Președintele Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: „A fost decisă pentru protejarea ordinii constituționale”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat public după apariția Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, subliniind că România nu este vizată de document și că referirile la alegerile prezidențiale din 2024 sunt strict contextuale. Șeful statului a precizat că decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor a fost un act juridic intern, fundamentat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe necesitatea protejării ordinii constituționale.

Nicușor Dan, despre raportul Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA

Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm pe pagina sa oficială de Facebook, în care clarifică poziția țării noastre în raport cu documentul preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite. Șeful statului subliniază că România nu face obiectul raportului și că mențiunile la adresa țării sunt scoase dintr-un context mult mai larg privind libertatea de exprimare în mediul digital.

„România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale”, a precizat președintele pe Facebook, adăugând că dezbaterea din document vizează teme generale și nu reprezintă o evaluare juridică a situației interne din România.

Ce spune președintele despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024

În postarea sa, Nicușor Dan a explicat că pasajele din raport care menționează alegerile prezidențiale din 2024 sunt prezentate exclusiv într-o manieră descriptivă și reflectă doar poziția unei singure companii private.

„Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive și reflectă doar parțial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok”, a subliniat șeful statului.

Președintele a insistat asupra faptului că aceste mențiuni „nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice”. În același context, Nicușor Dan a amintit că însăși platforma TikTok a recunoscut public existența unor probleme grave legate de manipulare și interferență digitală.

„Chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe rețele de influență ascunsă, a prevenit și a eliminat zeci de mii de conturi și interacțiuni false și a interzis sute de conturi care imitau candidați la președinție”, a arătat președintele României.

Decizia CCR, bazată pe securitatea națională și ordinea constituțională

Referindu-se la anularea alegerilor, Nicușor Dan a respins ideea că aceasta ar fi fost influențată de concluzii externe sau de rapoarte ale unor companii private.

„Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale”, a declarat acesta.

Potrivit președintelui, hotărârea a fost fundamentată pe „evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României”.

Nicușor Dan a detaliat și motivele concrete care au stat la baza deciziei CCR.

„Decizia CCR s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat”, a transmis șeful statului, făcând referire la „utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale”, dar și la „finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online”.

Ingerințe externe și război hibrid

În mesajul său, președintele României a plasat situația într-un context geopolitic mai larg, amintind de rapoarte internaționale care semnalează interferențe externe în procesele electorale europene.

„Ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv din România, au fost evidențiate și de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii”, a afirmat Nicușor Dan.

Acesta a atras atenția că „imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media”, ci face parte din „o amplă campanie de manipulare cu scopul de a destabiliza democrațiile europene”, desfășurată „sub forma unui veritabil război hibrid”.

Nicușor Dan, despre angajamentul României față de statul de drept

În final, președintele a reafirmat soliditatea democratică a României și angajamentul ferm față de valorile fundamentale.

„România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile luate conform Constituției și legilor în vigoare sunt și trebuie respectate”, a subliniat Nicușor Dan.

Șeful statului a încheiat mesajul reiterând că „angajamentul României pentru statul de drept, transparență, libertate de exprimare și corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit”, la fel ca „angajamentul față de toți aliații și partenerii noștri strategici”.

