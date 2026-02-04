Persoanele imobilizate la pat pot beneficia de asistență medicală la domiciliu gratuită. Ce trebuie să faci

Flavia Boghiu, fostul viceprimar USR al Brașovului, a amintit, într-o postare pe rețelele sociale, că persoanele imobilizate la pat pot beneficia de asistență medicală la domiciliu gratuită. Iată cum funcționează.

Persoanele imobilizate la pat pot beneficia de asistență medicală la domiciliu gratuită

Persoanele bolnave imobilizate la pat pot beneficia de asistență medicală, recuperare (gimnastică și masaj) și scutece pentru adulți gratuit, la domiciliu, prin Casa de Asigurări. Măsura este în vigoare de mai multă vreme, însă Flavia Boghiu, fostul viceprimar USR al Brașovului, dorește să popularizeze informația încât să ajungă la cine are nevoie.

„Fiecare persoană are dreptul la 90 zile de îngrijiri la domiciliu/ an, respectiv 180 de zile la pacienții cu cancer sau cei sub 18 ani. Un episod de îngrijire are maxim 30 de zile, după care se scoate un formular nou și se redepune”, a scris Boghiu.

Cum obții acest ajutor

medicul specialist din spital/ medicul de familie completează un formular (Recomandare pentru îngrijiri la domiciliu – Anexa 31 C)

Formularul + copie CI (+ alte documente, în funcție de județ) se depun la Casa de Asigurări de Sănătate

Odată ce aveți formularul vizat, contactați un furnizor de servicii aflat în contract cu CAS (primiți lista de la CAS), vă preia cazul, vă explică ce urmează și începe să vină la domiciliu.

Ce servicii sunt incluse

Exemple de servicii care se pot face gratuit, cu personal specializat, acasă:

Tratamente: injecții, perfuzii

Pansamente: post operator, escare, ulcerații, etc.

Recoltare analize și transport probe la laborator (sânge, urină, scaun)

Schimbare sondă urinară

Îngrijire și schimbare stomă

Logopedie

Kinetoterapie (gimnastică și masaj de recuperare)

Distribuire de scutece pentru adulți gratuit

Pentru transparență, Boghiu a amintit că deține o firmă care face îngrijiri la domiciliu în contract cu CAS Brașov de 15 ani. „Dar nu caut să fac reclamă pentru noi prin această postare. Nu vă las numele firmei, link sau altceva, doar informațiile generale care să ajungă la cât mai multă lume care ar putea avea nevoie, indiferent de unde în țara asta”, s-a apărat.

Cum găsești firmele care oferă aceste servicii

Pentru informații despre firmele care oferă aceste servicii, intră pe site-ul Casei de Asigurări din județul tău, căutați la secțiunea Informații Furnizori -> Furnizori de servicii medicale -> Îngrijiri medicale la domiciliu și sună la numerele din lista de acolo pentru sprijin și informații.

Problemele semnalate de românii care au beneficiat sau au vrut să beneficieze de acest program

Postarea are mii de aprecieri și sute de comentarii, multe de la români care au beneficiat sau au încercat să beneficieze de acest program.

„Teoretic da, practic doamnele de la casele de sănătate se fac că plouă sau pun bețe în roate… sau firmele încasează banii fără să presteze serviciile! Mai trist e când bolnavul primește pampers și medicamente «pe hârtie», dar nu le vede niciodată!”, a spus cineva.

„90 de zile pe an e… aproape nimic. Și asistența e pentru 8 ore, nu pentru 24. 90 de zile într-un an pare mult pentru cine nu înțelege ce trăiesc aparținătorii”, a fost un alt mesaj.

„Teoretic da, practic mai greu, să nu zic imposibil, pentru că aproape nicio firmă de îngrijire nu lucrează cu casa de sănătate și dacă găsești una care lucrează aștepți cam mult, iar bolnavul nu poate aștepta. Cam asta e realitatea… din păcate…”, a comentat altcineva.

