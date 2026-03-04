Horia Brenciu revine în România, dar familia lui rămâne în Kuala Lumpur. De ce a luat artistul această decizie: „Am fost nevoiți”

Horia Brenciu și familia sa se aflau în vacanță în Kuala Lumpur în momentul în care a început conflictul armat în Emiratele Arabe Unite. Deși nu se află în zona de conflict, artistul a fost nevoit să caute o cazare sigură, în care să își petreacă următoarele zile. Acum, cântărețul a anunțat că va reveni în România, dar familia lui va mai rămâne o perioadă acolo.

Horia Brenciu, surprins de război în Kuala Lumpur

Horia Brenciu a povestit pe rețelele sociale cum, în urmă cu câteva zile, a primit o ofertă de la liniile malaiziene de a lua un zbor spre Singapore de unde să plece mai apoi spre România. Artistul a refuzat și spune acum că a luat cea mai bună decizie.

„Cu 4 zile in urmă am declinat oferta liniilor malaiziene de a ne îmbarca spre Singapore și am avut dreptate. Qatar, linia principală, prin care am luat biletele inițiale a anulat, de acolo, orice rută care survolează spațiul afectat de război. Am fi făcut un zbor degeaba… Și mă opresc aici cu comentariile despre asumarea unui transport din partea unei companii aeriene. În Kuala Lumpur oamenii sunt prietenoși, iar blocurile astea înalte sunt extrem de șarmante din punct de vedere arhitectural. N-aveți voie să fumați pe stradă. Consecința e drastică. Plătiți o amendă usturătoare sau beneficiați până la 2 ani de închisoare. Asta am mai prins eu în ultima perioadă, de când stau aici cu toată familia mea, soția, cei 4 copii și nașii lui Toma, Ovidiu și Pompi”, a scris Horia Brenciu pe pagina lui de Facebook.

Unde stau Horia Brenciu și familia în Kuala Lumpur

Astfel, artistul și familia lui au căutat o altă variantă și s-au mutat la un hotel din Kuala Lumpur, fiind încă blocați acolo din cauza restricțiilor aeriene.

„Așadar, cu 4 zile în urmă am fost nevoiți să găsim altă variantă și ne-am luat destinul în propriile mâini. Ne-am mutat la un hotel din Kuala Lumpur, cu prețuri decente. Soția mea s-a bucurat când a găsit în cameră o mașină de spălat. Descoperirea a fost vitală… schimburile se terminaseră demult. Sunt ceva diferențe față de un hotel similar din România. Copiii s-au acomodat și încercă în fiecare zi să își croiască drumuri printre toate clădirile și parcurile de pe aici…”, a mai spus Horia Brenciu.

Artistul revine în țară, dar fără familie

Deși nu ar fi vrut să își lase familia singură în Kuala Lumpur în această perioadă, Horia Brenciu este nevoit să se întoarcă în România pentru a-și onora evenimentele. După ce a vorbit cu soția și copiii lui, artistul a decis să caute un zbor spre casă, în timp ce ei vor mai sta în Emiratele Arabe până vor găsi o soluție pentru revenirea în țară.

„Și totuși, dincolo de găsirea unei soluții de întoarcere, mai am ceva pe suflet. Andrei, managerul meu m-a sunat și m-a întrebat cum procedăm cu concertele de pe 8 martie, de la Codlea și cel de pe 21 martie de la Beraria H. S-au cumpărat multe bilete și oamenii și-au arătat îngrijorarea față de situația în care mă aflu, punându-și întrebarea dacă mai pot onora invitațiile. Bref! Ieri seară am avut consiliu de familie și am hotărât că singura soluție e să plec singur în țară, iar când situația o va permite, se va putea întoarce și restul familiei, fără nicio problemă. E mult mai ușor să găsesc un singur bilet. Dacă încerc să potrivesc 8 oameni pentru 2 sau 3 escale de avion, probabil ne-am întoarce undeva în noiembrie, direct la Sala Palatului”, a povestit Horia Brenciu.

Astfel, artistul spune că va încerca să găsească cât mai rapid un zbor pentru a ajunge la spectacolele din 8 martie.

„Așadar, astăzi mă voi concentra să găsesc puzzle-ul potrivit pentru a ajunge în România undeva pe 7 martie, barem cu o zi înainte de spectacol. Nu știu cum va arăta playlistul, dar sigur printre piese va fi și coloana sonoră a unui film celebru. Cum care? Sandokan, tigrul malaezian!”, a glumit el.

Nu în ultimul rând Horia Brenciu le-a transmis un mesaj de încurajare românilor blocați în zonele de conflict armat.

„Repet. Noi am fost norocoși. Pentru toți aflați mai aproape de zona de conflict, un gând bun de la noi și multă baftă! Gândiți-vă încă de pe acum cum o sărbătoriți întoarcerea acasă! Doamne ajută!”, a mai spus cântărețul.

