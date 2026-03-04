Eva Zaharescu, sărut pasional cu un bărbat mai în vârstă

Fiica Andreei Berecleanu, Eva Zaharescu, a fost surprinsă în ipostaze tander cu un bărbat vizibil mai matur. Imaginile au fost capturate de Cancan, în cadrul unei petreceri.

Eva Zaharescu, în tandrețuri cu un bărbat mai în vârstă

Eva Zaharescu a fost fotografiată sărutându-se cu un bărbat misterios, vizibil mai matur. Tânăra de 24 de ani și bărbatul au participat împreună la un eveniment exclusivist în București.

Petrecerea a avut loc într-un club din Capitală, unde Eva a fost văzută inițial în compania unei prietene. Ulterior, atenția s-a concentrat asupra interacțiunii sale cu bărbatul din imagini, care i-a oferit haina la plecare și a fost surprins sărutând-o. Paparazzii Cancan au imortalizat momentul. Vezi imaginile AICI.

Ce studii are Eva Zaharescu

Eva Zaharescu este fiica prezentatoarei TV Andreea Berecleanu și a fostului consul general al României în Africa de Sud, Andrei Zaharescu. Berecleanu și Zaharescu mai au un fiu împreună, Petru, și au divorțat în anul 2013.

În 2025, Eva a absolvit Institutul Marangoni din Londra, unde s-a specializat în Design Vizual și Grafică, o realizare notabilă. Fratele ei, Petru, continuă studiile în Marea Britanie.

Relația specială dintre Andreea Berecleanu și fiica ei

Dincolo de realizările academice și profesionale, relația dintre Eva și mama sa rămâne o sursă de inspirație. Eva a exprimat în mod public recunoștința pentru sprijinul și iubirea necondiționată primită de la Andreea Berecleanu.

Mesajul său emoționant, plin de admirație, subliniază legătura profundă dintre ele: „Mamă, puterea ta este ceva ce cuvintele nu vor putea niciodată conține. Ai iubit în moduri care au purtat mai mult decât simpla iubire. Ai purtat curaj, răbdare și lumină atunci când era cea mai mare nevoie. Tu ai fost iubirea care a dăinuit. Puterea liniștită a fiecărei mele zile”.

