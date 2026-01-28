Pianistul Richie Beirach a murit la 78 de ani

Richie Beirach, pianist și compozitor, a murit luni, 26 ianuarie, la 78 de ani. Fosta lui soție, pianista LeeAnn Ledgerwood, a confirmat decesul său, survenit în urma complicațiilor unei boli, potrivit WRTI Music.
Richie Beirach, pianist și compozitor care a adus profunzime armonică și îndrăzneală ritmică în jazzul mainstream post-1960, a decedat luni la Klinikum Worms, un spital municipal din sud-vestul Germaniei, informează WRTI Music. Avea 78 de ani. Pianista LeeAnn Ledgerwood, fosta lui soție și colaboratoare muzicală, a confirmat decesul său, survenit în urma complicațiilor unei boli de care suferea de mai multă vreme.
Richie Beirach a aparținut unei generații de pianiști de jazz cu rădăcini clasice. În activitatea sa, Beirach i-a imitat uneori pe predecesorii săi, McCoy Tyner, Keith Jarrett și Chick Corea, deși loialitatea sa profundă era față de impresionismul elocvent al lui Bill Evans.
„Beirach nu avea doar focul și o tehnică pianistică strălucită, ci și o abordare armonică disonantă care îmbrățișa etosul modernist al compozitorilor secolului XX, precum Bela Bartók, Igor Stravinsky și Arnold Schoenberg”, spune Ethan Iverson într-un omagiu adus pianistului în publicația „Substack, Transitional Technology”.
Richard Alan Beirach s-a născut pe 23 mai 1947 la New York. Pasiunea lui pentru pian a izvorât la vârsta fragedă de doar cinci ani, iar la scurt timp după aceea a început să ia lecții private cu James Palmieri, un pianist concertist din Palmero, Italia. Beirach a studiat cu el peste doisprezece ani, concentrându-se pe fundamentele tehnicii și sunetului.