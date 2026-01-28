Richie Beirach, pianist și compozitor, a murit luni, 26 ianuarie, la 78 de ani. Fosta lui soție, pianista LeeAnn Ledgerwood, a confirmat decesul său, survenit în urma complicațiilor unei boli, potrivit WRTI Music.

Pianistul Richie Beirach a murit la 78 de ani

Richie Beirach, pianist și compozitor care a adus profunzime armonică și îndrăzneală ritmică în jazzul mainstream post-1960, a decedat luni la Klinikum Worms, un spital municipal din sud-vestul Germaniei, informează WRTI Music. Avea 78 de ani. Pianista LeeAnn Ledgerwood, fosta lui soție și colaboratoare muzicală, a confirmat decesul său, survenit în urma complicațiilor unei boli de care suferea de mai multă vreme.

Richie Beirach a aparținut unei generații de pianiști de jazz cu rădăcini clasice. În activitatea sa, Beirach i-a imitat uneori pe predecesorii săi, McCoy Tyner, Keith Jarrett și Chick Corea, deși loialitatea sa profundă era față de impresionismul elocvent al lui Bill Evans.

A început lecțiile de pian la vârsta de 5 ani

„Beirach nu avea doar focul și o tehnică pianistică strălucită, ci și o abordare armonică disonantă care îmbrățișa etosul modernist al compozitorilor secolului XX, precum Bela Bartók, Igor Stravinsky și Arnold Schoenberg”, spune Ethan Iverson într-un omagiu adus pianistului în publicația „Substack, Transitional Technology”.

Richard Alan Beirach s-a născut pe 23 mai 1947 la New York. Pasiunea lui pentru pian a izvorât la vârsta fragedă de doar cinci ani, iar la scurt timp după aceea a început să ia lecții private cu James Palmieri, un pianist concertist din Palmero, Italia. Beirach a studiat cu el peste doisprezece ani, concentrându-se pe fundamentele tehnicii și sunetului.

