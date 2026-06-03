Dog Man: Colecția completă la chioșcuri! 15 volume captivante la super preț

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Dog Man, fenomenul global vândut în peste 60 de milioane de exemplare, ajunge la chioșcurile din România! Colecția lansată de Ringier și Editura Arthur promite să cucerească copiii cu aventuri pline de umor și imaginație.

Dog Man: Colecția completă la chioșcuri

Colecția Dog Man aduce bucuria lecturii în viața copiilor, oferindu-le o alternativă captivantă la ecranele digitale! Lansată oficial la chioșcurile de ziare la sfârșitul lunii mai, această serie de benzi desenate, semnată de Ringier România și Editura Arthur, promite să devină un fenomen editorial. Cu peste 60 de milioane de exemplare vândute la nivel global, cărțile lui Dav Pilkey își propun să transforme lectura într-o aventură plină de râsete și imaginație. Primul volum din colecție este disponibil la un preț special, de numai 19,99 lei.

Lecția lui Dog Man: Cititul poate fi distractiv

În era în care tabletele și telefoanele domină timpul liber al celor mici, părinții se confruntă cu provocarea de a-i atrage spre lectură. „Dog Man” este răspunsul perfect, oferind povești amuzante și ilustrații captivante care transformă cititul într-un hobby autentic. Universul creat de Pilkey vine cu beneficii multiple: dezvoltarea vocabularului, stimularea logicii și o pauză sănătoasă de la jocurile pe ecran.

Povestea inspirațională a lui Dav Pilkey: Din copilul-problemă la autor de succes

Dav Pilkey este dovada vie că orice „defect” poate deveni o superputere. Diagnosticat cu ADHD și dislexie, el și-a petrecut copilăria desenând pe holurile școlii, după ce era pedepsit pentru comportamentul său neastâmpărat. Așa s-au născut personajele Căpitanul Chilot și Dog Man, care au cucerit milioane de copii din întreaga lume. Mesajul cărților sale este unul puternic: greșelile nu ne definesc, ci ne fac unici, iar imaginația este un dar valoros.

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Tehnologia „Răsf-o-Rama”: O experiență interactivă pentru micii cititori

Una dintre inovațiile care fac colecția Dog Man atât de îndrăgită este tehnica Răsf-o-Rama (Flip-o-Rama), integrată în paginile cărților. Aceasta oferă copiilor un mini-cinematograf manual, transformând lectura într-o experiență interactivă. Fiecare volum este gândit să stimuleze curiozitatea și să creeze o legătură emoțională puternică cu cititorii.

Cele 15 volume: O aventură de colecționat

Colecția Dog Man adusă de Ringier și Editura Arthur reunește 15 titluri premium:

10 volume dedicate aventurilor lui Dog Man , pline de umor și întâmplări neprevăzute;

, pline de umor și întâmplări neprevăzute; 5 volume din seria Căpitanul Chilot, care continuă să fie un simbol al distracției și imaginației.

Distribuția bilunară a volumelor pe parcursul a 30 de săptămâni transformă cititul într-un obicei de colectare, garantând că fiecare copil va dori să exploreze întreaga serie.

Cumpără acum: Primul volum la doar 19,99 lei

Primul volum, Dog Man #1, este disponibil la un preț promoțional de 19,99 lei, fiind un cadou ideal pentru orice copil cu vârsta între 7 și 12 ani. Colecția poate fi achiziționată de la chioșcurile de ziare o dată la două săptămâni, iar părinții pot opta pentru abonamente, asigurându-se că nu ratează niciun volum. Pentru a atrage atenția celor mici, primul număr vine însoțit de un display special, ideal pentru punctele de vânzare.

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