spre casă, în timp ce ei vor mai sta în Emiratele Arabe până vor găsi o soluție pentru revenirea în țară.

„Și totuși, dincolo de găsirea unei soluții de întoarcere, mai am ceva pe suflet. Andrei, managerul meu m-a sunat și m-a întrebat cum procedăm cu concertele de pe 8 martie, de la Codlea și cel de pe 21 martie de la Beraria H. S-au cumpărat multe bilete și oamenii și-au arătat îngrijorarea față de situația în care mă aflu, punându-și întrebarea dacă mai pot onora invitațiile. Bref! Ieri seară am avut consiliu de familie și am hotărât că singura soluție e să plec singur în țară, iar când situația o va permite, se va putea întoarce și restul familiei, fără nicio problemă. E mult mai ușor să găsesc un singur bilet. Dacă încerc să potrivesc 8 oameni pentru 2 sau 3 escale de avion, probabil ne-am întoarce undeva în noiembrie, direct la Sala Palatului”, a povestit Horia Brenciu.

Astfel, artistul spune că va încerca să găsească cât mai rapid un zbor pentru a ajunge la spectacolele din 8 martie.

„Așadar, astăzi mă voi concentra să găsesc puzzle-ul potrivit pentru a ajunge în România undeva pe 7 martie, barem cu o zi înainte de spectacol. Nu știu cum va arăta playlistul, dar sigur printre piese va fi și coloana sonoră a unui film celebru. Cum care? Sandokan, tigrul malaezian!”, a glumit el.

Nu în ultimul rând Horia Brenciu le-a transmis un mesaj de încurajare românilor blocați în zonele de conflict armat.

„Repet. Noi am fost norocoși. Pentru toți aflați mai aproape de zona de conflict, un gând bun de la noi și multă baftă! Gândiți-vă încă de pe acum cum o sărbătoriți întoarcerea acasă! Doamne ajută!”, a mai spus cântărețul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Horia Brenciu și familia lui

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Fanatik
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
3 zodii cu mir în frunte în luna martie. Își reglează conturile cu oamenii din trecut și primesc noi oferte de muncă, foarte bănoase
3 zodii cu mir în frunte în luna martie. Își reglează conturile cu oamenii din trecut și primesc noi oferte de muncă, foarte bănoase
TV Mania
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
Cât de departe este, de fapt, arena Beșiktaș, unde se joacă Turcia – România, de locul în care NATO a interceptat o rachetă balistică a Iranului
Valentina Pelinel, imagini rare cu copiii lui Borcea! Cum i-a putut filma în vacanţa din Miami pe cei mici, sunt fotografiile momentului
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein
Pedro Sanchez răspunde ferm amenințărilor lui Donald Trump, după ce Spania nu a permis SUA să utilizeze bazele sale împotriva Iranului: „Nu vom fi complicii a ceva ce este rău pentru lume”
Veste uriașă pentru o familie, la Visuri la cheie. Dragoș Bucur dă vestea cea mare: „Ar fi trebuit să ne apucăm de treabă, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat”
Dan Negru, detalii rare despre căsnicia cu soția lui, Codruța: „M-a adus de multe ori cu picioarele pe pământ”
Buget mai mare pentru Erasmus+
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Jorge, dezvăluiri rare despre căsnicie: "E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme!" ce spune despre soția sa, Ramona
Jorge, dezvăluiri rare despre căsnicie: "E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme!" ce spune despre soția sa, Ramona
Ruxandra Luca, prima reacție după incidentul de la benzinărie: „Am ales să tac o perioadă”
Ruxandra Luca, prima reacție după incidentul de la benzinărie: „Am ales să tac o perioadă”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Anunțul făcut de Radu Vâlcan despre Insula Iubirii sezonul 10. Ce se întâmplă în aceste momente cu emisiunea de la Antena 1: „Știu că nerăbdarea este mare”
Anunțul făcut de Radu Vâlcan despre Insula Iubirii sezonul 10. Ce se întâmplă în aceste momente cu emisiunea de la Antena 1: „Știu că nerăbdarea este mare”
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Ce s-a aflat acum despre contribuția pe care o vor avea Jeff Bezos și Lauren Sánchez la Gala Met 2026. Decizia a generat controverse majore: "Va fi incredibil"
Ce s-a aflat acum despre contribuția pe care o vor avea Jeff Bezos și Lauren Sánchez la Gala Met 2026. Decizia a generat controverse majore: "Va fi incredibil"
DailyBusiness.ro
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
A1.ro
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Mesajul transmis de Călin și Cristela Georgescu după decesul lui Zsolt Kerestely: „Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl ierte”
Mesajul transmis de Călin și Cristela Georgescu după decesul lui Zsolt Kerestely: „Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl ierte”
Cristina Cioran, declarații tranșante despre Alex Dobrescu: "El și-ar dori să vadă fetița, copiii, dar deocamdată nu! De ce nu îl vizitează în închisoare
Cristina Cioran, declarații tranșante despre Alex Dobrescu: "El și-ar dori să vadă fetița, copiii, dar deocamdată nu! De ce nu îl vizitează în închisoare
Mario Iorgulescu va fi rejudecat. ÎCCJ a decis. Ce se va întâmpla în continuare
Mario Iorgulescu va fi rejudecat. ÎCCJ a decis. Ce se va întâmpla în continuare
Eva Zaharescu, sărut pasional cu un bărbat mai în vârstă
Eva Zaharescu, sărut pasional cu un bărbat mai în vârstă
Observator News
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Libertatea pentru Femei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Statistici alarmante: Doar 55% dintre români au mers la stomatolog în ultimul an
Statistici alarmante: Doar 55% dintre români au mers la stomatolog în ultimul an
De ce „super-vârstnicii” nu fac boala Alzheimer? Speranțe pentru viitoare tratamente
De ce „super-vârstnicii” nu fac boala Alzheimer? Speranțe pentru viitoare tratamente
Glicemia îți poate pune viața în pericol în câteva ore. Ce trebuie să faci imediat când zahărul din sânge crește brusc
Glicemia îți poate pune viața în pericol în câteva ore. Ce trebuie să faci imediat când zahărul din sânge crește brusc
Investiții majore în sănătate: România discută cu Banca Europeană de Investiții despre spitale regionale și digitalizarea sistemului medical
Investiții majore în sănătate: România discută cu Banca Europeană de Investiții despre spitale regionale și digitalizarea sistemului medical
TV Mania
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Calista Flockhart, apariție de revistă la 61 de ani! Cum a fost surprinsă alături de Harrison Ford la Actor Awards 2026
Calista Flockhart, apariție de revistă la 61 de ani! Cum a fost surprinsă alături de Harrison Ford la Actor Awards 2026
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton