Ryan Reynolds vine pentru prima dată în România, la IMPACT Bucharest 2026

Celebrul actor de la Hollywood, Ryan Raynolds, vine pentru prima oară în România, la IMPACT Bucharest 2026, în calitate de speaker.

Ediția din acest an a evenimentului va avea loc pe 29 și 30 septembrie, iar actorul, care este și antreprenor, dar și producător al francizei Deadpool, va vorbi despre creativitate, leadership și procese decizionale.

Dincolo de cariera artistică, Ryan Reynolds este și acționar în cadrul Aviation American Gin și investitor cheie în Mint Mobile, branduri care au fost ulterior achiziționate în tranzacții de referință, evaluate la peste un miliard de dolari. Prin agenția sa de marketing creativ, Maximum Effort, Reynolds este cunoscut și pentru abordarea sa rapid, în timp real, adesea numită fastvertising, care include campanii virale lansate la doar câteva ore după momente-cheie ale brandurilor.

Ryan Reynolds, speaker la IMPACT Bucharest 2026

Ryan Reynolds a vorbit deschis, de-a lungul anilor, despre lupta sa cu anxietatea, dar și despre modul în care asta i-a influențat stilul de leadership.

IMPACT a devenit, în ultimii ani, un brand de referință în Europa, recunoscut pentru evenimentele sale care reunesc lideri din afaceri, politică, mediul academic și cultură. Lansat în 2016, în Polonia, conceptul IMPACT a crescut constant, devenind o platformă internațională de dialog despre inovație, leadership și viitorul economiei globale.

De-a lungul anilor, IMPACT Bucharest a găzduit nume marcante, precum Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, sau Erin Meyer, una dintre cele mai respectate experte internaționale în management și cultură organizațională. Ediția din 2026 promite să ridice standardele și mai sus, printr-un program extins și sesiuni dinamice, organizate într-un format interactiv.

Cea de-a treia ediție a IMPACT Bucharest se anunță a fi cel mai amplu și relevant eveniment economic din Europa de Sud-Est. Participanții vor avea ocazia să asculte opiniile unor lideri de renume și să creeze conexiuni valoroase cu personalități din businessul european.

