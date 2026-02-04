O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani în propria casă. „Îmi place foarte mult să fiu atinsă de tine!” Decizia soțului când a aflat

O profesoară din Statele Unite a zguduit opinia publică după ce s-a aflat că McKenna Kindred, în vârstă de 27 de ani, a întreținut relații sexuale cu un elev de 17 ani chiar în casa pe care o împărțea cu soțul ei. Deși faptele au fost catalogate drept un abuz de putere, iar femeia a ajuns în fața instanței, povestea a luat o turnură neașteptată: soțul ei a ales să rămână alături de ea, presa americană numindu-l „cel mai iertător bărbat din lume”.

Relația secretă dintre profesoară și elev

Potrivit anchetei, McKenna Kindred a flirtat luni de zile cu adolescentul, elev la liceul unde ea preda. Mesajele descoperite de poliție arătau o relație intensă, încărcată de insinuări și dorință. Într-unul dintre SMS-uri, profesoara îi scria băiatului: „Am fost tristă când a trebuit să pleci… când alte fete vorbesc despre tine în clasa mea, simțeam că mă enervez.”

În alt mesaj, Kindred sugera că întâlnirile lor au avut loc chiar și pe terenul școlii: „Aproape că am fost prinși. Am fost tristă când a intrat acel elev. Am vrut să mă ții în brațe. Îmi place foarte mult să fiu atinsă de tine.”

Relația a culminat în noiembrie 2022, când cei doi au petrecut trei ore și jumătate împreună în patul profesoarei, în timp ce soțul ei era plecat la vânătoare.

Cum a fost descoperit scandalul

Aventura a ieșit la iveală după ce un prieten al adolescentului i-a spart contul de Instagram și a găsit conversațiile compromițătoare. Capturile de ecran au fost trimise unui alt profesor, care a alertat imediat poliția din Spokane Valley.

Mama băiatului a condamnat public comportamentul profesoarei, numindu-l „predatory actions” și „abuse of power”, afirmând în instanță că faptele acesteia „i-au furat copilului visele”.

Condamnarea și lacrimile din sala de judecată

În martie 2024, McKenna Kindred a fost arestată și a recunoscut acuzațiile de abuz sexual. Deși vârsta consimțământului în statul Washington este de 16 ani, legea prevede pedepse severe pentru persoanele aflate în poziții de autoritate care se implică sexual cu minori sub 18 ani.

Profesoara a pledat vinovată la acuzații modificate de abuz sexual de gradul doi și comunicare cu un minor în scopuri imorale. A primit 24 de luni de probă și obligația de a se înscrie în registrul infractorilor sexuali timp de 10 ani.

În sala de judecată, Kindred a izbucnit în lacrimi, cerându-și scuze elevului și familiei acestuia. A spus că îi este „profund rușine” pentru ceea ce a făcut.

Soțul a ales să rămână

Deși scandalul a distrus cariera profesoarei și a atras furia comunității, soțul ei, Kyle Kindred, a surprins pe toată lumea prin decizia de a nu divorța. Presa străină l-a numit „cel mai iertător soț din lume”.

Cei doi s-au mutat în Idaho, unde Kyle lucrează acum ca avocat specializat în imobiliare, încercând să își reconstruiască viața departe de ochii publicului.

Foto – Facebook

